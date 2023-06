“Love Earth”: Τα Public συνεχίζουν τις δράσεις τους για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη, με εντυπωσιακά αποτελέσματα!

Τα Public μέσω της πρωτοβουλίας “Love Earth”, εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για να προωθήσουν ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής που μας εμπνέει όλους! Έχοντας σημειώσει θετικά αποτελέσματα, το μοντέλο των Just Go Zero καταστημάτων και υποδομών επεκτείνεται συνεχώς, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε μας αγοράς. Στην ίδια γραμμή, τα Public σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ μας προσκαλούν να συμβάλουμε κι εμείς στις προσπάθειές του για έναν πιο πράσινο πλανήτη, με τον πιο … Heavy Metal διαγωνισμό!

2ο Just Go Zero Public, στην Τσιμισκή

Κάνοντας πιο βιώσιμη την εμπειρία αγορών, τα Public της οδού Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο Just Go Zero κατάστημα Public στην Ελλάδα και το πρώτο Just Go Zero κατάστημα στη Βόρεια Ελλάδα! Εφαρμόζοντας το ήδη επιτυχημένο μοντέλο των Just Go Zero Public Συντάγματος, στα Public Τσιμισκή έχουν εγκατασταθεί, σε συνεργασία με την εταιρεία Polygreen, ολοκληρωμένες λύσεις μείωσης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων, ώστε αυτά να συλλέγονται, να ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται. Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν Green υπηρεσίες, όπως είναι η έκδοση ηλεκτρονικής απόδειξης, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση χαρτιού.

Διαγωνισμός ανακύκλωσης μπαταριών, σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ

Ενθαρρύνοντάς μας να αποδείξουμε την αγάπη μας για τον πλανήτη στην πράξη, τα Public συνεργάζονται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΑΦΗΣ, προσκαλώντας μας να συμμετάσχουμε στο Heavy Metal The Return! Ανακυκλώνοντας τις παλιές μας μπαταρίες στους κάδους ΑΦΗΣ που είναι διαθέσιμοι σε όλα τα καταστήματα Public, σκανάροντας το QR που υπάρχει επάνω τους, και συμπληρώνοντας τα στοιχεία μας στην ειδική φόρμα, για να διεκδικήσουμε τα παρακάτω υπέροχα δώρα:

1 ηλεκτρικό πατίνι

1 ζευγάρι ακουστικά SONY

20 προσκλήσεις για το Release Festival

Η κλήρωση για τις προσκλήσεις του Release Festival θα γίνει 21 Ιουνίου, ενώ η κλήρωση για τα υπόλοιπα δώρα θα γίνει 18 Ιουλίου.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις Just Go Zero υποδομές του Public Group

Από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Μάιο του 2023, ο συνολικός όγκος των αποβλήτων που έχουν συλλεγεί στα Public Συντάγματος – το πρώτο Just Go Zero κατάστημα στη χώρα - ανέρχεται σε παραπάνω από 9,7 τόνους! Από αυτά, ο μεγαλύτερος όγκος είναι χαρτί (7.948 κιλά), ενώ τα υπόλοιπα αφορούν γυάλινες συσκευασίες (882,9 κιλά), υπολείμματα καφέ (561,1 κιλά) και πλαστικό (324,7 κιλά) που συλλέγεται από το Public Café. Όσον αφορά στο κατάστημα της Τσιμισκή, αξίζει να σημειωθεί πως ξεκινώντας τη λειτουργία του ως Zero Waste κατάστημα μόλις τον Απρίλιο του 2023, έχουν ήδη συλλεγεί συνολικά 129,5 τόνοι χαρτιού! Αντίστοιχα, το Just Go Zero logistics center του Public Group ανακύκλωσε ποσότητα χαρτιού που ξεπερνά τους 55 τόνους (55.930 κιλά).

Συνολικά, μέσα από τη λειτουργία των δύο Just Go Zero καταστημάτων και της Just Go Zero αποθήκης, η ποσότητα χαρτιού που έχει ανακυκλωθεί φτάνει τους 64 τόνους (πάνω 64.004 κιλά) και αντιστοιχεί στη διάσωση 1.089 δέντρων, τα οποία δεν χρειάστηκε να κοπούν για να δημιουργηθεί νέο χαρτί. Ταυτόχρονα, μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών μείωσης αποβλήτων, αποτράπηκε η έκλυση 1.728,20 κιλών CO2 στην ατμόσφαιρα.

Τα Public δεν σταματούν να πρωτοπορούν, φιλοδοξώντας με την πρωτοβουλία Love Earth και με μια φιλοσοφία που προωθεί το Green Commerce, να κάνουν τις αγοραστικές μας συνήθειες πιο βιώσιμες, δίνοντας το σύνθημα για ένα πιο «πράσινο» μέλλον.