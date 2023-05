The Meet Market στο 22ο Athens Jazz

Για μία ολόκληρη εβδομάδα, κάνουμε βόλτα ανάμεσα στα πολύχρωμα περίπτερα που θα γεμίσουν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του Μηχανουργείου ενώ γκρουβάρουμε με τους μοναδικούς jazzy ήχους που ακούγονται από τις -εντελώς δωρεάν- συναυλίες που “παίζουν” παράλληλα στην Κεντρική Αυλή.

7 συνεχόμενες ημέρες, 100+ Makers, 20+ από τους οποίους συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό μας, ξεχειλίζουν τον χώρο με τις εμπνευσμένες ιδέες τους, μοιράζονται τις ξεχωριστές ιστορίες τους και μας μεταδίδουν την αγάπη τους για τις #handmade δημιουργίες τους. Από ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα, αντικείμενα τέχνης και διακόσμησης μέχρι προϊόντα wellness, βιολογικά τρόφιμα και είδη για το παιδί και την οικογένεια, όλα #madeingreece. Και επειδή είμαστε πιστοί υποστηρικτές του First a meet, then a Market, σας περιμένουμε να πιούμε δροσιστικά cocktails , να δοκιμάσουμε λαχταριστό street food, να ακούσουμε καλή μουσική , ή να διασκεδάσουμε με διαδραστικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους!

Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε μια επίσκεψη στο Κεντρικό Ταμείο/Info point της διοργάνωσης όπου θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος στη #ΜεγάληΚλήρωση, από την οποία θα επιλεγούν 3 τυχεροί νικητές και ο καθένας θα πάρει ένα καλάθι γεμάτο δώρα από τους εκθέτες!

Meet us at the 22ο Athens Jazz!

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Μηχανουργείο & Προαύλιο Μηχανουργείου

Δευτέρα 22 – Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Ωράριο: Καθημερινές 19:00 – 00:00 // Σαββ. & Κυρ. 12:00 – 00:00

Πειραιώς 100, Γκάζι 11854

Είσοδος Δωρεάν

The Meet Market: Mια νομαδική αγορά καινοτομίας και δημιουργικότητας. Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης & ευεξίας, τέχνης & διακόσμησης, είδη για το παιδί, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage αντικείμενα, street food, διαδραστικά παιχνίδια, DJ sets & θετικά vibes σε μια γιορτή του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος.

#MakersLineup:

Hand-Designer Clothes:

Anemuka, ASTY, Bakayaro, BLANK! Multiactive Studio Gallery, Eating +he Goober, Inky, Joanna Misseli, Kadó Handmade, Logo Lady Studio, Mary Stasini, Ot Kutur, Razzmatazz, RezArte, sTeehos, WorldWild

Kids, Toys & Pets:

Cobayo/artdcbydc, Funky LIttle Stuff, Le Gland, Paint My Day, Pinepolis Handmade, YAZ

Accessories:

Aelia Greek Sandals, Akka Natural Art, Banana Legion, Circlo Handcrafts, Des To Tsantaki Mou, El Greco, FINIKALALA (Oliphant & Sisalbee), Golfo handmade, Miss Pastaflora, MoMo, niiθ, Queenbee CR, Tiramisu, White50Room

Jewelry:

Assymentria, Blue Margarita, BoHo Mi, Cera Bow, Chrisapiti, Constance Jewelry Design, Denada Palla, Design Is Play, Diesblon, Dots. Art for all, Freyja, Ilianne - Jewelry Made of Love, Keno Jewelry, Kristia Lazarie, Kyma, loop.a, Maria Tasouli, Marianthi Gavaisse, Maridee, Μαρμαρώ, Myrtilo Jewelry, Paper Studio - Anastasia Ioannidi, Sophia Tsifopoulou, Thoosa

Mind, Body & Soul:

Avant Garden, Bee Naturalles, ENA KARO, hōkō crafts, Ichnos Soap, Lavandula Drops of Purple, Soap & Goods, The Soap House, To Diskadiko, Valsamon, Wasteless Design, Yperalfeia flower boutique

Vintage & Retro:

Anthophile, Handpicked Cherries, King Kong Athens Vintage, The Emerald Hut, The Lost Kids

Art, Books & Home Deco:

Abajour Mon Amour, AKKA Natural Art, Alloprosallos nous, Anna Kiosse, Marlo Ceramics, Curious Attic, CUT&PASTEpopartinthepresent, Fotini Tikkou, IKIGAI_Designed To Grow, inspira ceramics, KALOLE, KIAN Ceramics, Κουμπάκι, Mbooks, meli ceramics, Stavros Karnakis, The Greener Pastures, Vintage Trip

Tasting Corner:

Kakau Worship, PASTA BOUKIS, Ποσειδώνιο Αίγινας, ΣάΟΣ Παραδοσιακά Προϊόντα, Sourmena Brew, Sparoza, ΤΣίΤΣΙΡΙ KOMBUCHA

Street Food & Drinks:

