SWOT Hospitality: 10 χρόνια ανάπτυξης και επιτυχιών στο χώρο της φιλοξενίας

Από το 2013, η SWOT Hospitality πρωταγωνιστεί στον κλάδο του ελληνικού τουρισμού, αποτελώντας μια από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεων. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο της SWOT αριθμεί περισσότερα από 10 ξενοδοχεία σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, μεταξύ άλλων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Μύκονο και Ρόδο. Οι συνεργασίες της SWOT περιλαμβάνουν τα μεγαλύτερα brands φιλοξενίας διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων των Hilton, Marriott International Inc., Hyatt Hotels Corporation, Nikki Beach Hotels & Resorts, ενώ φέρει επίσης πιστοποιήσεις από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Πλήθος δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό και lifestyle χώρο, έδωσαν το «παρών» στην επέτειο, τιμώντας την πολυετή πορεία της εταιρείας και τη συμβολή της στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, στοιχεία τα οποία ανέδειξε η μετοχική ομάδα κατά τη διάρκεια των σύντομων χαιρετισμών της. Πιο συγκεκριμένα:

ADVERTISING

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, Ιδρυτής της SWOT, αναφέρθηκε στη βασική ιδέα δημιουργίας της εταιρείας το 2013, όπου σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τη χώρα, θέλησε να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο χώρο της διαχείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχείων, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει η ανάπτυξη της SWOT έως σήμερα. «Με σεβασμό στον κλάδο και τους ανθρώπους μας, προχωράμε με ακόμα μεγαλύτερη ορμή και διάθεση το υπέροχο ταξίδι της δημιουργίας με σπουδαία έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό», ανέφερε κλείνοντας τη σύντομη ομιλία του.

O Πρόεδρος της SWOT Hospitality, Στέλιος Κουτσιβίτης ανέφερε: «Έχοντας πίστη στις θετικές προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας και την τόνωση της ελληνικής οικονομίας, συνεχίζουμε τις συνεργασίες μας με εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές για την πραγματοποίηση και άλλων επενδύσεων. Η SWOT διαχειρίστηκε πέντε ανοίγματα ξενοδοχείων με διεθνή brands τους τελευταίους 18 μήνες, ένα ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό.», προαναγγέλλοντας παράλληλα και το πρώτο «άνοιγμα» της SWOT εκτός Ελλάδος, στη Σερβία, σε συνεργασία με την AFI Europe, κορυφαίο επενδυτή στη Ν.Α. Ευρώπη, και τη Marriot International.

Τέλος, ο Πάνος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας αναφέρθηκε στα πρόσφατα ανοίγματα των ξενοδοχείων YI στη Μύκονο και Lindian Village Βeach Resort, Curio Collection by Hilton στη Ρόδο, καθώς και στο ξεχωριστό DNA της SWOT το οποίο αποτυπώνεται σε όλα τα project της εταιρίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο lifestyle, την τέχνη, τη διασκέδαση, τη συνολική εμπειρία του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Το event σηματοδότησε την έναρξη της επόμενης δεκαετίας για τον όμιλο, δίνοντας υπόσχεση για περισσότερες και μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανερχόμενους και ήδη αγαπημένους προορισμούς της χώρας και όχι μόνο.