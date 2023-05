Release Athens 2023: Disturbed, Bullet For My Valentine και Nova Twins την Δευτέρα 26 Ιουνίου

Το πολύ επιτυχημένο γκρουπ από την Ουαλία πλαισιώνει ιδανικά τους headliners Disturbed και τις Nova Twins, σε μια σπουδαία ημέρα για τους φίλους του σύγχρονου metal.

Από τότε που σχηματίστηκαν, το 1998, το κουαρτέτο των Bullet For My Valentine έχει αναδειχθεί σε μια από τις υπερδυνάμεις της σκηνής, με τρία χρυσά άλμπουμ και εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, καθιστώντας τους το κορυφαίο βρετανικό metal συγκρότημα του 21ου αιώνα.

Με το εκρηκτικό ντεμπούτο, “The Poison” (2005), οι Ουαλοί έδειξαν από την πρώτη στιγμή τις συνθετικές τους δυνατότητες, με το δίσκο να αποθεώνεται από τους κριτικούς και το metal κοινό να χαρίζει στο γκρουπ τεράστια εμπορική επιτυχία. Η εντυπωσιακή τους συνέχεια, με κυκλοφορίες όπως τα “Scream Aim Fire” (2008), “Fever” (2010), καθώς και το πιο πρόσφατο ομώνυμο άλμπουμ, καθιέρωσε τους Bullet For My Valentine ως ένα συγκρότημα που δεν φοβάται να δοκιμάζει νέα πράγματα και παράλληλα να σαρώνει στα charts με τρεις top 10 κυκλοφορίες και πάνω από 1 δις streams.

Τίποτα από όλα αυτά βέβαια δεν θα είχε συμβεί αν, πάνω απ’ όλα, δεν ήταν μια εντυπωσιακή live μπάντα. Γι’ αυτό κι από την αρχή της καριέρας τους μοιράστηκαν τη σκηνή με μεγαθήρια, όπως οι Metallica και οι Iron Maiden, και έκαναν headline περιοδείες στις μεγαλύτερες metal αρένες και όχι μόνο. Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, θα έχουμε την ευκαιρία ακούσουμε ζωντανά, τραγούδια όπως “Tears Don’t Fall”, “Scream Aim Fire”, “4 Words (to Choke Upon), “You Want a Battle? (Here’s a War)” και να δούμε ένα σπουδαίο γκρουπ στο μεγαλύτερο show που έχουν δώσει ποτέ στην Ελλάδα.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 40€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο combo εισιτήρια, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερες ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μια σημαντική έκπτωση:

ΔΙΗΜΕΡΟ / Disturbed, Bullet For My Valentine, Nova Twins (26/6/23, Πλατεία Νερού) + Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost (27/6/23, Πλατεία Νερού) προς 65€ (κέρδος 15€)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ / Disturbed, Bullet For My Valentine, Nova Twins (26/6/23, Πλατεία Νερού) + Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost (27/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23, Πλατεία Νερού), προς 100€ (κέρδος 20€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

