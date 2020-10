Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι το παιχνίδι με κούκλες οδηγεί τα παιδιά να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και δεξιότητες επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών

•Τα στοιχεία της μελέτης δείχνουν ότι το παιχνίδι με κούκλες ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με την επεξεργασία των κοινωνικών πληροφοριών και την ενσυναίσθηση, εύρημα που υποδηλώνει ότι το παιχνίδι με κούκλες οδηγεί τα παιδιά να εξασκούν, να χρησιμοποιούν και να εκτελούν αυτές τις δεξιότητες ακόμη και όταν παίζουν μόνα τους.

ADVERTISING

•Άλλα ευρήματα δείχνουν ότι το παιχνίδι με κούκλες κατευθύνει τα παιδιά να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και δεξιότητες επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών περισσότερο από το ατομικό παιχνίδι με tablet, ακόμα και όταν παίζουν μόνα τους.

•Προκειμένου να κατανοήσει τη σημασία της επιστημονικής μελέτης, η Barbie ανέθεσε σε ανεξάρτητο οργανισμό τη διεξαγωγή μιας παγκόσμιας δημοσκόπησης/έρευνας που διεξήχθη σε 22 χώρες, στην οποία συμμετείχαν 15.000 γονείς. Η έρευνα έδειξε ότι το 91% των γονέων κατατάσσουν την ενσυναίσθηση ως βασική κοινωνική δεξιότητα που θα ήθελαν να αναπτύξει το παιδί τους, αλλά μόνο το 26% γνώριζε ότι το παιχνίδι με κούκλες μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων του παιδιού τους.

•Σήμερα, η Barbie εγκαινιάζει έναν διαδικτυακό κόμβο με πληροφορίες, ευρήματα και εκπαιδευτικό υλικό για γονείς, τους φροντιστές και τα παιδιά, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών σύμφωνα με την κορυφαία ειδικό στην ενσυναίσθηση, συγγραφέα και εκπαιδευτική ψυχολόγο, Δρ. Michele Borba.

ΛΟΝΔΙΝΟ, Ηνωμένο Βασίλειο 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (NASDAQ: MAT): Σήμερα, η Barbie® και μια ομάδα νευροεπιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ ανακοινώνει τα ευρήματα μιας νέας επιστημονικής μελέτης που διεξήχθη χρησιμοποιώντας τη νευροεπιστήμη για πρώτη φορά ώστε να εξερευνήσει τον θετικό αντίκτυπο που έχει το παιχνίδι με κούκλες στα παιδιά, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία ότι το παιχνίδι με κούκλες ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και δεξιότητες επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών, ακόμη και όταν παίζουν μόνα τους.

Τους τελευταίους 18 μήνες, η επίκουρη καθηγήτρια Δρ. Sarah Gerson και οι συνάδελφοί της στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στο Κέντρο Επιστήμης της Ανθρώπινης Ανάπτυξης έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της νευροαπεικόνισης για να παρέχουν τις πρώτες ενδείξεις σχετικά με τα οφέλη που αποφέρει το παιχνίδι με κούκλες σε επίπεδο εγκεφάλου. Μέσω της παρακολούθησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας 33 παιδιών* ηλικίας μεταξύ 4 και 8, καθώς έπαιζαν με μια σειρά από κούκλες Barbie, η ομάδα διαπίστωσε ότι η οπίσθια άνω κροταφική αύλακα (pSTS), μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την επεξεργασία των κοινωνικών πληροφοριών όπως η ενσυναίσθηση, ενεργοποιήθηκε ακόμα και όταν το παιδί έπαιζε μόνο του. Τα οφέλη του ατομικού παιχνιδιού με κούκλες αποδείχθηκαν ίδια τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια.

