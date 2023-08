Ρόμπιν Ουίλιαμς: 9 χρόνια από τη μέρα που "έσβησε" το πιο γλυκό χαμόγελο του Χόλιγουντ

Στον κόσμο της ψυχαγωγίας, πόσο μάλλον στον "σκληρό" κόσμο του Χόλιγουντ, λίγες φορές μία προσωπικότητα αναδύεται και μοιράζει φως και ενέργεια, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι της και ο ηθοποιός Ρόμπιν Γουίλιαμς αποτελεί αναμφισβήτητα μία από αυτές.

Με την ευγενική του παρουσία και το μοναδικό του ταλέντο, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς κατάφερε μέσα από τις συγκινητικές ερμηνείες του στη μεγάλη οθόνη να κερδίζει και να "ζεσταίνει" τις καρδιές των ανθρώπων σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από τις πρώτες στιγμές της καριέρας του μέχρι τις πιο μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του.

Σήμερα, Παρασκευή (11/08) συμπληρώνονται 9 χρόνια από τη μέρα που ο Αμερικανός ηθοποιός αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, με τη σύζυγό του να βρίσκεται μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια, αφού ο ηθοποιός είχε απαγχονιστεί με μία ζώνη και είχε κόψει τις φλέβες του στο δωμάτιό του. Ήταν μόλις 63 ετών και η επίσημη αιτία του θανάτου του, ήταν "αυτοκτονία από ασφυξία".

Η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν "βόμβα" στον κόσμο της ψυχαγωγίας -και όχι μόνο- με την απώλειά του να είναι τεράστια για τους οικείους του, τους συναδέλφους αλλά και το κοινό που τον αγάπησε και τον θαύμασε. Ο χαρακτήρας, το ήθος και το αστείρευτο ταλέντο του τον κατέστησαν ως έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, δίνοντας το παράδειγμα και στους νεότερους.

Για δεκαετίες, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς φώτιζε τη μεγάλη οθόνη με το χαμόγελό του, ωστόσο παρά τη θετική και χαμογελαστή περσόνα του, πάλεψε με προσωπικούς δαίμονες, ήδη από την αρχή της καριέρας του.

Στις δεκαετίες του 1970 και του ’80 εθίστηκε στην κοκαΐνη, ενώ το 1982 ήταν για τον Ρόμπιν μία χρονιά γεμάτη αλκοόλ και ναρκωτικά, ωστόσο κατάφερε να "νικήσει τους δαίμονές του" όταν συνέβη ένα περιστατικό που τον τραυμάτισε βαθιά.

Στις 4 Μαρτίου του 1982, Ρόμπιν Ουίλιαμς με Ρόμπερτ Ντε Νίρο έκαναν επίσκεψη στο φίλο τους και κωμικό John Belushi, στο ξενοδοχείο του στο Λος Άντζελες. Ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι που τον είχαν δει ζωντανό, αφού μετά βρέθηκε νεκρός εξαιτίας ενός μίγματος κοκαΐνης και ηρωίνης. Και οι δύο κλήθηκαν να καταθέσουν στην έρευνα για τον θάνατό του, και οι δύο καταθέσεις βοήθησαν στο να καταδικαστεί η Cathy Smith για το ρόλο της στην υπόθεση (ήταν αυτή που έκανε την μοιραία ένεση στον Belushi).

Ο σοκαριστικός θάνατος κάποιου που ο Γουίλιαμς θεωρούσε ανίκητο "ταύρο" τον βοήθησε να απομακρυνθεί από τα ναρκωτικά για είκοσι χρόνια.

Αν και δεν άγγιξε ποτέ ξανά κοκαΐνη μετά το θάνατο του Belushi, ο ίδιος άρχισε να πίνει πολύ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κάτι που τον οδήγησε να περάσει χρόνο σε κέντρα αποτοξίνωσης. Όλο αυτό το διάστημα, ο Γουίλιαμς πάλεψε επίσης με την κατάθλιψη. Παρά τη συνεχιζόμενη επιτυχία στην επαγγελματική του ζωή, η προσωπική του ζωή ήταν γεμάτη σκαμπανεβάσματα.

Ωστόσο, φαινόταν ότι μπορούσε να ανακάμψει από κάθε "πτώση". Και στις αρχές της δεκαετίας του 2010, φαινόταν ότι είχε αφήσει πολύ πίσω του τις πιο σκοτεινές ημέρες. Τότε ήταν που έλαβε μία σοκαριστική διάγνωση από τον γιατρό του.

