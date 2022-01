Δύο νέες διακρίσεις απέσπασε η ΦΙΛΗΣGlass στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών

Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε ισχυρά brands, στο πλαίσιο επιβράβευσης των εταιρειών, των οργανισμών και των στελεχών εξυπηρέτησης πελατών, με γνώμονα την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, η ΦΙΛΗΣGlass τιμήθηκε με το Customer Distinction Award σε δύο σημαντικές κατηγορίες: της Καινοτομίας στην Εμπειρία του Πελάτη (Best Use of Innovation in Customer Experience) και της Καλύτερης χρήσης Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Πελάτη (Best use of Technologies in Customer Experience).





Στη ΦΙΛΗΣGlass, η εξυπηρέτηση των πελατών βρίσκεται στον πυρήνα της καινοτομίας με την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων και την αξιοποίησή τους, διατηρώντας την υπόσχεση για τη δημιουργία νέων βέλτιστων εμπειριών στον πελάτη.





Οι διακρίσεις αυτές, έχουν ιδιαίτερη σημασία, κυρίως σε μια δύσκολη χρονιά μεγάλων προκλήσεων και ανακατατάξεων σε όλους τους κλάδους της αγοράς.





Κάθε διάκριση που κατακτάται, αντιμετωπίζεται με ενθουσιασμό αλλά και με συναίσθημα ευθύνης, απέναντι στους πελάτες. Η ικανότητα του να πραγματώνεται σωστά η δουλειά άμεσα, να δίνει ικανοποίηση σε ανθρώπους, να μετατρέπει μια δυσάρεστη εμπειρία σε ευχάριστη και να ακούγεται ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» γιατί ο καθένας κάνει καθημερινά το καλύτερο που μπορεί, είναι ίσως ένα βήμα για μια κοινωνία που τα μέλη της, από όποια θέση κι αν βρίσκεται ο καθένας, θα μάθουν πραγματικά να επί-κοινωνούν. Και η ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη που προκύπτει από αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή.





Μεγάλο «ευχαριστώ» στους διοργανωτές, στα μέλη των κριτικών επιτροπών, αλλά πάνω από όλα στους πελάτες, που εμπιστεύονται την ΦΙΛΗΣGlass, την τιμούν και την εμπνέουν να γίνεται διαρκώς καλύτερη!