Churros, Ideas lab, Falafeladiko, Kukuowl, Royal Curry House, The Meet Market Bar, Yazhou Street Food

#Music Lineup

22.05

DJ Sets

19:00 - 21:00: Mix Master Setup

22nd Athens Jazz

21:00 - 22:00: Thomas Mitrousis Quartet (GR)

22:00 - 23:00: Nefeli Fasouli Quintet (GR)

23:00 - 00:00: Spiral Trio (GR)

23.05

DJ Sets

19:00 - 21:00: Uncle Neck

22nd Athens Jazz

21:00 - 22:00: Veronika Harcsa & Bálint Gyémánt (HU)

22:00 - 23:00: Jonathan Collin-Bouhon (BE)

23:00 - 00:00: Gard Nilssen Acoustic Unity (NO)

24.05

DJ Sets

19:00 - 21:00: J. Melik

22nd Athens Jazz

21:00 - 22:00: AJS Quartet (AL)

22:00 - 23:00: Rembrandt Trio (NL)

23:00 - 00:00: Tygroo (CZ)

25.05

DJ Sets

19:00 - 21:00: mR GEE

22nd Athens Jazz

21:00 - 22:00: Joel Lyssarides Trio (SE)

22:00 - 23:00: I Think You’re Awesome (DK)

23:00 - 00:00: Erik Truffaz (CH)

26.05

DJ Sets

19:00 - 21:00: Dr. Orange

22nd Athens Jazz

21:00 - 22:00: Quintedo (CY)

22:00 - 23:00: Candlelight Ficus (AT)

23:00 - 00:00: Raphael Gualazzi (IT)

27.05

DJ Sets

12:00 - 13:00: DJ Booth

13:00 - 15:00: Pipi Dee

15:00 - 17:00: DJ a/k/a Zegas

17:00 - 21:00: Muzak7

Afrogirl / [email protected] / Bwana

22nd Athens Jazz

21:00 - 22:00: KID BE KID (DE)

22:00 - 23:00: OZMA (FR)

23:00 - 00:00: Daniel García Trio (ES)

28.05

DJ Sets

12:00 - 13:00: Silver Alert

13:00 - 15:00: SantonerRPZ

15:00 - 17:00: Psontis

17:00 - 19:00: Winjer

19:00 - 21:00: Chris OD

22nd Athens Jazz

21:00 - 22:00: Maxime Bender “Universal Sky” (LU)

22:00 - 23:00: Guy Mintus Trio (IL)

23:00 - 00:00: Jackson Mathod (UK)

Δραστηριότητες για παιδιά

(Η συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι δωρεάν)

Σάββατο 27 Μαΐου

14:00-16:00 | Facepainting από τις Μουτζούρες

17:00-19:00 | Cinemathesis

16:30-19:30 | ΠΑΙΖώΝΤΑΣ

Κυριακή 28 Μαΐου

13:00-17:00 | Facepainting από τις Μουτζούρες

18:00-19:30 | Fundastick

Facepainting από τις Μουτζούρες - Πινέλα χοροπηδούν αγκαζέ με τα σφουγγάρια, αδημονούν στα χρώματα να κυλιστούν, με glitter να πασπαλιστούν, την Άνοιξη να φέρουνε στα παιδικά μουτράκια… οι Μουτζούρες έρχονται και πιάνουν δουλειά στο Meet Market Jazz Edition!

ΠΑΙΖώΝΤΑΣ - Τι συμβαίνει όταν συνοδοί βουνού και ποταμού, αναρριχητές, ορειβάτες, δάσκαλοι παιδικού θεάτρου και φυσικής αγωγής, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί υπαίθριων δραστηριοτήτων και προσκόπων συναντιούνται στο Meet Market; Η διασκέδαση ξεκινά! Υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από mega jenga, slack line, καφασοαναρρίχηση και αναρρίχηση για παιδιά που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση!

Fundastick Performing Arts - Ο Παναγιώτης Αργυράκης της Fundastick Performing Arts θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους με τα απίθανα ζογκλερικά του και θα γεμίσει το Meet Market με τεράστιες σαπουνόφουσκες!

Cinemathesis - ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ; Ελάτε σε ένα φιλικό δημιουργικό και διασκεδαστικό επιτραπέζιο παιχνίδι ανακαλύψεων μέσα από την ιστορία της έβδομης τέχνης. Θα μοιραστούμε παράξενες και ιδιαίτερες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τους δημιουργούς του κινηματογράφου, θα εντοπίσουμε τα τεχνολογικά άλματα της κινούμενης εικόνας, θα γίνουμε οι κριτικοί θεατές, οι μικροί σινεφίλ και οι δημιουργοί.

Το επιτραπέζιο παιχνίδι της Cinemathesis, μπορεί να παιχτεί από μεμονωμένους παίκτες και από ομάδες παικτών -χωρίς αριθμητικό περιορισμό-. Σας περιμένουμε για να αναδείξουμε τους νικητές!

Πρόσβαση:

Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