Τρεις μήνες πριν από το θάνατό του το 2014, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς διαγνώστηκε με Πάρκινσον, στα πρώτα στάδια της νόσου. Οι μόνοι που γνώριζαν για αυτό ήταν η σύζυγός του Σούζαν Σνάιντερ Γουίλιαμς και τα τρία παιδιά του (από τους δύο προηγούμενους γάμους του). Ωστόσο, δεν ήταν ακόμη έτοιμος να μοιραστεί τη διάγνωση με το κοινό, έτσι τα αγαπημένα του πρόσωπα συμφώνησαν να κρατήσουν την κατάστασή του ιδιωτική.

Στο μεταξύ, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς πάλευε να καταλάβει γιατί ένιωθε ανήσυχος και καταθλιπτικός. Δεν ένιωθε ότι η διάγνωση με Πάρκινσον εξηγούσε επαρκώς αυτά τα ζητήματα και έτσι αποφάσισε με τη σύζυγό του να επισκεφθούν μία κλινική διάγνωσης νευρολογικών παθήσεων.

Το βράδυ πριν τον θάνατό του, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς φαινόταν να ήταν ήσυχος και σε καλή διάθεση. Όπως εξήγησε αργότερα η Σούζαν Σνάιντερ Ουίλιαμς, ήταν απασχολημένος με ένα iPad και φαινόταν να «γίνεται καλύτερα». Η τελευταία φορά που η Σούζαν είδε τον σύζυγό της ζωντανό ήταν γύρω στις 22:30, λίγο πριν κοιμηθεί.

Τα τελευταία λόγια που της είπε εκείνο το βράδυ ήταν: "Καληνύχτα, αγάπη μου… καληνύχτα, καληνύχτα". Κάποια στιγμή αργότερα μέσα στη νύχτα, βρέθηκε σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού, όπου θα άφηνε και την τελευταία του πνοή, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με μελέτες, οι αυτοκτονίες στις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση στη διάρκεια των επόμενων μηνών. Συγκεκριμένα, κατά τους πέντε μήνες μετά το θάνατο του δημοφιλούς ηθοποιού, υπήρξαν 10% περισσότερες αυτοκτονίες (1.841) από τις αναμενόμενες με βάση τις έως τότε τάσεις. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των ανδρών ηλικίας 30 έως 44 ετών.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτη -και ενδεικτική της τάσης μιμητισμού- είναι, μέσα στο επόμενο πεντάμηνο, η αύξηση κατά 32% των αυτοκτονιών με τη μέθοδο της ασφυξίας, του ίδιου τρόπου δηλαδή με τον οποίο ο ηθοποιός, ο οποίος έπασχε από μια μορφή άνοιας, είχε θέσει τέλος στη ζωή του. Συγκριτικά, οι αυτοκτονίες με άλλες μεθόδους αυξήθηκαν κατά 3%.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Μόλις μία μέρα πριν αυτοκτονήσει, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση σε δεξίωση σε γκαλερί στο Σαν Φρανσίσκο, με τη συνοδεία της γυναίκας του.

Ήταν ντυμένος στα μαύρα και εμφανώς αδύναμος και καταβεβλημένος. Ωστόσο είχε παραμείνει στην εκδήλωση για περίπου μία ώρα και έδειχνε σε καλή διάθεση και γελούσε με τους καλεσμένους.

Ο Ρόμπιν Μακλόριν Γουίλιαμς (Robin McLaurin Williams) γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1951 στο Σικάγο. Ξεκίνησε την καριέρα του ως stand-up comedian, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός στο αμερικανικό κοινό από την τηλεοπτική σειρά "Mork & Mindy" (1978-1982).

Μάλιστα, πριν επιλέξει το μονοπάτι της υποκριτικής, ο Γουίλιαμς σπούδασε πολιτική επιστήμη το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις. Ωστόσο, αποφάσισε να προσχωρήσει στο Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και υπηρέτησε για μια περίοδο ως στρατιωτικός σε θέση επισκέπτη.

Ο ίδιος πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες τις δεκαετίες του '80 και του '90, που τον έκαναν παγκόσμια γνωστό: «Ποπάι» (1980), «Καλημέρα Βιετνάμ» (1987), «Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών» (1989), «Ξυπνήματα» (1990), «Ο βασιλιάς της μοναξιάς» (1991), «Κάπτεν Χουκ» (1991) και «Η Κυρία Νταπφάιερ» (1993).

Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» τιμήθηκε με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, ενώ είχε προταθεί άλλες τρεις φορές για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του στο βίντεο του τραγουδιού του Μπόμπι ΜακΦέριν «Don't Worry, Be Happy» (1988).

Εκτός όμως από τις υποκριτικές του ικανότητες, ο Γουίλιαμς ήταν και ένας ταλαντούχος τραγουδιστής. Το 1988, κέρδισε το βραβείο Grammy για το "An Evening at the Met", μια από τις πιο θρυλικές stand-up παραστάσεις του.

