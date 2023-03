Lidl UP: Learn & Work, το καινοτόμο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης για το λιανεμπόριο στην Ελλάδα, καλωσορίζει τον 2ο κύκλο σπουδαστών/ τριών

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση υποδοχής των σπουδαστών/τριών του 2ου κύκλου του πρωτοποριακού προγράμματος εκπαίδευσης και εργασίας, Lidl UP: Learn & Work, που η Lidl Ελλάς υλοποιεί σε συνεργασία με το Δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει σπουδές, εκπαίδευση στην πράξη, πιστοποιημένο πτυχίο ως «Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου» από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και μια θέση Υποδιευθυντή/-τριας Καταστήματος Lidl να περιμένει τους/τις αποφοίτους του.

Τον Φεβρουάριο του 2023 έγινε η αρχή του 1ου εξαμήνου, με τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες του 2ου κύκλου να ξεκινούν τα θεωρητικά τους μαθήματα στο Δημόσιο Πειραματικό Ι.ΕΚ. Γλυφάδας, ενώ τον Μάρτιο ξεκίνησε η υλοποίηση της μαθητείας στα καταστήματα της Lidl Ελλάς στην Αττική. Υποστηρικτές σε κάθε τους βήμα είναι οι μέντορές τους, Διευθυντές/-τριες καταστημάτων καθώς και όλη η ομάδα του #teamLidl.

Παράλληλα η Lidl Ελλάς σχεδιάζει ήδη τον 3ου κύκλο του προγράμματος, που αυτή τη φορά θα βασίζεται στην απομακρυσμένη θεωρητική εκπαίδευση. Το υβριδικό αυτό πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης θα παρέχει την ευκαιρία σε νέους και νέες από ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας να συμμετάσχουν, να λάβουν θεωρητική κατάρτιση στο Δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας απομακρυσμένα, ενώ η μαθητεία θα υλοποιηθεί στο κατάστημα Lidl της περιοχής τους. Καταστήματα από ακριτικές περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη, η Χίος, η Κως και η Σάμος κ.α. θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα στηρίζοντας την τοπική αγορά εργασίας, δίνοντας θέσεις εργασίας σε νέους και νέες, δημιουργώντας τα στελέχη λιανικού εμπορίου του αύριο.

Η Νικολέττα Κολομπούρδα, HR Director & Member of the Board της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να καλωσορίζουμε τους σπουδαστές και σπουδάστριες του 2ου κύκλου του Lidl UP: Learn & Work, καθώς και να βραβεύσουμε τους Σπουδαστές και Σπουδάστριες του 1ου κύκλου που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο έτος του προγράμματος. Με την περαιτέρω ενίσχυση του Lidl UP: Learn & Work δείχνουμε έμπρακτα την πίστη μας στη νέα γενιά, δίνοντας χώρο σε νέους και νέες χωρίς προηγούμενη ή με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, αλλά με θέληση και όρεξη για μάθηση, να εξελιχθούν χωρίς όρια, προετοιμάζοντας τα Στελέχη Λιανικού Εμπορίου του αύριο.»

Η Βικτωρία Αποστόλου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Δημοσίου Πειραματικού Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δόθηκε η ευκαιρία να σχεδιάσουμε από κοινού τον οδηγό κατάρτισης της πιλοτικής ειδικότητας «Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου», όπου για πρώτη φορά εφαρμόζουμε το διττό σύστημα θεωρητικής κατάρτισης και μαθητείας, σύμφωνα με το οποίο ανά εβδομάδα, μέρος της κατάρτισης πραγματοποιείται στο ΙΕΚ και το υπόλοιπο στα καταστήματα της Lidl Ελλάς. Ακόμα όμως πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσοι σπουδαστές/στριες ολοκληρώσουν επιτυχώς την φοίτηση έχουν εξασφαλισμένη θέση εργασίας ως Υποδιευθυντές/τριες Καταστήματος. Συγχαίρω την Lidl Ελλάς για αυτή της την πρωτοβουλία και εύχομαι και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου του Λιανικού Εμπορίου να ακολουθήσουν ανάλογες ενέργειες και δράσεις στο άμεσο μέλλον.»

Η Lidl Ελλάς στηρίζει με πληθώρα καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων την αγορά εργασίας, παρέχοντας σε νέους και νέες όλα τα εφόδια ώστε να αναπτυχθούν και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης μέσα από ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

