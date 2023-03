Κυρίαρχη η παρουσία της Huawei στο ΜWC 2023

Μια καθηλωτική εμπειρία που ενσωματώνει όλη την πρωτοποριακή, καινοτόμα τεχνολογία, το οικοσύστημα και τα κορυφαία προϊόντα της Huawei είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερο της Huawei, στο Mobile World Congress 2023 (MWC 2023), που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, στη Βαρκελώνη. Η παρουσία της εταιρείας ήταν κυρίαρχη, με εκπροσώπηση τόσο από το Huawei Consumer Business Group και το Huawei Digital Power όσο και από τα Huawei Carrier Network Business Group (CNBG) και Huawei Enterprise Business Group (EBG).

Με θέμα «Οδηγός για τον έξυπνο κόσμο», ο εκθεσιακός χώρος της Huawei, σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια «όαση» τεχνολογίας, που ενσωματώνει την έξυπνη τεχνολογία και τις μοντέρνες τάσεις της καθημερινής ζωής. Η Huawei παρουσίασε όλες τις τελευταίες καινοτομίες, τις μελλοντικές στρατηγικές της, αλλά και μια τεράστια γκάμα εξελιγμένων τεχνολογικά προϊόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα: HUAWEI Mate 50 Pro, HUAWEI WATCH Buds & HUAWEI WATCH GT Cyber.

Η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο HUAWEI XMAGE Trend Report 2023, που βασίστηκε στις φωτογραφίες που δημιουργούν και μοιράζονται οι χρήστες smartphone με τη χρήση του XMAGE της Huawei και το οποίο καθόρισε με σαφήνεια τη δομή της Mobile Imagery στρατηγικής της εταιρείας: τεχνολογική καινοτομία, εμπειρία καταναλωτή και εξερεύνηση κουλτούρας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της MWC 2023, η Huawei φιλοξένησε το Global Digital Power Forum, με θέμα «Η Huawei: αρωγός των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην επίτευξη της παγκόσμιας μετάβασης ουδετερότητας σε άνθρακα», όπου φορείς, ηγέτες του κλάδου και ειδικοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν τις τελευταίες γνώσεις τους πάνω στο θέμα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Women in Tech Salon, ανακοινώθηκε το τρίτο Huawei Summer School for Female Leadership in the Digital Age που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2023 στη Βαλένθια της Ισπανίας. Το πρόγραμμα της Ακαδημίας θα συγκεντρώσει και πάλι κορυφαίους ομιλητές και μέντορες παγκόσμιου βεληνεκούς, για μια εβδομαδιαία εκπαίδευση σε εντατικούς ρυθμούς που συναγωνίζεται εκείνη των MBA από κορυφαία πανεπιστήμια.

Καινοτόμα smartphones, συμπεριλαμβανομένων της σειράς HUAWEI Mate 50, εξελιγμένα wearables και 16 Βραβεία

Το 2022, η Huawei διατήρησε το προβάδισμα στην smartphone καινοτομία με τα πρωτοποριακά HUAWEI Mate 50 Series και τα HUAWEI nova 10 Series. Οι επισκέπτες της MWC 2023 είχαν την ευκαιρία να δουν τα προϊόντα και να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους. Το HUAWEI Mate 50 Pro, από το σύστημα απεικόνισης XMAGE έως το εξαιρετικά αξιόπιστο Kunlun Glass, προσφέρει την απόλυτη εμπειρία εξελιγμένης τεχνολογίας. Ενώ τα HUAWEI nova 10 Series συνεχίζουν να ηγούνται της καινοτομίας στην τεχνολογία των selfie, παρέχοντας τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως Portrait Close-up κάμερα, Front Dual-View βίντεο και μπροστινή Showcase Focus κάμερα.

Οι επισκέπτες της φετινής MWC είχαν την ευκαιρία να δουν τα Huawei WATCH Buds, που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των ακουστικών TWS και ενός smartwatch, προσφέροντας στους χρήστες ευκολία, καθώς λειτουργούν ως δύο συσκευές σε μία. Καθώς επίσης και το HUAWEI WATCH GT Cyber με την Quick-to-Change θήκη ρολογιού, που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολλαπλών σεναρίων των νεαρών χρηστών και στην επιθυμία τους για αυτοέκφραση.

Τα HUAWEI WATCH Buds και HUAWEI WATCH GT Cyber κέντρισαν την προσοχή των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης, αλλά και των προσκεκλημένων, αποκομίζοντας 16 media awards, στο σύνολο, για τον υπερσύγχρονο σχεδιασμό και την Quick-to-Change θήκη τους. Αυτά τα βραβεία αντικατοπτρίζουν την παγκόσμια αναγνώριση της τεχνογνωσίας της Huawei στα wearables, αλλά και το πλεονέκτημα της εταιρείας στη διεθνή αγορά.

