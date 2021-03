Eurobank: Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα στις υπηρεσίες Treasury & Cash Management για 7η διαδοχική χρονιά

Η Eurobank έλαβε για 7η συνεχόμενη χρονιά (2015-2021) τη διάκριση “Best Treasury and Cash Management Provider in Greece for 2021” από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance.

Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανταπόκριση της αγοράς στις δραστηριότητες του Τομέα Global Transaction Banking της Eurobank, αντικατοπτρίζοντας την έμφαση που δίνει η Eurobank στην παροχή υψηλού επιπέδου συναλλακτικών υπηρεσιών στους επιχειρηματικούς πελάτες της, πάντα εναρμονισμένων με τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και διεθνείς πρακτικές.

Η φετινή διάκριση αποκτά μεγαλύτερη σημασία, εν μέσω μιας δύσκολης συγκυρίας εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, και αποτελεί ένα ακόμα σαφές δείγμα του υψηλού βαθμού ετοιμότητας και ευελιξίας της Eurobank για την κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών των επιχειρήσεων με σταθερή επιδίωξη την ενεργή υποστήριξη των στόχων τους για αύξηση αποδοτικότητας, διαχείριση λειτουργικών κινδύνων και μείωση κόστους.

Tο Global Finance επιλέγει, κάθε χρόνο, τις κορυφαίες επιδόσεις μεταξύ τραπεζών και άλλων παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στη βάση συγκεκριμένων, πολυπαραγοντικών κριτηρίων, όπως η κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς και η εμβέλεια, το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, οι ανταγωνιστικές τιμές, η καινοτομία των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων, καθώς και ο βαθμός διαφοροποίησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, με τα βραβεία του να αποτελούν ένα αξιόπιστο πρότυπο αριστείας διεθνώς για την παγκόσμια οικονομική κοινότητα.





Η Eurobank, που εδώ και 21 χρόνια επενδύει συστηματικά στην ψηφιακή τραπεζική , παρέχει ένα πλήρες δίκτυο εργαλείων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση καθημερινών εργασιών των επιχειρήσεων, όπως είναι η ηλεκτρονική διαχείριση και άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των εισπράξεων, η εκτέλεση μεμονωμένων ή μαζικών (με αρχείο) πληρωμών, καθώς και η ασφαλής διεκπεραίωση συναλλαγών διεθνούς εμπορίου.





Επιπλέον, με ολοκληρωμένες δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης και προβολής βέλτιστων διεθνών πρακτικών, μέσα από τις πλατφόρμες Exportgate και του Digital Academy For Business , η Eurobank θέτει στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων αξιόπιστες λύσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την επιτάχυνση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους._