Plisskën Festival Returns - Οι IDLES για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ένα εκρηκτικό φεστιβαλικό διήμερο με τους IDLES, που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, μαζί με ένα συναρπαστικό και πολυσυλλεκτικό lineup!

Δύο ημέρες, δύο stages, 10 καλλιτέχνες, lounge area, cocktail bars και πολλές παράλληλες δραστηριότητες στο Θέατρο Βράχων!

EXPERIMENTAL, EXPLOSIVE, PUNK-GILDED ❯❯ ROCK HEROES IDLES

Βασικοί πρωταγωνιστές που θα ταρακουνήσουν το Main Stage και τις δύο ημέρες, οι Βρετανοί IDLES!

Μαζί τους η πρωτοποριακή Καναδή καλλιτέχνιδα της electro-pop Alice Glass, το Βρετανικό post punk τρίο Grandmas House, το dark synth/pop δίδυμο των Tempers, η χαρισματική indie - rock μπάντα Pillow Queens, η ανατρεπτική περσόνα της διεθνούς underground hip hop σκηνής Mykki Blanco και η coldwave/New Beat και σύγχρονη EBM ενέργεια των Ultra Sunn.

Παράλληλα το Republic, ηγείται από τους ήχους των Mazoha, Cakes Da Killa και Rhumba Club.

DO YOU HEAR THAT THUNDER? THAT’S THE SOUND OF STRENGTH IN IDLES