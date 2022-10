To insurancemarket.gr άλλη μια φορά πιστοποιείται ως Great Place to Work®

Η πιστοποίηση Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®), βασίζεται στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των 120+ εργαζομένων της εταιρείας, σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι από την εργασία τους στο insurancemarket.gr σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η συνεργασία, η ψυχολογία, η επικοινωνία, οι παροχές, οι ευκαιρίες ανέλιξης και το εργασιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 97% των εργαζομένων του insurancemarket.gr, λειτουργεί με γνώμονα την εμπειρία του πελάτη και στόχο την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησής του, το 96% θα πρότεινε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας σε φίλους και συγγενείς και το 92% αισθάνεται υπερηφάνεια για όσα έχουν επιτευχθεί.

Η διάκριση αυτή αποδεικνύει την επιτυχία της εταιρείας να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που βασίζεται στον σεβασμό, τη συνεργασία και την καινοτομία. Με όπλο τους ισχυρούς δεσμούς που ανταπεξέρχονται σε όλες τις προκλήσεις, στον πυρήνα της εταιρείας βρίσκεται πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας και η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά.

Ο CEO της εταιρίας Σωτήρης Παπαντωνόπουλος, σημειώνει: “Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Φυσικά αυτό δεν θα γινόταν χωρίς την πολύτιμη παρουσία και συμβολή των ανθρώπων μας, που στελεχώνουν το insurancemarket.gr και κάνουν πραγματικότητα το όραμά μας, να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε να επενδύουμε στο σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας, τους ανθρώπους μας.”

Το insurancemarket.gr, βρίσκεται δίπλα στον καταναλωτή τα τελευταία 10 χρόνια στην επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων και έχει λάβει πολλές διακρίσεις για τις καινοτόμες του υπηρεσίες και για το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών του.