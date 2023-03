To Athens Music Week επανέρχεται πιο δυναμικά από ποτέ!

Για 5η συνεχόμενη χρονιά το Athens Music Week (AMW) επιστρέφει από τις 29 Μαΐου έως τη 1 Ιουνίου 2023 για ένα εορταστικό, τετραήμερο γεμάτο showcase συναυλίες, συζητήσεις, εργαστήρια, πάρτι και φυσικά το Live stage στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης!

Και φέτος το Athens Music Week και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γίνεται ο τόπος συνάντησης όλων των ανθρώπων του μουσικού χάρτη – επαγγελματιών, καλλιτεχνών και μουσικόφιλων - καλώντας τους να μοιραστούν το πάθος τους για τη μουσική μέσα από τις πολυάριθμες δράσεις του φεστιβάλ.

ADVERTISING

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από τα πιο φλέγοντα ζητήματα και τις αναδυόμενες τάσεις της μουσικής βιομηχανίας, όπως η ψυχική υγεία των καλλιτεχνών, οι «πράσινες» λύσεις στο φεστιβαλικό πρόγραμμα και το μέλλον της μουσικής δημιουργίας στην AI πραγματικότητα, πολλαπλές δυνατότητες επαφής και διασύνδεσης ανάμεσα στους επαγγελματίες της αγοράς μέσω speed meetings, pitch sessions και networking events, αλλά και ευκαιρίες ενδυνάμωσης νέων, φιλόδοξων ανθρώπων του χώρου, μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων και σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού είναι μόνο μερικά απ’ όσα προσφέρει το πλούσιο πρόγραμμα του Athens Music Week 2023.

Φυσικά από αυτό δεν μπορεί να λείπει και η live, μουσική δράση, τόσο μέσω των ιδιαίτερων showcase acts όσο και των καυτών, συναυλιών στη κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης. Αναφορικά με το πρώτο κομμάτι, νέα ταλέντα και αξιοπρόσεκτα σχήματα από την Ευρώπη και τις γειτονικές μας χώρες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν φρέσκες, μουσικές ιδέες προερχόμενες από ένα ευρύ, ηχητικό φάσμα, σε διάφορα, γνωστά στέκια της πόλης. Έτσι και φέτος, το AMW καλεί με πολύ ενθουσιασμό νέους καλλιτέχνες, μπάντες και μουσικά projects να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους μπροστά σε επαγγελματίες και music experts της εγχώριας και διεθνούς αγοράς (managers, bookers, promoters, Α&Rs κ.α.), να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία και να ανοίξουν τα φτερά τους για νέες περιπέτειες!

Ανάμεσα στους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν ήδη παρουσιάσει τη δουλειά τους στο Athens Music Week βρίσκονται οι Amalia & The Αrchitects, Atomic Love, BAiLDSA, Deaf Radio, Εβρίτικη Ζυγιά, Good Job Nicky, Kit Kido, Lia Hide, Οδυσσέας Τζιρίτας, Saske, Nalyssa Green, The Bonnie Nettles, Thrax Punks, VASSIŁINA, Whereswilder, Strawberry Pills (κ.α.) και πάνω από 30 ανερχόμενοι καλλιτέχνες από την Ευρώπη.

Αναλυτικές πληροφορίες για το φετινό πρόγραμμα και τις τιμές των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο.

Κάλεσμα για συμμετοχές στο AMW Showcases!

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το line up του AMW Showcases γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Athens Music Week έως τις 9 Απριλίου 2023.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:



https://form.typeform.com/to/LrcTZQRq?typeform-source=www.athensmusicweek.gr

To AMW υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI), ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πρώτη του διοργάνωση, το AMW έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 250 ομιλητές και 100 καλλιτέχνες από 25 διαφορετικές χώρες, έχει παρουσιάσει πάνω από 100 conference sessions, 60 showcases, 30 workshops και webinars, με την συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων και κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου όπως, μεταξύ πολλών άλλων, ο Eric Burdon, ο Shabaka Hutchings, στελέχη της Spotify, της Kickstarter, του ΕΧΙΤ Festival, εκπρόσωποι διεθνών δικτύων (ΙΜPALA, Keychange, IMMF, Music Tech Europe) και οργανισμών (Μusic Innovation Hub, Music Finland, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Women On Top, κ.α..) ενώ τις εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια έχουν παρακολουθήσει περίπου 3.500 επαγγελματίες της μουσικής και περισσότεροι από 20.000 ψηφιακοί επισκέπτες!

Follow us @athensmusicweek