«Σκεφτόμαστε διαφορετικά»: Η Αθήνα αγκαλιάζει τη νευρο-διαφορετικότητα

«Οι νευρο-αναπτυξιακές διαφορές είναι παραλλαγές της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, όπως οι διαφορές στην εθνικότητα, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό και θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να γιορτάζονται ως τέτοιες. Ας δημιουργήσουμε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία που θα εκτιμά τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της»

Την πέμπτη, 27 Απριλίου και ώρα 19:00, στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ του Δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, με τίτλο «ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ: Η ΑΘΗΝΑ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΥΡΟ-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ». Μια ανοιχτή, συμπεριληπτική εκδήλωση για όλο το εύρος των νευρο-αναπτυξιακών διαταραχών (ΔΕΠΥ, Δυσλεξία, Άσπεργκερ κ.α.) που υποδέχεται το κίνημα τις νευροδιαφορετικότητας στην Ελλάδα.

ADVERTISING

O όρος «νευροδιαφορετικότητα» αναφέρεται τις φυσιολογικές παραλλαγές στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αναγνωρίζει ότι ο εγκέφαλος κάθε ατόμου είναι μοναδικός και αυτή η μοναδικότητα μπορεί να εκδηλωθεί σε διαφορετικές νευρολογικές καταστάσεις ή διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες, επικοινωνούν, μαθαίνουν και κοινωνικοποιούνται.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του προγράμματος συνΑθηνά, θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, πετυχημένοι επαγγελματίες από διάφορα πεδία, που αντιμετωπίζουν νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές.

Οι ομιλητές θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θα αναλύσουν την επίδραση που είχαν και εξακολουθούν να έχουν αυτές οι προκλήσεις στην εργασιακή και προσωπική καθημερινότητά τους.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να κατανοήσουμε όλοι ότι οι νευρο-αναπτυξιακές διαφορές δεν είναι ασθένειες, αλλά ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου.

Ομιλητές:

• Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων

• Κωνσταντίνος Ταχτσίδης, Δημοσιογράφος

• Κατερίνα Γκαγκάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνίας των Πολιτών του Δήμου Αθηναίων

• Βασίλης Ροδοκανάκης, CIO & Co-founder @ Generation Y International e-Business Hub

• Ιωάννα Φαναριώτη HR Director, EY Greece & South CESA Cluster

• Ευγενία Καραμάνη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (MSc), κάτοχος μεταπτυχιακού στη Κλινική Ψυχολογία από το Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο, με εξειδίκευση στη Ψυχαναλυτική Ψυχοδυναμική Θεραπεία ενηλίκων και παιδιών.

• Ευάγγελος Θεοχάρης, Head of Talent Procurement EMEIA, GDS and Executive at EY

• Θεόδωρος Παπασλάνης, MD, MSc, Ψυχίατρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του “Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων και φίλων των Αυτιστικών και με Νοητική Υστέρηση ατόμων SOS”- Κέντρο Αυτισμού SOS.

«Δυστυχώς, ακόμα και οι σύγχρονες κοινωνίες τείνουν να θεωρούν τις νευρολογικές διαφορές, όπως η ΔΕΠΥ, η Δυσλεξία, το Άσπεργκερ κ.ά. ως προβλήματα που πρέπει να “διορθωθούν”. Το κίνημα της νευροδιαφορετικότητας αμφισβητεί αυτή την άποψη και υποστηρίζει ότι αυτές οι νευρολογικές διαφορές είναι απλώς παραλλαγές της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, όπως ακριβώς οι διαφορές στην εθνικότητα, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό και θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να γιορτάζονται ως τέτοιες. Με την εκδήλωση στις 27 Απριλίου, στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ του Δήμου Αθηναίων, επιδιώκουμε να προωθήσουμε την κατανόηση και την αποδοχή των νευρολογικών διαφορών, ώστε να εξαλειφθεί το στίγμα και οι διακρίσεις, αλλά και να υποστηρίξουμε τα ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για τα άτομα με νευρο-διαφορετικότητα. Η εκδήλωση αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να συναντηθούμε, να μοιραστούμε εμπειρίες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους», δήλωσε ο διοργανωτής της εκδήλωσης, δημοσιογράφος και διαγνωσμένος με ΔΕΠΥ, Κωνσταντίνος Ταχτσίδης.

Συνεχίζοντας ο κ. Κωνσταντίνος Ταχτσίδης υπογράμμισε: «Ο κοινωνικός, εκπαιδευτικός και εργασιακός αποκλεισμός ατόμων με νευρολογικές και αναπτυξιακές διαταραχές, κάνει πιο αναγκαία από ποτέ, τη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας και υποστήριξης ώστε να αμβλυνθούν οι ανισότητες. Η χώρα μας βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω, όσον αφορά στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη μέριμνα για ένα τόσο σημαντικό θέμα και εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κατερίνα Γκαγκάκη, για το ειλικρινές ενδιαφέρον και την έμπρακτη βοήθειά τους στην προσπάθειά αυτή.

Η συμπερίληψη όλων των νευρο-αναπτυξιακών διαταραχών κάτω από την κοινή ομπρέλα της νευρο-διαφορετικότητας και η προώθηση της κοινωνικής αποδοχής, των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εργασιακής απασχόλησης, ανοίγει το δρόμο για συνεργασία φορέων στην Ελλάδα και διοργάνωση ποικίλων δράσεων για γονείς, εργοδότες, εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες. Μπορούμε και πρέπει να δημιουργήσουμε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία που θα εκτιμά τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της».

«Θέλω επίσης να τονίσω πως χαίρομαι ιδιαίτερα για την πολύ θερμή ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτό, από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η GENERATION Y, η EY Ελλάδος και η GLOBAL SUSTAIN που υποστηρίζουν ενεργά την εκδήλωση. Τα άτομα με νευρο-αναπτυξιακές προκλήσεις έχουν εξαιρετικές και σπάνιες δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία κοινότητα και μια επιχείρηση», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του προγράμματος συνΑθηνά

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ της εκδήλωσης είναι το NEWS 24/7.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Generation Y, EY Ελλάδος, Global Sustain

Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Ημερομηνία: 27/04/2023

Ώρα: 19:00

Τοποθεσία: Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, Αθήνα.

Τηλ.: 2103426842

e-mail: [email protected])