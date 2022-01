Η Samsung παρουσιάζει τα νέα μοντέλα MICRO LED, Neo QLED και Lifestyle τηλεοράσεων στη CES

Η Samsung Electronics Co., Ltd. αποκάλυψε τα νέα μοντέλα MICRO LED, Neo QLED και Lifestyle τηλεοράσεων για το 2022, ενόψει της παγκόσμιας έκθεσης CES 2022. Με σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα εικόνας και ήχου, περισσότερες επιλογές μεγέθους οθόνης, προσαρμόσιμα αξεσουάρ και αναβαθμισμένο interface, οι Samsung τηλεοράσεις φέρνουν το όραμα του «Screens Everywhere, Screens for All» πιο κοντά στην πραγματικότητα προσφέροντας ακόμη πιο ζωντανές εικόνες, καθηλωτικό ήχο και υπερ-προσωποποιημένες εμπειρίες.

MICRO LED: Η κορυφή στην τεχνολογίας οθόνης

Η νέα υπερσύγχρονη οθόνη Samsung MICRO LED προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εικόνας στην κατηγορία της χάρη στα 25 εκατομμύρια LED που διαθέτει, κάθε ένα από τα οποία παράγει μεμονωμένα φως και χρώμα δημιουργώντας μια απίστευτα καθηλωτική εμπειρία με εντυπωσιακό βάθος, ζωηρά χρώματα και αυξημένο επίπεδο ευκρίνειας και αντίθεσης. Στην CES 2022, η Samsung θα παρουσιάσει την οθόνη MICRO LED σε τρία διαφορετικά μεγέθη – 110”, 101” και 89.”

Εκτός από τις καινοτομίες που ενσωματώνει σε επίπεδο hardware, η οθόνη MICRO LED υποστηρίζει βάθος κλίμακας του γκρι 20-bit. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα MICRO LED μπορούν να προβάλλουν και την παραμικρή λεπτομέρεια σε μια σκηνή, προσφέροντας μια πραγματική εμπειρία HDR με απόλυτο έλεγχο σε 1 εκατομμύριο βήματα φωτεινότητας και χρωμάτων. Η νέα οθόνη εκφράζει επίσης το 100% της χρωματικής γκάμας DCI και Adobe RGB για εντυπωσιακά και ζωντανά χρώματα που σε συνδυασμό με την καθηλωτική σχεδίαση και τη μεγάλη αναλογία οθόνης προς σώμα 99,99%, προσφέρουν επαναστατική απόδοση.

Τέλος, η νέα οθόνη MICRO LED της Samsung ενσωματώνει νέες λειτουργίες, βελτιωμένη χρηστικότητα και δυνατότητες προσαρμογής, όπως:

Η λειτουργία Art Mode, που επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέψουν οποιοδήποτε δωμάτιο σε γκαλερί τέχνης καθώς μπορούν να επιλέξουν και να προβάλλουν στην τηλεόρασή τους αγαπημένα έργα τέχνης ή ψηφιακές φωτογραφίες. Η νέα MICRO LED 2022 διαθέτει επίσης δύο αποκλειστικά έργα τέχνης από τον γνωστό καλλιτέχνη και σχεδιαστή Refik Anadol.

Τη λειτουργία Multi View, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν περιεχόμενο από τέσσερις διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα, ακόμη και από τις τέσσερις θύρες HDMI, σε καθαρή ανάλυση 4K έως και 120 fps.

Το Dolby Atmos προσφέρει μια κορυφαία καθηλωτική εμπειρία ήχου, διαθέτοντας ηχεία στο επάνω, το πλαϊνό και το κάτω μέρος της οθόνης, για ένα πολυδιάστατο ηχητικό αποτέλεσμα, που κόβει την ανάσα.

Η εξέλιξη της Samsung Neo QLED με νέο επεξεργαστή και δυναμική εμπειρία ήχου

Χάρη στον επεξεργαστή Neo Quantum Processor και τις τελευταίας τεχνολογίας λειτουργίες εικόνας και ήχου που διαθέτει, η τηλεόραση Samsung Neo QLED 2022 προσφέρει μερικές από τις πιο ρεαλιστικές εικόνες και καθηλωτική εμπειρία ήχου. Ο αναβαθμισμένος επεξεργαστής Neo Quantum Processor εισάγει τη λειτουργία προηγμένης αντίθεσης BLU (μονάδα οπίσθιου φωτισμού), αυξάνοντας το επίπεδο φωτεινότητας από 12 σε 14-bit διαβάθμισης για μεγαλύτερο έλεγχο της πηγής φωτός, δηλαδή των Quantum Mini LED. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στην τηλεόραση να ελέγχει τον φωτισμό σε 16.384 βήματα, τετραπλασιάζοντας τη δυνατότητα ελέγχου σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.

