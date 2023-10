Το The Ellinikon Experience Park φιλοξενεί το “Mikropolis Festival”

Από τις 12 έως και τις 15 Οκτωβρίου, μικροί & μεγάλοι ενημερώνονται, μαθαίνουν και διασκεδάζουν στη «μικρή πόλη».

Το Mikropolis Festival, η μεγαλύτερη διοργάνωση κοινωνικής ευαισθητοποίησης, γνώσης και ψυχαγωγίας για παιδιά και γονείς, επιστρέφει δυναμικά. Από τις 12 μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το The Ellinikon Experience Park, δημιουργεί στο Ελληνικό ένα εκπαιδευτικό και διαδραστικό «μικρόκοσμο», για μικρούς και μεγάλους.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και ευρηματικά, διαδραστικά προγράμματα, η Mikropolis θα εκπαιδεύσει τους πολίτες του αύριο, σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και επιστημονικά θέματα.

Η Πλατεία A στο The Ellinikon Experience Park θα μεταμορφωθεί σε ένα συναρπαστικό χώρο εμπειριών και ψυχαγωγίας, στον οποίο παιδιά ηλικίας 6 – 17 ετών θα μάθουν, μέσα από το παιχνίδι και τις βιωματικές δράσεις. Τη «μικρή πόλη» συνθέτουν 6 θεματικές «Γειτονιές» που έχουν σχεδιαστεί ειδικά και σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς.

Η Γειτονιά των e-Sports

Μικροί και μεγάλοι θα μυηθούν στον κόσμο των e-Sports! Θα γνωρίσουν το δημοφιλές VR «τεχνό-άθλημα» HADO και θα δοκιμάσουν στην πράξη όσα θα μάθουν, στην ειδικά διαμορφωμένη arena που θα δημιουργηθεί στη Mikropolis, σε συνεργασία με τη HADO Greece & Cyprus.

Η Γειτονιά της Τεχνολογίας & της Ρομποτικής

Τα παιδιά θα ανακαλύψουν τους νόμους της φυσικής, μέσα από συναρπαστικά επιστημονικά εργαστήρια που έχουν σχεδιαστεί, σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «SciCo». Θα κάνουν, επίσης, τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό́ και θα δημιουργήσουν ένα «έξυπνο σύστημα», συμμετέχοντας σε εργαστήρια ρομποτικής.

Η Γειτονιά της Φύσης

Μια πρωτότυπη εμπειρία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τους ειδικούς της οργάνωσης «The Bee Camp», θα βάλει τα παιδιά στον θαυμαστό κόσμο των μελισσών και των φυτών. Παράλληλα, ο Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ», μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, θα μοιραστεί μαζί τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να στηρίξουν τον σημαντικό σκοπό του Συλλόγου.

Η Γειτονιά της Αρχιτεκτονικής

Το Arkki by AKTO | School of Architecture for Children and Youth και η ομάδα του, θα παρουσιάσουν δημιουργικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, στα οποία τα παιδιά θα ανακαλύψουν πώς μπορούν να κατασκευάσουν χάρτινες πολιτείες ή πελώριους πύργους με ζαχαρωτά κι άλλα ιδιαίτερα υλικά, καλλιεργώντας παράλληλα την τρισδιάστατη αντίληψη, τη μαθηματική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας.

Η Γειτονιά του Φίλου μου του Σκύλου

Σε συνεργασία με τη M.K.O «Liberty Assistance & Guide Dogs», που εξειδικεύεται στην εκπαίδευση σκύλων-οδηγών για άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης, οι μικροί επισκέπτες του Mikropolis Festival θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια προσομοίωση «βόλτας με σκύλους-οδηγούς». Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία θα καταλάβουν πώς οι σκύλοι βοηθούν τα άτομα αυτά να μετακινούνται με ασφάλεια. Στην ίδια «Γειτονιά»», το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου, το κοινό θα μπορέσει να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζωάκια του «Συλλόγου Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, ΣΠΑΖ».

Η Γειτονιά της Οδικής Αγωγής

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς” – Ι.Ο.ΑΣ.» έχει σχεδιάσει σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, για την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Παράλληλες Δράσεις

«Τόλμησε να ονειρευτείς» με τον Νίκο Κακλαμανάκη

Ο αγαπημένος Έλληνας ιστιοπλόος και χρυσός Ολυμπιονίκης, Νίκος Κακλαμανάκης, θα παρακινήσει τα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους μέσα από ένα μοναδικό βιωματικό ταξίδι. Θα τα παροτρύνει να ισορροπήσουν σε μια σανίδα μέσω εξομοιωτή και να γνωρίσουν τον εξοπλισμό της ιστιοσανίδας συναρμολογώντας τον μαζί του, έτσι ώστε να μυηθούν στις αρχές της συνεργασίας και της ομαδικότητας.

«Μουσική γιορτή» με τους Burger Project

To Mikropolis Festival θα πλαισιωθεί με δύο μοναδικές εμφανίσεις των “The Burger Project” το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 17.30, που θα παρουσιάσουν τη διαδραστική παιχνιδο – συναυλία για όλη την οικογένεια «Πάρτι Φαμίλια». Μέσα από παιδικά τραγούδια, χιουμοριστικές ατάκες και γνήσια αλληλεπίδραση με το κοινό, το δημοφιλές συγκρότημα θα προσκαλέσει τα παιδιά να συμμετάσχουν ενεργά σε μία μουσική γιορτή, με ρυθμικά, μελωδικά και κινητικά παιχνίδια, χορευτική και παιχνιδιάρικη διάθεση που θα συνεπάρει μικρούς και μεγάλους.

Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, 10.00 – 15.00: Προγραμματισμένες επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής.

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, 15.00 – 19.00: Παιδιά, γονείς και συνοδοί, προγραμματισμένες επισκέψεις Φορέων για το Παιδί.

Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Οκτωβρίου, 11.00 – 19.00: Παιδιά, γονείς και συνοδοί, προγραμματισμένες επισκέψεις Φορέων για το Παιδί.

Εισιτήρια

Προπώληση μέσω more by Viva

Εισιτήρια θα διατίθενται και στην Είσοδο της Πλατείας Α, κατά τη διάρκεια του Mikropolis Festival

Για περισσότερες πληροφορίες:

Website: experiencepark.theellinikon.com.gr

Instagram: www.instagram.com/the_ellinikon_official/

Facebook: www.facebook.com/TheEllinikon

YouTube: www.youtube.com/TheEllinikon

#TheEllinikon #ExperiencePark #Todikomasparko

Website “Mikropolis”: mikropolisfestival.gr

Facebook “Mikropolis”: facebook.com/Mikropolis