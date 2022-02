NOŪS: Το πρώτο resort του Ομίλου Donkey Hotels έρχεται στην Σαντορίνη - Δείτε φωτογραφίες

Η YES! HOTELS εισήγαγε στην Ελλάδα την φιλοσοφία του Contemporary Hospitality και παραμένει πρωτοπόρος σε αυτή. Όπως όλα τα ξενοδοχεία της, έτσι και το NOŪS θα είναι μέλος των DESIGN HOTELS, καθώς άλλωστε αποτέλεσε τον πρώτο ξενοδοχειακό όμιλο που σύστησε το brand DESIGN HOTELS στην ελληνική φιλοξενία.

NOŪS. Ένα μοναδικό concept

Με αφετηρία την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Το NOŪS αναπτύσσεται κλιμακωτά, ακριβώς όπως οι παραδοσιακοί οικισμοί του νησιού. Οι σουίτες και τα δωμάτια του “φωλιάζουν” στο ανάγλυφο του φυσικού τοπίου. Τα υλικά, οι τεχνοτροπίες και οι υφές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλους τους χώρους, ακολουθούν τα αντίστοιχα που υπάρχουν στη Σαντορίνη. Το NOŪS αντλεί έμπνευση από τις γεωμετρικές φόρμες της αρχιτεκτονικής του νησιού και τις επανερμηνεύει με σύγχρονους όρους.

Με ρίζες στην Σαντορίνη. Η ιδιαίτερη αισθητική και η μοναδική ιστορία του νησιού έχουν δώσει μορφή στο NOŪS. Είναι οι διάσημες τοιχογραφίες στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης που όρισαν την χρωματική παλέτα του resort. Οι γήινες αποχρώσεις της τερακότας, τα ζωντανά θερμά χρώματα τους “βάφουν” τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους. Η περίφημη “κουλούρα” - ο χαρακτηριστικός τρόπος πλέξης των αμπελιών που είναι μοναδικός στο νησί - είναι παρούσα με νέο τρόπο σε σημαντικά στοιχεία της διακόσμησης.

Με προσανατολισμό στην τέχνη & το σύγχρονο design. Αυθεντικότητα είναι η λέξη-κλειδί. Στους κοινόχρηστους χώρους και τα δωμάτια του NOŪS 12 Έλληνες καλλιτέχνες δημιουργούν με έμπνευση την καταστροφική αλλά και αναγεννητική φύση των ηφαιστείων. Μία εκτεταμένη συλλογή έργων τέχνης, ένα αδιόρατο νήμα που συνδέει την ιστορία του ξεχωριστού αυτού τόπου με το NOŪS. Παράλληλα, μια σειρά από σύγχρονα design icons με υπογραφές σχεδιαστών όπως οι Doshi & Levien, ο Konstantin Grcic, η Faye Toogood κ.α. βρίσκονται σε όλους τους χώρους. Κοινό σημείο όλων η διαχρονικότητα του σχεδιασμού. Διαχρονικότητα που συναντά την χαρακτηριστική αφαίρεση της αιγαιοπελαγίτικης αισθητικής, δημιουργώντας ένα σύγχρονο σκηνικό ευζωίας.





NOŪS. Ένας νέος προορισμός

Διαμονή. Το νέο resort έχει δυναμικότητα 121 δωματίων, τα περισσότερα εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Βασικό χαρακτηριστικό όλων των κατηγοριών δωματίων είναι η ευρυχωρία. Δωμάτια, bungalows και σουίτες, αλλά και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν στον επισκέπτη άνεση χώρου. Κάθε ξεχωριστή “γειτονιά” του NOŪS έχει το δικό της ύφος. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη φύτευση των εξωτερικών χώρων. Είναι έτσι μελετημένη ώστε τα περισσότερα δωμάτια να έχουν τους δικούς τους μεγάλους ιδιωτικούς κήπους, αλλά επιπλέον να δημιουργούνται και οάσεις δροσιάς για όλους.

Γαστρονομία. Η ποιότητα και η εντοπιότητα των πρώτων υλών από τη μία και η απλότητα και η ειλικρίνεια της μαγειρικής από την άλλη, είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η κουζίνα των δύο εστιατορίων του NOŪS. Οι πρώτες ύλες από τη Σαντορίνη – αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα – και η γνώση της τοπικής κοινωνίας γίνονται πηγή έμπνευσης για τη γαστρονομία στο NOŪS. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον Σαντορινιό αμπελώνα, οι επισκέπτες του resort έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα κρασιά των τοπικών παραγωγών και να πάρουν μέρος σε οινογνωσίες στον ειδικό χώρο του Oenous.

Ευεξία. Ένα μοναδικό spa με 5 treatment rooms, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, sauna, χαμάμ, cold tank, γυμναστήριο και outdoor yoga area. Η ομάδα των εξειδικευμένων θεραπευτών ξεναγεί τους επισκέπτες του NOŪS σε ένα προσωπικό ταξίδι ευεξίας. Με αφετηρία τη μεγαλειώδη ισορροπία ανθρώπου και φύσης που έχει διαμορφώσει τη Σαντορίνη, οι ειδικοί προτείνουν μια σειρά εξατομικευμένων θεραπειών για το σώμα και το νου. Θεραπείες που είναι διαθέσιμες αποκλειστικά εδώ, καθώς βασίζονται σε πρώτες ύλες, όπως οι ιδιαίτερες ποικιλίες σταφυλιών, που είναι τοπικές της Σαντορίνης. Επιπλέον, στο χώρο του spa βρίσκεται το Vitamin Bar του ξενοδοχείου, ένα healthy spot όπου οι επισκέπτες μπορούν να βρουν υγιεινές προτάσεις όπως φρέσκιες σαλάτες και χυμούς, μπάρες δημητριακών, smoothies καθώς και φυσικά παραδοσιακά προϊόντα.

NOŪS. Μια νέα αντίληψη για τη φιλοξενία

Το NOŪS έρχεται να συμπληρώσει την ομάδα των ξενοδοχείων της YES! Hotels. Απόλυτα σύμφωνο με το DNA του Ομίλου, το νέο resort - που είναι και το πρώτο της YES! Hotels εκτός Αθήνας – ακολουθεί το τρίπτυχο Young Enthusiastic Seductive που ορίζει τη φιλοσοφία φιλοξενίας της YES! Hotels. Αυθεντικό design και στυλ, τέχνη, εμμονή με τη λεπτομέρεια και υψηλού επιπέδου προσωποποιημένες υπηρεσίες για κάθε επισκέπτη. Το NOŪS ερμηνεύει με όρους resort τις αξίες της YES! Hotels και υποδέχεται τους επισκέπτες του στο πιο ξεχωριστό νησί της Μεσογείου, προσφέροντας εμπειρίες και δημιουργώντας αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

NOŪS // Ομάδα Συντελεστών:

Αρχιτεκτονική: Divercity Architects σε συνεργασία με MplusM Architects

Σχεδιασμός Φωτισμού: Ελευθερία Ντεκώ

Αρχιτεκτονική Τοπίου: Doxiadis +

Art Curator: Νάντια Αργυροπούλου

Το NOŪS είναι μέλος των DESIGN HOTELS

Opening: 01/06/2022