Το Your Directors Club μιλά για «Τη δύναμη και τη δυναμική της συνεργασίας ανθρώπων και μηχανών”

Το Your Directors Club, πραγματοποίησε εκδήλωση με τίτλο “Human and Machine: Re-imagining work in the Age of Digital Disruption”. σε γνωστό εστιατόριο της Αθήνας, το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Μαρτίου στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων (Lunch Circles) που διοργανώνει ο οργανισμός για να ενισχύσει τα μέλη του στη διαχείριση κομβικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο ρόλο τους.

Με εισηγητή τον Δρ. Γιωργή Κριτσωτάκι, Managing Director της Accenture στην Ελλάδα, η συζήτηση στράφηκε γύρω από την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών από τις εταιρίες και τον πολύπλευρο αντίκτυπο των αλλαγών που επιφέρουν. Τονίστηκε δε ότι οι περισσότεροι από τους αναδυόμενους ρόλους στο μέλλον θα απαιτούν τη συνεργασία ανθρώπων και μηχανών σε ένα δυναμικό περιβάλλον, καλύπτοντας το λεγόμενο «missing middle», όπου οι άνθρωποι ενδυναμώνουν τις μηχανές και το αντίστροφο. Η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει τις ανθρώπινες ικανότητες, θα απελευθερώσει την παραγωγικότητα, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

ADVERTISING

«Ζούμε μια εποχή διαρκών και έντονων αλλαγών, όπου η συνδυαστική δύναμη των νέων τεχνολογιών δημιουργεί ένα πλαίσιο ευκαιριών για την οικονομία και την κοινωνία. Παρά τις δεδομένες προκλήσεις, είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, καθώς στον κόσμο που αναδύεται διακρίνουμε ένα θετικό πρόσημο, όπου με αρωγό την τεχνολογία αποκτούμε νέους βαθμούς ελευθερίας», δήλωσε ο Δρ. Κριτσωτάκις στο τέλος της ομιλίας του, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη του Your Directors Club τα οποία μοιράστηκαν απορίες και προβληματισμούς σχετικά.

Το Your Directors Club υποστηρίζουν οι ALD Automotive (Strategic Partner), Fedex Express Greece και Theofylaktos (Diamond Partners), Pressious Arvanitidis, InfoQuest Technologies και Schneider Electric (Golden Partners), AGT και CENSUS Labs (Silver Partners), SARGIA Partners (Coaching Partner), Boussias και Euro2day (Media Partners) και η GEP (H&S Partner)