Η Δρ. Gerson εξηγεί: «Πρόκειται για ένα εντελώς νέο εύρημα. Χρησιμοποιούμε αυτήν την περιοχή του εγκεφάλου όταν σκεφτόμαστε άλλους ανθρώπους, ειδικά όταν σκεφτόμαστε τις σκέψεις ή τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου. Το παιχνίδι με κούκλες ενθαρρύνει τα παιδιά να δημιουργήσουν τους δικούς τους φανταστικούς μικρόκοσμους, σε αντίθεση, λόγου χάρη, με τα παιχνίδια που απαιτούν την επίλυση προβλημάτων ή τις κατασκευές παιχνιδιών. Ενθαρρύνει τα παιδιά να σκέφτονται για άλλους ανθρώπους και πώς μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το γεγονός ότι είδαμε την pSTS να είναι ενεργή στην επιστημονική μελέτη, μας δείχνει ότι το παιχνίδι με τις κούκλες τα βοηθάει να εξασκήσουν μερικές από τις κοινωνικές δεξιότητες που θα χρειαστούν στη μετέπειτα ζωή. Επειδή αυτή η περιοχή του εγκεφάλου έχει αποδειχθεί ότι παίζει παρόμοιο ρόλο στην υποστήριξη της ενσυναίσθησης και της επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών σε έξι ηπείρους, τα ευρήματα αυτά είναι πιθανό να ισχύουν ανεξαρτήτως για κάθε χώρα».

Για τη συλλογή των δεδομένων για την επιστημονική μελέτη, το παιχνίδι των παιδιών χωρίστηκε σε διαφορετικά τμήματα, έτσι ώστε η ομάδα του Κάρντιφ να καταγράψει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου που σχετίζεται με κάθε διαφορετικό είδος παιχνιδιού ξεχωριστά: ατομικό παιχνίδι με κούκλες, παιχνίδι με κούκλες μαζί με ένα άλλο άτομο (Βοηθός Έρευνας), ατομικό παιχνίδι με tablet και παιχνίδι με tablet μαζί με άλλο άτομο (Βοηθός Έρευνας).

Οι κούκλες που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών σειρών Barbie (οικογένεια, καριέρα, σπίτι και ζωάκια) με όλες τις κούκλες και τις σειρές Barbie να επιστρέφονται στις αρχικές τους θέσεις προτού κάθε παιδί ξεκινήσει τη δοκιμή του για να εξασφαλιστεί η συνοχή της εμπειρίας. Το παιχνίδι με tablet πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας παιχνίδια που επιτρέπουν στα παιδιά να αλληλεπιδρούν με το ελεύθερο και δημιουργικό παιχνίδι (αντί για παιχνίδια βάσει κανόνων ή στόχων) για να υπάρχει μια συγκριτική εμπειρία παιχνιδιού.

Τα ευρήματα της επιστημονικής μελέτης δείχνουν ότι όταν τα παιδιά έπαιζαν μόνα τους με κούκλες, είχαν τα ίδια επίπεδα ενεργοποίησης της pSTS όπως και όταν έπαιζαν με άλλους. Ένα άλλο εύρημα της επιστημονικής μελέτης είναι ότι όταν τα παιδιά έπαιζαν μόνα τους παιχνίδια με το tablet, υπήρχε μικρότερη ενεργοποίηση της pSTS, παρόλο που τα παιχνίδια περιελάμβαναν ένα σημαντικό δημιουργικό στοιχείο.

Προκειμένου να κατανοήσει τη σημασία της επιστημονικής μελέτης, η Barbie ανέθεσε σε ανεξάρτητο οργανισμό τη διεξαγωγή μιας παγκόσμιας δημοσκόπησης/έρευνας**, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 15.000 γονείς παιδιών σε 22 χώρες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 91% των γονέων χαρακτήρισε την ενσυναίσθηση ως βασική κοινωνική ικανότητα που θα ήθελαν να αναπτύξει το παιδί τους, αλλά μόνο το 26% γνώριζε ότι το παιχνίδι με κούκλες θα μπορούσε να βοηθήσει το παιδί τους να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παραμονής στο σπίτι , οι γονείς ανησυχούν όλο και περισσότερο αν το παιδί τους αναπτύσσει δεξιότητες κοινωνικής ανάπτυξης, με περισσότερα από τα δύο τρίτα (70%) να δηλώνουν ότι ανησυχούν για το πώς αυτή η απομόνωση μπορεί να επηρεάσει το παιδί τους και πώς το παιδί τους αλληλεπιδρά με άλλους. Παρομοίως, το 74% των γονέων είναι πιο πιθανό να ενθάρρυνε το παιδί τους να παίξει με ένα παιχνίδι, αν γνώριζαν ότι ήταν αποδεδειγμένο ότι αυτό το παιχνίδι συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του παιδιού, όπως η ενσυναίσθηση.

«Ως εταιρεία με ηγετική θέση στην κατηγορία των κουκλών, γνωρίζαμε πάντα ότι το παιχνίδι με κούκλες έχει θετικό αντίκτυπο στα παιδιά, αλλά μέχρι τώρα, δεν είχαμε νευροεπιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν αυτά τα οφέλη», λέει η Lisa McKnight, SVP and Global Head of Barbie and Dolls της Mattel. «Τα ευρήματα αυτής της επιστημονικής έρευνας τονίζουν ότι το παιχνίδι με κούκλες, όπως η Barbie, έχει θετικά οφέλη στην προετοιμασία των παιδιών για το μέλλον μέσω της καλλιέργειας των κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση. Καθώς συνεχίζουμε να εμπνέουμε το απεριόριστο δυναμικό κάθε παιδιού, είμαστε περήφανοι που παρέχουμε κούκλες που ενθαρρύνουν δεξιότητες που γνωρίζουμε ότι εκτιμούνται ιδιαίτερα από τους γονείς και είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη μελλοντική συναισθηματική, ακαδημαϊκή και κοινωνική επιτυχία των παιδιών».

Η Barbie θα παρουσιάσει αυτά τα ευρήματα σε έναν διαδικτυακό κόμβο, το Barbie.com/el-gr/benefitsofdollplay, με πολύ υλικό, πληροφορίες και ιδέες για τους γονείς, τους φροντιστές παιδιών και τα παιδιά, προκειμένου να τους βοηθήσει να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών. Αυτό το υλικό έχει αναπτυχθεί παράλληλα με την κορυφαία ειδικό στην ενσυναίσθηση, συγγραφέα και εκπαιδευτική ψυχολόγο,, Δρ. Michele Borba.

Σύμφωνα με την Michele Borba: «Τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ και την Barbie είναι εντυπωσιακά και σχετίζονται τόσο πολύ με την εποχή στην οποία ζούμε, δεδομένης της περιορισμένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης που μπορούν να έχουν τα παιδιά μας. Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που έχουν αναπτύξει την ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες νωρίς στη ζωή τους παίρνουν καλύτερους βαθμούς, δεν εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και κάνουν πιο υγιείς επιλογές συνολικά. Επιπλέον, είναι πιο πιθανό τα συμπονετικά παιδιά να υπερασπιστούν ένα παιδί που δέχεται εκφοβισμό και να προσπαθήσουν να εμπλακούν και να διευθετήσουν τη σύγκρουση. Είναι αξιοσημείωτο και χρήσιμο για τους γονείς να κατανοήσουν ότι τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες μέσω του παιχνιδιού με κούκλες, όπως η Barbie».

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύονται σήμερα στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Human Neuroscience με τον τίτλο «Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience» «Εξερευνώντας τα οφέλη του παιχνιδιού με κούκλες μέσω της νευροεπιστήμης». Αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη είναι το πρώτο βήμα για την κατανόηση του θετικού αντικτύπου που επιφέρει το παιχνίδι με κούκλες, η Δρ. Sarah Gerson και η ομάδα του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ μαζί με την Mattel, δεσμεύτηκαν να διεξάγουν περαιτέρω νευροεπιστημονικές μελέτες το 2021.