Warwick Business School και Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζονται για την παροχή κορυφαίου Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών

Το Global University Hub του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, το μεγαλύτερο University Hub της Ελλάδας, ανακοινώνει με περηφάνια τη νέα του συνεργασία με το διακεκριμένο Warwick Business School (WBS), μία από τις καλύτερες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, το νέο, παγκοσμίως κορυφαίο, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων – “Innovation Management and Corporate Entrepreneurship” – θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Οι σύγχρονοι ηγέτες των επιχειρήσεων καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε ένα αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνεπώς χρειάζονται την ικανότητα να προσαρμόζονται συνεχώς σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών από το Warwick Business School στοχεύει να δώσει στους managers τα εργαλεία για να το κάνουν αυτό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια στρατηγική προσέγγιση για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα εντός των οργανισμών τους.

ADVERTISING

Το τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε εταιρείες ή άτομα που θέλουν να εξασφαλίσουν ότι ο οργανισμός τους προωθεί μια επιχειρηματική και καινοτόμο νοοτροπία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διευθυντές και ανώτερα στελέχη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με περισσότερους από 50 εργαζόμενους), οργανισμούς μεσαίου μεγέθους αλλά και μεγαλύτερους οργανισμούς, κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αλλά και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Η νέα αυτή σημαντική συνεργασία παρουσιάστηκε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που οργάνωσε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο campus Αμαρουσίου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από το Warwick Business School, διοικητικά στελέχη του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, καθώς και ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, για αυτή τη σημαντική συνεργασία μίλησαν ο James Hayton, Professor of Innovation and Entrepreneurship του Warwick Business School και η Lisa Carlton, Client Relationship Director του Warwick Business School. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Dr. Ianis G. Matsoukas, Executive Director, Global University Hub, Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Principal του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κ. Δημήτρης Διαμαντής, ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, Καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης, και ο Vice Principal Global Engagement, κ. Γιώργος Δασκαλάκης.

Ο Δρ. Ιάνης Ματσούκας, Executive Director of the Global University Hub, Metropolitan College of Greece, δήλωσε σχετικά:

«Αυτό είναι το επόμενο σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο University Hub στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε αυτή τη νέα συνεργασία με το Warwick Business School, προωθώντας μια ισχυρή κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Το WBS συνδυάζει έρευνα παγκόσμιας κλάσης και πρωτοποριακή σκέψη, με πρακτικές δεξιότητες και εφαρμόσιμη μάθηση· όλα τα βασικά συστατικά που χρειάζονται οι επαγγελματίες για να γίνουν Δημιουργοί Αλλαγών και να έχουν πραγματικό αντίκτυπο, βοηθώντας την Ελλάδα να γίνει ο επόμενος σημαντικός κόμβος καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο Δρ. James Hayton, Professor of Innovation and Entrepreneurship at Warwick Business School and Programme Director, ανέφερε:

«Αυτό το πρόγραμμα θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε μια στρατηγική προσέγγιση για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα εντός του οργανισμού σας, δίνοντάς σας τα πρακτικά εργαλεία για να τα εφαρμόσετε απευθείας στην εργασία σας. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να το κάνετε αυτό, αλλά αυτό το πρόγραμμα θα σας δώσει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τις μεταβλητές που έχουν σημασία και να δημιουργήσετε τη δομή, τις διαδικασίες και την κουλτούρα που απαιτούνται στον οργανισμό σας, ώστε να γίνει μια καινοτόμος επιχείρηση».

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών “Innovation Management and Corporate Entrepreneurship” είναι ένα εντατικό τριήμερο Πρόγραμμα. Παρέχει πρακτική μάθηση, ώστε οι συμμετέχοντες να μάθουν να σχεδιάζουν καινοτόμες διαδικασίες και όχι μόνο να τις εκτελούν. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς να δημιουργήσουν κίνητρα για καινοτομία, ενδυναμώνοντας τις ομάδες και τους managers με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να υιοθετήσουν και να προωθήσουν καλές πρακτικές. Το Πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να μάθουν πώς να δημιουργούν μετρήσιμα αποτελέσματα στον οργανισμό τους, βασιζόμενοι σε σύγχρονα cases studies, διαδραστικά εργαλεία και συζητήσεις μεταξύ των ομάδων και των συναδέλφων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Executive Education, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό από το Warwick Business School, το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, εργοδότες, επαγγελματικά και προσωπικά δίκτυα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στείλτε e-mail στο [email protected], καλέστε στο 213 33 30 300 ή κάντε κλικ εδώ.