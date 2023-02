22nd Athens Jazz: Open Call για την ανάδειξη ελληνικών μουσικών σχημάτων

Are you ready to jazz? Το Athens Jazz, το μεγαλύτερο φεστιβάλ τζαζ μουσικής στην Ελλάδα, γίνεται και επίσημα πλέον 22 ετών και επιστρέφει – πού αλλού; – στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων αλλά και σε ολόκληρη την πόλη με μία εβδομάδα γεμάτη μουσική, παράλληλες δράσεις και soon-to-be-announced νέα!





Για επτά ολόκληρες ημέρες, από τις 22 έως τις 28 Μαΐου 2023, ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο θα φιλοξενήσει ξανά στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης τζαζ τάσεις από κάθε σημείο του πλανήτη. Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ (Δευτέρα 22 Μαΐου 2023) είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην ελληνική τζαζ παρουσιάζοντας στο κοινό τα καλύτερα σχήματα που έχει να επιδείξει η σκηνή, τα οποία κάθε χρόνο επιλέγει η τριμελής καλλιτεχνική επιτροπή του Athens Jazz, οι Γιώργος Χαρωνίτης (δημοσιογράφος, μουσικός συντάκτης), Γιώργος Μουχταρίδης (ραδιοφωνικός παραγωγός, διευθυντής του Athens Voice Radio 102.5) και Λεωνίδας Αντωνόπουλος (μουσικός παραγωγός, διευθυντής του Kosmos 93.6).

Στόχος του open call είναι να αναδειχτούν συνολικά τρία μουσικά σχήματα:

η επίσημη ελληνική συμμετοχή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνές πρόγραμμα του φεστιβάλ,

που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνές πρόγραμμα του φεστιβάλ, η νέα μουσική πρόταση του Athens Jazz από νέους και ανερχόμενους καλλιτέχνες και

από νέους και ανερχόμενους καλλιτέχνες και η Jazz+ πρόταση, ένας καλλιτέχνης ή μουσικό σχήμα που δεν προέρχεται απαραίτητα από τον χώρο της jazz αλλά συνδυάζει στοιχεία της jazz με ένα ή περισσότερα μουσικά είδη.

Αν θέλεις να κερδίσεις τη θέση σου στην κορυφαία τζαζ διοργάνωση της πόλης, να αυτοσχεδιάσεις μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ακουστεί ο ήχος σου σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό, το Athens Jazz περιμένει την αίτησή σου!

*Αιτήσεις συμμετοχής έως τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου.

Η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιότητας:

Χαρακτηριστικά & Οδηγίες:

Κατάθεση υποψηφιότητας – Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Κατάθεση υποψηφιότητας – Τίτλος: Μουσικός διαγωνισμός για το 22ο Athens Jazz

Οδηγίες αποστολής υλικών:

Η κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα έως δέκα τραγούδια, ένα βιογραφικό σημείωμα του καλλιτεχνικού σχήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου. Τα τραγούδια θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν σε mp3 αρχεία (ποιότητα από 192Kbps έως 320Kbps). Όλα τα υλικά θα πρέπει να γίνουν upload σε μία πλατφόρμα αποστολής αρχείων (Wetransfer, Sendspace, Dropbox) ως μεμονωμένα αρχεία ή ως ένα αρχείο μορφής zip. Τα υλικά θα πρέπει να σταλούν μέσω της πλατφόρμας αποστολής αρχείων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 213 0109300 (Υπεύθυνη: Ελίνα Λινοξυλάκη) καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου) από τις 11:00 έως τις 16:00.

