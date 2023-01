Το νέο εστιατόριο-bar Comal με την υπογραφή του Γιάννη Λουκάκου άνοιξε τις πόρτες του

Το Comal, το τέταρτο κατά σειρά εστιατόριο του καταξιωμένου σεφ Γιάννη Λουκάκου (Ψωμί & Αλάτι, Alio, Alio Pizzeria) μετρά μόλις μερικούς μήνες ζωής και έχει ήδη κερδίσει τη θέση του ανάμεσα στις must επιλογές εξόδου της Αθήνας. Στο πάρτυ παρευρέθηκαν άνθρωποι από το χώρο των media, της εστίασης και γαστρονομίας αλλά και της εγχώριας lifestyle σκηνής.

Μια γευστική εμπειρία με μεξικάνικο fare περίμενε τους καλεσμένους καθώς είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν signature πιάτα του Comal όπως Brochetas Cerdo Al Pastor και Aguachile Tostada. Στο ειδικό station που στήθηκε για την βραδιά φτιάχνονταν on the spot λαχταριστά tacos Barbacoa και Berenjena. Πίσω από το επιβλητικό bar η δημοφιλής ομάδα του The Bar In Front of The Bar (BART) που επιμελείται την cocktail list του Comal, δημιουργούσε ξεχωριστά cocktails όπως το αρωματισμένο με ρίγανη Comal Negroni, την Taco Margarita που γίνεται όσο spicy επιθυμεί κανείς και το Fresh Burro με κόλιανδρο, μήλο και ginger beer.

Η upbeat μουσική συμπλήρωνε ιδανικά τη βραδιά συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης, υπό την επιμέλεια του Φυτίλη Δημήτρη.

Στην καρδιά του Χαλανδρίου, στην πλατεία Ελευθερωτών δίπλα από το Ψωμί & Αλάτι, το Comal είναι έτοιμο να σας φιλοξενήσει και να σας χαρίσει όμορφες στιγμές.

Comal

Πλατεία Ελευθερωτών 8, 15232 Χαλάνδρι, 211 7508216

[email protected]

www.yiannislucacos.gr/comal

Social

@comal.athens

Facebook | Instagram