Πράσινη Διατροφή & Ευεξία με Συνοδοιπόρους το Ακτινίδιο και το Σπαράγγι

Με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης ευρωπαϊκών φρούτων και λαχανικών σε 3 χώρες, την Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU F&V Consumption, με το δυνατό μήνυμα «Go Greener, Feel Better with European Fruits and Vegetables», προβάλλει δύο αντιπροσωπευτικά προϊόντα από την Ελλάδα, τα σπαράγγια και τα ακτινίδια, για να διεγείρει τις αισθήσεις του καταναλωτικού κοινού και να το ενημερώσει σχετικά με ισορροπημένες και σωστές διατροφικές πρακτικές.

Η καμπάνια, μέσα από διαφορετικές δράσεις, τονίζει γιατί η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ιδιαίτερα ευεργετική τους επίδραση στην υγεία.

ADVERTISING

Ειδικότερα:

Το ευρωπαϊκό σπαράγγι καλλιεργείται σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας και εξαιρετικής ομορφιάς της Ελλάδας, όπως ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας, ο Νομός Καβάλας και ο Νομός Έβρου. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του εδάφους σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες λειτουργούν αμφίδρομα με τα γενετικά χαρακτηριστικά του φυτού και το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ενός γεωργικού προϊόντος με γευστικό βάθος και υψηλή διατροφική αλλά και οικονομική αξία.





Το σπαράγγι συνδυάζει την ευεργετική για την υγεία του οργανισμού αξία με τη γευστική απόλαυση. Έχει χαμηλά λιπαρά και άλατα και, παρότι σχεδόν σε ποσοστό 94% αποτελείται από νερό, αποτελεί αστείρευτη πηγή βιταμινών και άλλων πολύτιμων βιοχημικών στοιχείων, όπως ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Περιέχει επίσης φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, φυλλικό οξύ, φώσφορο, κάλιο, χαλκό, μαγγάνιο, σελήνιο και χρώμιο.





Το ευρωπαϊκό ακτινίδιο καλλιεργείται σε χώρες των οποίων το κλίμα επιτρέπει την ευδοκίμησή του. Το ευνοούν οι περιοχές με ήπιο χειμώνα και θερμό, υγρό καλοκαίρι. Για τον λόγο αυτό, στην Ελλάδα το συναντάμε στην Πιερία και στην Αιτωλοακαρνανία. Το εύφορο έδαφος και το μικροκλίμα των περιοχών αυτών, όπως και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις των φυτειών, εξασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα του προϊόντος.

Έτσι, αφενός παράγεται ένα εξαιρετικά ποιοτικό φρούτο, αφετέρου εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή εμπορευσιμότητά του και η αποστολή του σε όλο τον κόσμο: Αμερική, Καναδά, Ασία και Ευρώπη. Το ακτινίδιο είναι ένα φρούτο γεμάτο βιταμίνες και πολύτιμα για το ανθρώπινο σώμα στοιχεία, που μπορεί να διατηρηθεί σε ειδικά ψυγεία από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, χωρίς να χάνει και την ποιότητά του. Ένα φρούτο που μπορούμε να το απολαύσουμε ευχάριστα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κάνοντας το καλύτερο δώρο στον οργανισμό μας.





Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος, καθώς και τις σχετικές σελίδες στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube.