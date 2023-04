Μεγάλη διάκριση για την bluegr Hotels & Resorts στη λίστα

Η bluegr Hotels & Resorts απέσπασε ακόμα μια μεγάλη διάκριση καθώς κατέκτησε τη 2η θέση στη λίστα «Best Workplaces™ for Women Hellas 2023» που συντάχθηκε φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Great Place to Work®. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στις 30 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για γυναίκες στη χώρα. Η bluegr Hotels & Resorts βρέθηκε στη δεύτερη θέση στην κατηγορία «250 εργαζομένων και άνω» ενώ στον κλάδο της φιλοξενίας καταλαμβάνει την κορυφαία θέση στη λίστα.

Η λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2023 περιλαμβάνει εταιρείες που έχουν συμμετάσχει την έρευνα του Great Place to Work® και έχουν πιστοποιηθεί για το καλό εργασιακό τους περιβάλλον από τον οργανισμό μέσα στο 2022. Κάθε εταιρεία που έχει λάβει την πιστοποίηση μέσα στο έτος ήταν υποψήφια για ένταξη στη λίστα εφόσον απασχολεί από 20 εργαζόμενους και πάνω, το μεγαλύτερο από το 33% του πληθυσμού της εταιρείας αποτελείται από γυναίκες και τουλάχιστον το 33% των εργαζόμενων με θέση ευθύνης (προϊστάμενοι, managers) είναι γυναίκες.

Η διάκριση αυτή για τη bluegr έρχεται ως επιστέγασμα της στρατηγικής της εταιρείας για την παροχή ίσων ευκαιριών στους επαγγελματίες και τα στελέχη στον χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού ανεξαρτήτως φύλου. Η καλλιέργεια της κουλτούρας ισότητας, σεβασμού και συμπερίληψης ξεκινά από την κορυφή, καθώς η CEO κα. Τζίνα Μαμιδάκη, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα ζητήματα που σχετίζονται με τη θετική εργασιακή εμπειρία και την ίση και δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων. Στη bluegr εφαρμόζεται διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα σχετικά με τις αμοιβές και προαγωγές και η εξάλειψη της μισθολογικής διαφοράς ανάμεσα στα δυο φύλα έχει επιτευχθεί σε απόλυτο βαθμό. Η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των ανθρώπων που απασχολούνται στην εταιρεία αποτελεί πρωταρχικό στόχο και έχει άρρηκτη σχέση με το εργασιακό ήθος το οποίο διακατέχει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας, με έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση ενός ευχάριστου και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος για όλες και για όλους, όπου οι Αξίες που πρεσβεύονται γίνονται πράξη καθημερινά.