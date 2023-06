James: Δευτέρα 10 Ιουλίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Στο Ηρώδειο, οι James, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θα συμπράξουν με συμφωνική ορχήστρα 22 ατόμων και χορωδία για ένα setlist που θα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές στιγμές από την ως τώρα πορεία τους.

Έχοντας κυκλοφορήσει περισσότερα από 16 άλμπουμ, από το “Stutter” (1986) μέχρι το πιο πρόσφατο “All the colors of you” (2021) και έχοντας πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διαχρονικά success stories της indie μουσικής σκηνής της Βρετανίας. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι τα εισιτήρια για το βρετανικό σκέλος της περιοδείας «James Lasted» εξαντλήθηκαν σε χρονικό διάστημα 6 ωρών.

ADVERTISING

Από το ξεκίνημά τους στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στο Manchester, οι James ξεχώρισαν, βασιζόμενοι όχι μόνο στα φωνητικά του Tim Booth αλλά κυρίως στην διαμόρφωση μιας χαρακτηριστικής μουσικής ταυτότητας. Γρήγορα απέκτησαν ένα πολυπληθές φανατικό κοινό, κριτική αποδοχή αλλά και διάσημους φίλους, όπως ο Morrissey, o Johnny Marr και ο περίφημος Brian Eno που αργότερα έμελλε να αναλάβει την παραγωγή στις γνωστότερες κυκλοφορίες τους. Sit Down, Laid, She’s a Star, Sometimes, Senorita, Getting away with it (All Messed Up) είναι μόνο μερικές από τις επιτυχίες που κουβαλούν στις αποσκευές τους.

Ελάχιστες μπάντες έχουν αγαπηθεί στη χώρα μας όσο οι James. Από την πρώτη τους συναυλία το 2001 στο θέατρο Λυκαβηττού μέχρι σήμερα, μας έχουν χαρίσει αξέχαστες εμφανίσεις. Αυτή την ακατάλυτη σχέση αγάπης με την Ελλάδα, θα επιβεβαιώσουν ξανά το βράδυ της 10ης Ιουλίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με μια μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023.

«Φέρτε τα φτερά σας και ελάτε έτοιμοι να πετάξετε»

Tim Booth – James

Πληροφορίες:

Η γενική προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Απριλίου στις 12:00.

Εισιτήρια: Ταμεία Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, aefestival.gr, viva.gr