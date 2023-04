Η Aθήνα αποκτά το δικό της ΟΝΟΜΑ

Δίπλα στην Ακρόπολη, απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, το νέο ONOMA Hotel μεταφέρει το επιτυχημένο concept φιλοξενίας για millennials από τη Θεσσαλονίκη στην καρδιά της κλασικής Αθήνας. Η μητρική εταιρεία Anatolia Hospitality προχώρησε ήδη στην εκμίσθωση του κτιρίου στη Λεωφόρο Συγγρού 6, με διάρκεια 15+15 έτη, ενώ το ύψος ανακατασκευής αναμένεται να φτάσει τα 2,5 εκ. ευρώ. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 40 δωμάτια και σουίτες, dining & experience areas και εντυπωσιακό roof garden με θέα στην Ακρόπολη - όλα σχεδιασμένα για σύγχρονους ταξιδιώτες της γενιάς των millennials που αναζητούν προσωποποιημένες εμπειρίες διαμονής.

