Η Huawei Ελλάδος συμμετέχει online στο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνοντας την ευκαιρία σε 26 φοιτητές/τριες να εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες αιχμής

Η Huawei Ελλάδος, πιστή στις αξίες του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που πρεσβεύει, συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Seeds for the Future, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Huawei στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στην Κίνα. Για το 2020, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επέφερε η πανδημία, η διοργάνωση διεξήχθη διαδικτυακά.

Το Seeds for the Future είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές πανεπιστημιακών σχολών με ειδίκευση στον τομέα των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT). Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στον κλάδο της Πληροφορικής & Επικοινωνιών, να εκπαιδευτούν από κορυφαίους επαγγελματίες σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής, να ενημερωθούν για το τεχνολογικό οικοσύστημα της Κίνας, αλλά και να ανακαλύψουν τον κινεζικό πολιτισμό.

Η φετινή διοργάνωση διεξήχθη από τις 23 έως και τις 27 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 26 φοιτητών/τριων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Μακεδονίας και Πειραιώς. Παράλληλα, με την Ελλάδα συμμετείχαν την ίδια περίοδο στο πρόγραμμα αυτό και φοιτητές/τριες από την Αυστρία και την Πολωνία. Όλοι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εντατικά μαθήματα του κλάδου ICT και εμβάθυναν τις γνώσεις τους στις θεματικές ενότητες Cloud Computing, ΙοΤ &HMS Core, Advanced AI & 5G, Fundamentals of ML and DL and Cyber security.

Στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης έδωσαν το διαδικτυακό παρών η Δρ. Βάνα Καλογεράκη, Head του Τμήματος Πληροφορικής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Καθηγητής Δημήτριος Βέργαδος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT Και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος έλαβε χώρα σε με μία διαδικτυακή τελετή με την παρουσία των κ.κ. Wang Qiang Minister, Counselor at the Embassy of China to Greece, Αθανάσιου Στάβερη, Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνου Μασσέλου, Προέδρου Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (EETT), Γιώργου Στεφανόπουλου, Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας και του κου Chenle, Managing Director South Balkans Huawei.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (EETT) είπε χαρακτηριστικά: «Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού τομέα μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συνεργασίας τους. Η εντατικοποίηση της συνεργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Πρωτοβουλίες όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei «Seeds for the Future» συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη αυτών των στόχων και στη γεφύρωση του κενού μεταξύ της ζήτησης και της διαθεσιμότητας στελεχών με εξειδικευμένες δεξιότητες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».

Ο κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας σημείωσε σχετικά: «Η συνεργασία της Huawei με τις πανεπιστημιακές σχολές και η μετεκπαίδευση φοιτητών σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής είναι μια εξαιρετική και ιδιαίτερης σημασίας δράση, που σε συνδυασμό με τις πολιτιστικές δράσεις της χορηγίας βοηθά στο να δημιουργηθούν ισχυρότεροι δεσμοί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα».

Όπως δήλωσε η κα Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager της Huawei: «Καθώς η παγκόσμια ψηφιοποίηση επιταχύνεται με νέες τεχνολογίες όπως το 5G, την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το Internet of Things (IoT), η ανθρωπότητα εισέρχεται σε έναν πλήρως συνδεδεμένο, έξυπνο κόσμο. Και γι’ αυτό η Huawei επενδύει σημαντικά στον άνθρωπο και την τεχνολογική υπεροχή. Με το πρόγραμμα Seeds for the Future οι συμμετέχοντες φοιτητές και φοιτήτριες διευρύνουν τους ορίζοντές τους, εκπαιδεύονται εντατικά σε τεχνολογίες αιχμής και μεταλαμπαδεύουν την πολύτιμη αυτή γνώση και εμπειρία στη χώρα μας».