Τα HUAWEI WATCH Buds, το οποία ενσωματώνουν ακουστικά TWS μαζί με smartwatch, κέρδισαν οκτώ (8) Media Awards, για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό τους. Το παγκοσμίου φήμης portal τεχνολογίας, Phone Arena, επαίνεσε τα HUAWEI WATCH Buds, αναφέροντας: «Η Huawei ανοίγει νέους δρόμους και όπως με τα πρώτα αναδιπλούμενα τηλέφωνα, τα HUAWEI Watch Buds είναι ένα προϊόν με τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει αυτό που γνωρίζουμε ως smartwatch/earbuds σήμερα!». Το HUAWEI WATCH GT Cyber κέρδισε, επίσης, οκτώ (8) Media Awards, ως αναγνώριση των κομψών changeable θηκών του, με το περιοδικό βιομηχανικού σχεδιασμού, Yank Design, να δίνει ιδιαίτερη μνεία στο τεχνολογικό αυτό προϊόν.

Παράλληλα, η Huawei προέβαλε το HUAWEI WATCH GT3 Pro και το HUAWEI WATCH D, δύο από τα πιο σύγχρονα smartwatches της εταιρείας, που το καθένα ξεχωριστά με τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους βοηθούν στην παρακολούθηση της υγείας των χρηστών, ενώ είναι τα μοναδικά με Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για το ECG (ηλεκτροκαρδιογράφημα), ενώ το Watch D έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πίεσης του χρήστη.

Εκτός από τα εξαιρετικά καινοτόμα προϊόντα της, η Huawei έχει κάνει σημαντικές προόδους στις δυνατότητες λογισμικού. Μέσω καινοτομιών, όπως το HUAWEI TruSeen™, το HUAWEI TruSport™, το HUAWEI TruSleep™, τα wearables της Huawei παρέχουν επαγγελματική παρακολούθηση υγείας και άσκησης, για τους όλους τους χρήστες, παγκοσμίως.

Απώτερος σκοπός είναι τα wearables της Huawei να συνεχίσουν να ενσωματώνουν τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών software και hardware, για να προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία αθλητισμού και υγείας στους καταναλωτές, παγκοσμίως, ενώ είναι συμβατά με Android και iOS κινητά τηλέφωνα.

Η πλατφόρμα end-to-end εκμεταλλεύεται το οικοσύστημα HMS

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του Huawei Mobile Services (HMS) σε προγραμματιστές από όλο τον κόσμο. Από την ανάπτυξη εφαρμογών, τη διανομή, την ανάπτυξη των λειτουργιών, έως και τη δημιουργία εσόδων από τους πελάτες, το οικοσύστημα HMS επιταχύνει την ενδυνάμωση των προγραμματιστών, με προβολή όλων των δυνατοτήτων και την ανάπτυξη της πλατφόρμας σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας στους προγραμματιστές υπηρεσίες πλήρους κύκλου ζωής.

Το AppGallery έχει εξυπηρετήσει περισσότερες από 170 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, με τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες να φτάνουν τα 580 εκατομμύρια, όπου συνεχίζουν να αυξάνονται. Το AppGallery παρέχει στους καταναλωτές ποικίλες εφαρμογές για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών της ψηφιακής ζωής τους.

Δέσμευση για τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη και πρόβλεψη σταθερής προόδου το 2023

Η Huawei ηγείται του αριθμού των παγκόσμιων αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έχει επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στη στρατηγική πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο παγκόσμιος πάροχος βάσεων δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, IFI CLAIMS Patent Services, τα τελευταία δύο χρόνια, η Huawei ανέβηκε από την ένατη θέση το 2020 στην τέταρτη το 2022, στις σταθερές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχοντας κατακτήσει 2.836 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η Huawei έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους κατόχους τους, παγκοσμίως. Την τελευταία δεκαετία, έχει επενδύσει περισσότερα από 845 δισεκατομμύρια γουάν, για την τεχνολογική της εξέλιξη και κατέχει περισσότερα από 45.000 έγκυρα, εγκεκριμένα σύνολα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Εξερευνώντας το μέλλον της τεχνολογίας εικόνων από κινητά με το πρώτο HUAWEI XMAGE Trend Report 2023

Η Huawei συνεχίζει να προωθεί την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας κινητών καμερών. Στις 26 Φεβρουαρίου, διοργάνωσε στη Βαρκελώνη το HUAWEI XMAGE Salon, όπου παρουσίασε το πρώτο "HUAWEI XMAGE Trend Report 2023", που βασίστηκε στις φωτογραφίες που δημιουργούν και ανεβάζουν οι χρήστες smartphone με τη χρήση XMAGE της Huawei. Εκεί, κάλεσε ειδικούς να συζητήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς να διερευνήσουν την εξελισσόμενη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και δημιουργών.

Σύμφωνα με το report, οι άνθρωποι τραβούν πάνω από 1,4 τρισεκατομμύρια φωτογραφίες κάθε χρόνο παγκοσμίως, εκ των οποίων, περισσότερο από το 89%, είναι από κινητά τηλέφωνα.

Στην εκδήλωση, κορυφαίοι φωτογράφοι, εικαστικοί κοινωνιολόγοι και εκπρόσωποι φοιτητών, κορυφαίοι ηγέτες από τον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με την καινοτομία και τον πολιτισμό, τα βασικά ευρήματα της έκθεσης, καθώς και το μέλλον των φωτογραφιών στα κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, από το 2017, τα ετήσια HUAWEI NEXT IMAGE Awards έχουν υποστηρίξει τη φωτογραφική δημιουργικότητα σε όλο τον κόσμο, με σχεδόν 4 εκατομμύρια συμμετοχές από περισσότερες από 170 χώρες τα τελευταία έξι χρόνια.

Φέτος, η Huawei συνεργάστηκε με την FactStory, για να συγκεντρώσει μια ομάδα ειδικών οπτικών αναλυτών που μελέτησαν τις υποβληθείσες φωτογραφίες και βίντεο και μοιράστηκαν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης των συσκευών Huawei, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνιολογία, την ψυχολογία και τα συναισθήματα που προκαλούν οι επιμελημένες εικόνες.

Μπορείτε να διαβάσετε το HUAWEI XMAGE Trend Report 2023, εδώ.

H Huawei φιλοξένησε το Global Digital Power Forum στο MWC 2023

Στο πλαίσιο του MWC 2023, η Huawei φιλοξένησε το Global Digital Power Forum, με θέμα «Η Huawei : αρωγός των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην επίτευξη της παγκόσμιας μετάβασης ουδετερότητας σε άνθρακα».

Φορείς, ηγέτες του κλάδου και ειδικοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν τις τελευταίες γνώσεις τους σχετικά με τις παγκόσμιες βιομηχανίες Ενέργειας και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Information & Communications Technology - ICT). Μοιράστηκαν με το κοινό καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για πράσινες και χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενεργειακές υποδομές, αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να επιτύχουν τους στόχους τους για ένα πιο πράσινο μέλλον.

Η Huawei έχει δεσμευτεί να εξελίσσει συνεχώς την ψηφιακή και ηλεκτρονική τεχνολογία, με σκοπό να βοηθήσει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να το επιτύχουν.

Ωστόσο, οι συμβατικές site power λύσεις έχουν υψηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλές τιμές. Αυτό παρεμποδίζει την εξέλιξη του δικτύου και εμποδίζει τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να επιτύχουν ουδετερότητα του άνθρακα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η Huawei προτείνει έξυπνες λύσεις παροχής ενέργειας που προσφέρουν «Έξυπνη απλότητα» και «Έξυπνη εξοικονόμηση». Λειτουργώντας ως βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη πράσινων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα δικτύων, αυτές οι έξυπνες site power λύσεις θα βοηθήσουν τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να επιταχύνουν την επίτευξη την επίτευξη των στόχων ουδετερότητας άνθρακα.

Το Huawei Summer School 2023 για τη Γυναικεία Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Βαλένθια της Ισπανίας

Μετά την επιτυχία της δεύτερης εκδήλωσης του Summer School for Female Leadership in the Digital Age (Θερινού Σχολείου για την Γυναικεία Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 στην Πράγα της Τσεχίας, η European Leadership Academy (Η Ακαδημία Ευρωπαϊκής Ηγεσίας) της Huawei είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το τρίτο Summer School for Female Leadership in the Digital Age θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2023 στη Βαλένθια της Ισπανίας. Η τοποθεσία ανακοινώθηκε στο Mobile World Congress (MWC), κατά τη διάρκεια του Women in Tech Salon που διοργανώθηκε από τη Huawei. Το πρόγραμμα της Ακαδημίας θα συγκεντρώσει και πάλι κορυφαίους ομιλητές και μέντορες παγκόσμιου βεληνεκούς, για μια εβδομαδιαία εκπαίδευση σε εντατικούς ρυθμούς που συναγωνίζεται εκείνη των MBA από κορυφαία πανεπιστήμια.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Huawei "Seeds for the Future", τα Schools for Female Leadership in the Digital Age αντιπροσωπεύουν τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση της ψηφιακής ενσωμάτωσης, και πιο συγκεκριμένα την εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων και τη δημιουργία ενός κόσμου όπου οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να μας οδηγήσουν σε ένα χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμο ψηφιακό μέλλον.

Ο εκθεσιακός χώρος της Huawei στην MWC 2023 είχε την αμέριστη αποδοχή των επισκεπτών, παρουσίασε την πολύπλευρη εφαρμογή της τεχνολογίας και τις μοντέρνες τάσεις της καθημερινής ζωής, δίνοντας το δικό της στίγμα σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως του περιβάλλοντος και της συμπεριληπτικότητας.