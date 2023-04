Το Ίδρυμα Μιχελή ταξιδεύει στη Βοστώνη

Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης: “Effie Michelis returns to her inspiration: A journey from Athens to Boston, through naïve art” στο Curry Student Center του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστώνης. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 13 Απριλίου 2023, συστήνοντας τα ζωγραφικά έργα της Έφης Μιχελή στο εξωτερικό. Διοργανώνεται από το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Northeastern και την υποστήριξη του Anatolia College και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Προξενείου της Βοστώνης.

"Με χαρά υποδεχτήκαμε στη Βοστώνη την ομάδα του Ιδρύματος Μιχελή που οργάνωσε την έκθεση της Έφης Μιχελή στο Northeastern University. Η μεγάλη ανταπόκριση των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην πρωτοβουλία αυτή, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι οι πολιτιστικές δράσεις στο εξωτερικό μπορούν να αυξήσουν το αποτύπωμά μας και να προβάλλουν θετικά τη χώρα μας με οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα", σημείωσε ο Πρόξενος κ. Συμεών Τέγος.

ADVERTISING

Στην εκδήλωση εκτός από τον Πρόξενο της Ελλάδας στη Βοστώνη, κ. Συμεών Τέγο, χωρίς την υποστήριξη και τη βοήθειά του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος του Anatolia College, κ. Peter Chresanthakes, και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Μιχελή, κ. Λάμπρος Αναγνωστόπουλος.

«Είναι τιμή και χαρά μας να προωθούμε το έργο της γνωστής ναΐφ ζωγράφου Έφης Μιχελή στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Βοστώνη, ένα από τα παγκόσμια κέντρα εκπαίδευσης και με την πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα», δήλωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος. «Σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης και το Northeastern University καθώς και με την καθοδήγηση και βοήθεια του προξένου Συμεών Τέγου, προωθούμε την αξία της σύγχρονης ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς στο εξωτερικό», τόνισε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Μιχελή.

Το απόγευμα της Τετάρτης 22 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Προξενείο της Βοστώνης -επ’ ευκαιρία της έκθεσης- μικρή δεξίωση με σημαντικούς καλεσμένους ανθρώπους από την ελληνική κοινότητα της Βοστώνης και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Για τη δραστηριότητα του Ιδρύματος, μίλησε στους προσκεκλημένους εκτός από τον Πρόεδρο και η διευθύντρια, κα Μαρίνα Τσούλου.

Το Σάββατο 8 Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί, στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτήριο της French Library – Alliance Française of Boston – Cambridge, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 4 έως 8 ετών στα αγγλικά για τη ζωή της Έφης Μιχελή και τη ναΐφ τέχνη γενικότερα, το οποίο θα βασιστεί στην αγγλική έκδοση του παιδικού βιβλίου “The brightest palette: the life and work of the painter Effie Michelis” (έκδοση του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Εκδοτικό οίκο «Μέλισσα»).

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει, τα τελευταία χρόνια, το Ίδρυμα Μιχελή να προβάλλει στο εξωτερικό τη σύγχρονη ελληνική πολιτισμική δραστηριότητα. Μετά τις πολύ επιτυχημένες εκθέσεις των έργων της Έφης Μιχελή σε Βερολίνο και Φιλιππούπολη, είναι η πρώτη φορά που μια έκθεση του Ιδρύματος περνά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι η παρούσα έκθεση να ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Αμερικής, πάντα σε συνεργασία με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς φορείς. Η Βοστώνη επελέγη ως αφετηρία αυτού του ταξιδιού καθώς ήταν και η αφετηρία της ενασχόλησης της Έφης Μιχελή με τη ζωγραφική: Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η Έφη και ο Παναγιώτης Μιχελής επισκέφτηκαν τη Βοστώνη, επειδή ο Μιχελής είχε κληθεί να κάνει κάποιες διαλέξεις και η Έφη τον συνόδευσε. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη, η Έφη επισκέφτηκε μια έκθεση της Grandma Moses και από εκείνη άντλησε την έμπνευσή της. Επιστρέφοντας στη συνέχεια στην Ελλάδα, άρχισε να ζωγραφίζει.

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 7218626, www.michelisfoundation.gr