Η νέα τεχνολογία Shape Adaptive Light αξιοποιεί τον επεξεργαστή Neo Quantum Processor για να αναλύει γραμμές, σχήματα και επιφάνειες και να ελέγχει το σχήμα του φωτός από τα Quantum Mini LED, ενισχύοντας τη φωτεινότητα και την ακρίβεια όλων των σχημάτων στην οθόνη. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική ποιότητα εικόνας που προβάλλει περιεχόμενο σε HDR. Η τηλεόραση Neo QLED 2022 της Samsung διαθέτει Real Depth Enhancer, έναν αλγόριθμο ποιότητας εικόνας πολλαπλής ευφυΐας. Η προηγμένη αυτή τεχνολογία δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση ρεαλισμού, μέσω του προσδιορισμού και της επεξεργασίας ενός αντικειμένου στην οθόνη ώστε να δημιουργεί αίσθηση βάθους.

Επιπλέον, η Neo QLED 2022 της Samsung διαθέτει τη λειτουργία EyeComfort, η οποία προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα και τον τόνο της οθόνης με βάση έναν ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός και ανάλογα με την ώρα της ημέρας (δύση/ανατολή ηλίου). Καθώς αλλάζει το φως του περιβάλλοντος, η οθόνη μειώνει σταδιακά τα επίπεδα φωτεινότητας και αλλάζει σε πιο ζεστούς τόνους, ενώ τα επίπεδα blue light της οθόνης -που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου- μειώνονται, για ακόμη πιο άνετη εμπειρία θέασης τη νύχτα.

Η νέα Samsung Neo QLED 2022 διαθέτει αναβαθμισμένες δυνατότητες ήχου, με τη λειτουργία OTS Pro, που ενσωματώνει ισχυρά ηχεία για την αναπαραγωγή εντυπωσιακού ήχου surround, αξιοποιώντας την τεχνολογία OTS (Object Tracking Sound) που κατευθύνει τον ήχο σε όλο το δωμάτιο. Το αναβαθμισμένο μοντέλο της Samsung Neo QLED προσφέρει επίσης μια καθηλωτική εμπειρία Dolby Atmos, χάρη στην προσθήκη ηχείων για διασπορά του ήχου προς τα πάνω. Με τα ηχεία πολλαπλών καναλιών τοποθετημένα σε όλη την τηλεόραση, η νέα Samsung Neo QLED 2022 προσφέρει μια δυναμική εμπειρία ήχου από άκρη σε άκρη.

Βραβευμένες Lifestyle τηλεοράσεις με απρόσκοπτη ενσωμάτωση σχεδίασης και τεχνολογίας

Οι Lifestyle τηλεοράσεις της Samsung για το 2022, συνδυάζουν άψογα το σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία για να προσφέρουν στους χρήστες μια μοναδική και εξατομικευμένη εμπειρία. Συγκεκριμένα, οι Lifestyle τηλεοράσεις The Frame, The Sero και The Serif αναβαθμίζονται με μία νέα, καινοτόμα Ματ οθόνη, που περιορίζει τις αντανακλάσεις, τα καθρεφτίσματα και τις δαχτυλιές, παρέχοντας μια από τις πιο ευχάριστες και άνετες εμπειρίες θέασης. Επιπλέον, η νέα Ματ οθόνη που ενσωματώθηκε στις Lifestyle τηλεοράσεις της Samsung έλαβε τρεις πιστοποιήσεις από την UL (Underwriter Laboratories) ότι είναι «Frelection Glare Free», «Discomfort Glare Free» και «Disability Glare Free».

Η The Frame προσφέρει μια ακόμη πιο ρεαλιστική εμπειρία θέασης της τέχνης, φέρνοντας τα μουσεία στο σπίτι, χάρη στην αντιθαμβωτική επίστρωση και τη χαμηλής ανάκλασης τεχνολογία πάνελ που διαθέτει η νέα, ανάγλυφη Ματ οθόνη. Ακόμη, οι δαχτυλιές και οι μουτζούρες είναι πλέον παρελθόν, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους έργα τέχνης απρόσκοπτα. Η τηλεόραση The Frame διατίθεται σε μεγέθη που κυμαίνονται από 32" έως 85."

