Η αντίστροφη μέτρηση για το SNF Nostos Conference του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει ξεκινήσει

Το SNF Nostos Conference πραγματοποιείται σε μια περίοδο, που όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι από το τραγικό ναυάγιο στην Πύλο. Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά θλίψη μας στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοούμενων αλλά και τη συμπαράστασή μας στους διασωθέντες. Ελπίζουμε σε ένα μέλλον, όπου κανένας άνθρωπος δεν θα διακινδυνεύει ό,τι πολυτιμότερο έχει για να διασφαλίσει μια καλύτερη ζωή.

Σε δύο ημέρες θα συναντηθούμε από κοντά στο SNF Nostos Conference 2023 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για να αναλύσουμε, συζητήσουμε και απενoχοποιήσουμε κάθε πτυχή της ψυχικής υγείας. Στο SNF Nostos Conference, που βρίσκεται στην καρδιά της διοργάνωσης του SNF Nostos, και πραγματοποιείται στις 21 – 23 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα υποδεχθούμε περισσότερους από 100 ερευνητές, επαγγελματίες του χώρου και ακτιβιστές από ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα τεθεί πλήθος θεμάτων σχετικά με την ψυχική υγεία, όπως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η σημασία των υποστηρικτικών μηχανισμών, ο ρόλος των τεχνών και της δημιουργικής έκφρασης, οι συνέπειες της μοναξιάς, επιτυχημένα παραδείγματα παρεμβάσεων από όλο τον κόσμο με την επιμέλεια της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ, οι ψυχικές συνέπειες της κοινωνικής περιθωριοποίησης, η ψυχική υγεία των νέων και πολλά άλλα.

Σημαντικοί ομιλητές θα τοποθετηθούν πάνω σε βασικά ζητήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων (με αλφαβητική σειρά) ο ιατρός επανδρωμένων διαστημικών αποστολών στο Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας (MEDES) Αδριανός Γολέμης, η νευροβιολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια έρευνας του Hunter College του City University of New York Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Τάσος Μπακασέτας, η συνιδρύτρια του Bring Change to Mind Glenn Close, η ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του The Goldie Hawn Foundation I MindUP Goldie Hawn, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Garry Kasparov, το πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και συνιδρυτής του The Kennedy Forum Patrick J. Kennedy, η ιδρύτρια του Undenaiable Sisterhood και του Song Healing Trauma Naia Kete, ο παιδοψυχίατρος και Ιδρυτικός Πρόεδρος του Child Mind Institute Harold S. Koplewicz, η ιδρύτρια του Prajwala Sunitha Krishnan, ο ψυχίατρος του Columbia University Sander Markx, η καθηγήτρια ψυχιατρικής και Πρύτανης του University of Ibadan στη Νιγηρία Olayinka Omigbodun, η κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής του Yale University Marisol Orihuela, η αναπληρώτρια δικαστής του Εφετείου της Νέας Υόρκης Madeline Singas, η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στη Συνέλευση των Κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων των ΗΠΑ Sangeetha Thomas, η Πρόεδρος του Shuchona Foundation και μέλος της Επιτροπής του Chatham House για την Παγκόσμια Υγεία Saima Wazed, ο Διευθυντής του HKJC Centre for Suicide Research and Prevention Paul Yip και πολλοί άλλοι.

Έχουμε την τιμή και χαρά να υποδεχθούμε τον Πρόεδρο Barack Obama στο φετινό SNF Nostos Conference. Ο Barack Obama επιστρέφει για δεύτερη φορά στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), από όπου μίλησε το 2016 κατά τη διάρκεια της τελευταίας διεθνούς επίσκεψής του στο πλαίσιο της διακυβέρνησής του. Στο SNF Nostos Conference, ο Barack Obama θα συζητήσει τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατίας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών μαζί με τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο.

Το SNF Nostos Conference ξεκινάει με τη συζήτηση των Διαλόγων του ΙΣΝ, στις 21 Ιουνίου με τίτλο: «Ψυχική Υγεία: Επανασύνδεση στο κατακερματισμένο τοπίο”. Η συζήτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας δυναμικής συνεργασίας με το SNF Agora Institute του Johns Hopkins University και με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD (incubator for Media Education and Development). Τους Διαλόγους του ΙΣΝ επιμελείται και συντονίζει η Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια «Διάλογοι του ΙΣΝ», και δημοσιογράφος.

Το SNF Nostos Conference διοργανώνεται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό iMEdD και την πολύτιμη συμβολή του SNF Nostos Youth Advisory Committee με σκοπό να ακούσουμε από τους νέους ανθρώπους την άποψή τους για θέματα που τους αφορούν. Πρόκειται για μια ανοιχτή διοργάνωση, στην οποία θέλουμε να είσαστε όλοι όχι απλά θεατές αλλά ενεργοί συνομιλητές. Η είσοδος στις συζητήσεις είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ώρα προσέλευσης*.

To SNF Nostos Conference αποτελεί ένα μόνο μέρος του SNF Nostos 2023 που περιλαμβάνει επίσης τον βραδινό αγώνα SNF Nostos Run ο οποίος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος στις 22 Ιουνίου, συναρπαστικές συναυλίες σε δύο σκηνές στο πλαίσιο της συνεργασίας του Release Athens X SNF Nostos, στις 20, 21 και 23 Ιουνίου, μια παρουσίαση των νέων νοσοκομείων ΙΣΝ στην Ελλάδα, ένα συμμετοχικό έργο τέχνης με θέμα την ψυχική υγεία και πολλά άλλα.

Ανακαλύψτε το αναλυτικό πρόγραμμα του SNF Nostos Conference.

*Θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία για την παρακολούθηση της συζήτησης του Barack Obama με τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο. Εάν δεν έχετε προχωρήσει σε εγγραφή και κατοχύρωση θέσης για την παρακολούθηση της συζήτησης, σας περιμένουμε με χαρά για να απολαύσουμε τη συζήτηση μέσω της οθόνης στην κεντρική σκηνή, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

*Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το SNF Nostos Conference από όπου κι αν βρίσκεστε, στο www.snfnostos.org/live

*Οι συζητήσεις του SNF Nostos Conference πραγματοποιούνται στην πλειονότητά τους στα αγγλικά, με δυνατότητα διερμηνείας στα ελληνικά, μέσω ακουστικών. Οι συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στα ελληνικά επισημαίνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Παράλληλα όλες οι συζητήσεις θα παρουσιαστούν με διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και ζωντανό υποτιτλισμό (live captioning) στα αγγλικά (για τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στα αγγλικά).

