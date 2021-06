ΑΒ Βασιλόπουλος: Πώς αναγνωρίζεται ο μοναδικός κόσμος προνομίων της AB Plus και οι λύσεις του ΑΒ Eshop για ευκολία και ταχύτητα με ένα κλικ;

Το GOLD Βραβείο για την ενέργεια « Στα ΑΒ, κάθε καλάθι μετράει» στην κατηγορία Best Direct Marketing Campaign . Μια προσωποποιημένη ενέργεια, που σχεδιάστηκε με στόχο την αύξηση της διάδρασης και την ενδυνάμωση της σχέσης με τους πελάτες, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν περισσότερες 6ευρες επιταγές ως επιβράβευση για συγκεκριμένο ύψος αγορών.

Το BRONZE Βραβείο για το Πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus στην Ενότητα Best in Loyalty & Engagement και την κατηγορία Food Retail. Μετά από 24 χρόνια σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης, το σχήμα πιστότητας συνεχώς εξελίσσεται, καινοτομεί και ψηφιοποιείται για να παρέχει περισσότερα προνόμια, νέες λύσεις και νέες δυνατότητες που επιβραβεύουν την προτίμηση και τη σχέση εμπιστοσύνης με την ΑΒ και κάνουν τα ψώνια μια εμπειρία συναρπαστική και πιο… προσωπική.