Η The Serif είναι πλέον διαθέσιμη σε νέα έκδοση με ματ φινίρισμα για να συνδυάζεται άψογα με τη ματ οθόνη, αναδεικνύοντας τον εμβληματικό σχεδιασμό της, με ακόμη πιο premium εμφάνιση και αίσθηση. Με την προσθήκη μιας επιλογής μεγέθους 65", η The Serif διατίθεται πλέον σε μεγέθη που κυμαίνονται από 43" έως 65."

H The Sero προσφέρει μια βελτιστοποιημένη εμπειρία παρακολούθησης με τη νέα ματ οθόνη τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια λειτουργία. Η νέα κάθετη λειτουργία Πολλαπλής προβολής αναβαθμίζει το multitasking στο επόμενο επίπεδο, επιτρέποντας στους χρήστες να προβάλλουν ταυτόχρονα διαφορετικό περιεχόμενο στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης ή να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο ενώ παρακολουθούν κάτι.

Το νέο Smart Hub και οι εφαρμογές για την απόλυτη εμπειρία χρήστη

Οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung για το 2022 διαθέτουν ένα νέο Smart Hub που θέτει την προσαρμογή και την ανακάλυψη περιεχομένου των χρηστών στο επίκεντρο των προτιμήσεων προβολής τους. Το νέο Smart Hub καθοδηγεί τους χρήστες στο αγαπημένο τους περιεχόμενο ή τους βοηθά να ανακαλύψουν κάτι νέο, χωρίς να χάνουν χρόνο στην αναζήτηση του περιεχόμενου που τους ενδιαφέρει. Η πλαϊνή γραμμή του Smart Hub επιτρέπει την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των κατηγοριών Media, Game (Gaming Hub) και Ambient επιτρέποντας στους χρήστες να εστιάζουν σε διάφορες δραστηριότητες οικιακής ψυχαγωγίας.

Gaming Hub : Το Samsung Gaming Hub θα δώσει τη δυνατότητα στους λάτρεις του gaming να ανακαλύψουν και να απολαύσουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια πιο γρήγορα μέσω των υπηρεσιών game streaming. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε μια εκτενή βιβλιοθήκη παιχνιδιών μέσω των συνεργασιών της Samsung με τους ηγέτες του κλάδου - NVIDIA GeForce Now, Stadia και Utomik - και αυτή είναι μόνο η αρχή.

: Το Samsung Gaming Hub θα δώσει τη δυνατότητα στους λάτρεις του gaming να ανακαλύψουν και να απολαύσουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια πιο γρήγορα μέσω των υπηρεσιών game streaming. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε μια εκτενή βιβλιοθήκη παιχνιδιών μέσω των συνεργασιών της Samsung με τους ηγέτες του κλάδου - NVIDIA GeForce Now, Stadia και Utomik - και αυτή είναι μόνο η αρχή. Watch Together : Η νέα εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν μέσω βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά τους ενώ παρακολουθούν τις αγαπημένες τους εκπομπές και ταινίες, εγγυάται ότι θα τους φέρει όλους ακόμη πιο κοντά.

: Η νέα εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν μέσω βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά τους ενώ παρακολουθούν τις αγαπημένες τους εκπομπές και ταινίες, εγγυάται ότι θα τους φέρει όλους ακόμη πιο κοντά. Πλατφόρμα NFT : Αυτή η εφαρμογή διαθέτει μια διαισθητική, ενσωματωμένη πλατφόρμα για την ανακάλυψη, την αγορά και την ανταλλαγή ψηφιακών έργων τέχνης μέσω των νέων τηλεοράσεων MICRO LED, Neo QLED και The Frame.

: Αυτή η εφαρμογή διαθέτει μια διαισθητική, ενσωματωμένη πλατφόρμα για την ανακάλυψη, την αγορά και την ανταλλαγή ψηφιακών έργων τέχνης μέσω των νέων τηλεοράσεων MICRO LED, Neo QLED και The Frame. Έξυπνη βαθμονόμηση: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις για βέλτιστη ποιότητα εικόνας. Η βασική λειτουργία διαθέτει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο βαθμονόμησης των οθονών εντός 30 δευτερολέπτων, ενώ η επαγγελματική λειτουργία βελτιστοποιεί τις οθόνες για εξαιρετική ποιότητα εικόνας σε περίπου 10 λεπτά.

