H Dove και τα My market μάς καλούν να δημιουργήσουμε έναν όμορφο κόσμο, με λιγότερο πλαστικό και περισσότερο πράσινο!

Έτσι, φέτος, σε συνεργασία με τα My market, μας καλεί να γίνουμε μέρος της προσπάθειας για λιγότερο πλαστικό, μέσω του “Just Go Zero”, του πρώτου κινήματος κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, και να συμβάλλουμε στην ανάπλαση μίας πλατείας του Δήμου Αθηναίων προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς στην πόλη που ζούμε!

Με κάθε πλαστική συσκευασία που απορρίπτεται στους κατάλληλα διαμορφωμένους κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα καταστήματα ή αγοράζοντας προϊόντα Dove ειδικά στα My market, βοηθάς και εσύ στην προσπάθεια για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον, χωρίς ρύπανση από πλαστικά. Παράλληλα, συνεισφέρεις στην ανάπλαση μίας πλατείας του Δήμου Αθηναίων, αφού η Dove και τα My market υποστηρίζουν το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την Πόλη σου», που στοχεύει σε μια πιο φωτεινή, πράσινη και φιλική Αθήνα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Η συλλογή και διαχείριση των πλαστικών κενών συσκευασιών θα πραγματοποιηθεί από την Polygreen, εταιρεία που, με αφετηρία την Ελλάδα, δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία του “Just Go Zero”, με όραμα έναν κόσμο, όπου τίποτα δεν είναι περιττό και τα πάντα αξιοποιούνται.

Συγκέντρωσε τις πλαστικές συσκευασίες σου στους κατάλληλα διαμορφωμένους κάδους, με σκοπό την ορθή διαχείριση τους ή αγόρασε προϊόντα Dove ειδικά στα My market και σύμβαλλε στην προσπάθεια για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον!