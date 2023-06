Novo Nordisk Hellas: Υποστήριξε χορηγικά τη διοργάνωση του 19ου Olympus Marathon 2023

Επιπλέον, έδωσε το όνομα της ομάδας «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη / Run to Change Diabetes», στους παιδικούς αγώνες (Olympus Mini, Olympus Kids, Olympus Juniors & Olympus Special Race) που είναι αφιερωμένοι στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Σακχαρώδη Διαβήτη. Οι παιδικοί αγώνες, στο σύνολό τους, διεξήχθησαν την Παρασκευή 23 Ιουνίου, με απόλυτη επιτυχία.

Παράλληλα, την Παρασκευή 23 Ιουνίου & το Σάββατο 24 Ιουνίου, η ομάδα «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη / Run to Change Diabetes», συμμετείχε σε όλες τις διαδρομές του αγώνα στον Όλυμπο, του αγώνα «Olympus Ultra» 70 χλμ. , του αγώνα «Running with the gods» 44 χλμ. , του αγώνα «Κόψη των αετών» 12,5 χλμ. , του αγώνα «Melindra Trail» 5 χλμ. και του αγώνα «Olympus Vertical» 4,25 χλμ.

Στην ομάδα συμμετείχαν, εργαζόμενοι της Novo Nordisk Hellas, αθλητές με σακχαρώδη διαβήτη, επαγγελματίες αθλητές ορεινών αγώνων, δρομείς μεγάλων αποστάσεων και φίλοι της ομάδας.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου δήλωσε:

«Η χορηγική συμμετοχή της εταιρείας Novo Nordisk Hellas καθώς και η συμμετοχή της ομάδας μας «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη / Run to Change Diabetes», στο δρομικό γεγονός του 19ου Olympus Marathon 2023, προκύπτει από την ανάγκη να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε το γενικό πληθυσμό της χώρας για το Σακχαρώδη Διαβήτη και να επικοινωνήσουμε το μήνυμα, ότι η πρόληψη και η ρύθμισή του είναι δυνατό να επιτευχθούν με 3 επιλογές:

1. Αξιολογώντας τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη από μια απλή εξέταση,

2. Υιοθετώντας την υγιεινή διατροφή και

3. Εντάσσοντας στην καθημερινότητά μας την άσκηση.

Οδηγούμε την αλλαγή στο Σακχαρώδη Διαβήτη, την Παχυσαρκία και τις Σπάνιες Ασθένειες.»

Η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk Hellas κα Μαίρη Καραγεώργου με αφορμή τον αγώνα του Ολύμπου δήλωσε:

«Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμμετέχει στο δρομικό γεγονός του 19ου Olympus Marathon 2023. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την πρόληψη και να προάγουμε την έγκαιρη διάγνωση στο Σακχαρώδη Διαβήτη.

Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες μας τόσο προς στο ευρύ κοινό όσο και στους θεσμούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί προληπτικά και αποτελεσματικά η ασθένεια του Σακχαρώδη Διαβήτη, στην Ελλάδα».