Διευρυμένες επιλογές αξεσουάρ προσαρμοσμένες σε κάθε ανάγκη και γούστο

Τα νέα μοντέλα τηλεοράσεων της Samsung για το 2022 διαθέτουν πληθώρα αξεσουάρ για ακόμη πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Με τη νέα βάση αυτόματης περιστροφής Auto Rotating Wall Mount and Stand που κληρονομεί την εμπειρία κατακόρυφης θέασης από την τηλεόραση The Sero, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν προβολές από το κινητό τους, περιστρέφοντας αυτόματα τις οθόνες τους.

Την καινοτομία της νέας περιστρεφόμενης βάσης για τα μοντέλα Samsung τηλεοράσεων του 2022 συμπληρώνει το ενσωματωμένο κάθετο interface, που περιλαμβάνει το Smart Hub και προσφέρει κάθετη λειτουργία Multi View. Παράλληλα, θα υποστηρίζει εφαρμογές όπως το YouTube και το TikTok καθώς και mirroring και casting σε κατακόρυφη λειτουργία. Τέλος, οι lifestyle λειτουργίες όπως το Ambient Mode+ και το Art Mode είναι επίσης διαθέσιμες σε κάθετη λειτουργία. Το νέο πλήκτρο περιστροφής στο τηλεχειριστήριο επιτρέπει στους χρήστες να περιστρέφουν εύκολα την οθόνη με το πάτημα ενός κουμπιού.

Επιπλέον, με τις εκτεταμένες επιλογές πλαισίων για την τηλεόραση The Frame και τις επιτοίχιες βάσεις πλήρους κίνησης για όλες τις Samsung τηλεοράσεις, ατελείωτες δυνατότητες εξατομίκευσης είναι διαθέσιμες στα μοντέλα τηλεοράσεων της Samsung για το 2022.

Ήχος πέρα από τα όρια με τα νέα Soundbars της Samsung

Η σειρά soundbar της Samsung για το 2022 αναβαθμίζεται για να παρέχει ακόμα πιο καθηλωτική, τρισδιάστατη εμπειρία ήχου. Το Q Symphony, η χαρακτηριστική εμπειρία ήχου surround που επιτρέπει στις τηλεοράσεις Neo QLED και τα sound bars της Samsung να λειτουργούν συγχρονισμένα, βελτιώνεται με τη λειτουργία πρόσθετου συγχρονισμού. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον ταυτόχρονο συγχρονισμό του soundbar και των ηχείων της τηλεόρασης, παρέχοντας ένα εντυπωσιακά ολοκληρωμένο ηχητικό αποτέλεσμα.

Για το 2022, τα soundbars της Samsung διαθέτουν τη νέα λειτουργία Ασύρματης Συνδεσιμότητας Dolby Atmos, για ασύρματη σύνδεση των smart τηλεοράσεων με το soundbar, κατά την οποία τόσο η οθόνη όσο και τα ηχεία του soundbar προσφέρουν μια απίστευτη εμπειρία ήχου χωρίς ενοχλητικά καλώδια.

Επιπλέον, το νέο HW-S800B Ultra Slim Soundbar της Samsung επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα στην κατηγορία του προσφέροντας ισχυρά μπάσα σε συμπαγή μορφή, με τη βοήθεια της τεχνολογίας passive radiator που κρύβεται στο subwoofer της συσκευής. Με ενσωματωμένα ηχεία διασποράς προς τα πάνω, το νέο εξαιρετικά λεπτό soundbar συνδυάζει ισχυρό ήχο σε βάθος μόλις 1,6".

«Ο ρόλος της οθόνης έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τον τρόπο διανομής της ψυχαγωγίας. Με τη νέα μας σειρά Samsung προϊόντων, παρέχουμε στους καταναλωτές μια καθηλωτική εμπειρία θέασης και ήχου που προσαρμόζεται στις ανάγκες τους», δήλωσε ο Simon Sung, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Πωλήσεων και Marketing της Visual Display Business στη Samsung. «Είτε είστε λάτρης του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του gaming ή ακόμα και της τέχνης, η Samsung διαθέτει κορυφαίες επιλογές για την αναβάθμιση κάθε χώρου».

Για περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο των προϊόντων που παρουσιάζει η Samsung στην έκθεση CES 2022, επισκεφθείτε το visitnews.samsung.com/global/ces-2022.