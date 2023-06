Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Show Must Go On: "Ο Σλούκας έχει στα 33 τον ίδιο ρόλο που είχε στην Φενέρ στα 27, θέλω σαν τρελός να μείνει ο Βεζένκοβ"

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή "Show Must Go On" και μίλησε με τον Παντελή Διαμαντόπουλο για τις υποθέσεις του Βεζένκοβ και του Σλούκα, τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε μία συνέντευξη-ποταμό. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Show Must Go On με τον Παντελή Διαμαντόπουλο και μίλησε για πολλά ζητήματα που αφορούν τους "ερυθρόλευκους". Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στις αποφάσεις των Σάσα Βεζένκοβ και Κώστα Σλούκα, το πώς διαχειρίστηκε τις αποχωρήσεις των Βασίλη Σπανούλη και Γιώργου Πρίντεζη, τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, το νικητήριο καλάθι του Γιουλ στον τελικό της EuroLeague και τους Έλληνες παίκτες που πλέον δεν υπάρχουν. ADVERTISING Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε: Για το αν έχει σημασία ότι έχει χαρακτηριστεί κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη: "Παίζει κάποιο ρόλο. Η δική μου επιβράβευση δεν είναι μόνο η ψήφος των προπονητών. Είναι ένα μιξ προπονητών, δημοσιογράφου και κόσμου. Και τώρα δεν λένε καλή κουβέντα. Έχουμε υποχρέωση να ψηφίσουμε στο χαρτί τους καλύτερους. Νομίζω ότι υπάρχει μία αμοιβαία σχέση εκτιμησης μεταξύ μας. Όλοι αναγνωρίζουμε την δυσκολία του εγχειρήματος και επειδή υπάρχει και ένα συμβούλιο προπονητών στην Ευρωλίγκα. Ένας σύνδεσμος. Επειδή κάνουμε κάποια μίτινγκ όλη την χρονιά, αποκτάμε περισσότερο προσωπικές σχέσεις. Υπάρχει εκτίμηση όλων για όλους. Έχουμε ανταγωνισμό βέβαια και υπάρχουν και ρίξεις, αλλά αυτό είναι λογικό". Για το πώς αλλάζει ο μεταβολισμός μετά το τέλος της σεζόν: "Είναι 10 μήνες διαδικασία που είσαι στα κόκκινα. Συνηθίζεις να ζεις έτσι και νομίζεις ότι είσαι έξω από τα νερά σου. Αυτό είναι και καλό και κακό. Πολλές φορές συζητάω με ανθρώπους που κάνουμε ίδια δουλειά και λέμε ότι αυτά που ζούμε εμείς με ένταση και απογοήτευση, οποιουδήποτε είδους διασκέδαση σου φαίνεται τίποτα μπροστά σε αυτό που ζούμε στην δουλειά μας. Δεν είναι ακριβώς παιχνίδι. Η πίεση είναι μεγάλη και η καταπόνηση το ίδιο. Πολλά ταξίδια, παιχνίδια. Ζώντας 10 μήνες τέτοια ζωή, θες λίγες μέρες να επανέλθεις". Για το αν έχει μετανιώσει που έγινε προπονητής: "Όχι δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Αποφάσισα να κάνω αυτή τη δουλειά γιατί μου άρεσε το μπάσκετ. Πολλοί δεν το κάνουν. Εγώ έβρισκα μία γοητεία. Όταν ξεκινάς να κάνεις τον προπονητή είναι σχεδόν αβέβαιο τι εξέλιξη θα έχεις σε όλα τα επίπεδα. Οι περισσότεροι που ξεκινούν όπως εγώ, σε επίπεδο ΕΣΚΑ, τελειώνουν σε αντίστοιχο επίπεδο Εγώ πήρα μία απόφαση με μεγάλο ρίσκο, την οποία δεν συστήνω. Είχε ρίσκο και έχει μοναξιά. Δεν έχω παράπονο όμως, ουτε το μετάνιωσα. Οι συγκυρίες παίζουν ρόλο. Υπάρχουν καλύτεροι προπονητές από μένα που δεν είχαν συγκυρίες όπως εγώ. Ξέρω πολύ καλούς προπονητές, που όταν απέτυχαν σε μία δουλειά ή σε δεύτερη συνεχόμενη, το υψηλό επίπεδο της Ευρώπης απομακρύνεται. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί απλώς να μην ταιριάζει η χημεία σου με κάποιους ανθρώπους. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει ρόλο σε αυτό". Για την ατάκα ότι ξέρει καλύτερα την δουλειά του από έναν δημοσιογράφο και το είδος κριτικής που ασκείται: "Σέβομαι όλες τις κριτικές, επειδή εμπεριέχουν βιοπορισμό. Κάποιος δουλεύει για την οικογένειά του. Έχω σεβασμό σε αυτό. Η καλοπροαιρετη κριτική δεν με ενοχλεί. Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους και έχω ξεμπερδέψει με αυτό. Και η κακοπροαίρετη είναι που με ενοχλεί. Γίνεται και στο εξωτερικό,. Κάποιοι ξυπνάνε για να γράψουν εναντίον κάποιου. Αυτό στοχοποιεί τα πράγματα και είναι έξω από την αθλητική λογική. Είπα όμως ότι ξέρω ποιον σύλλογο εκπροσωπώ και αντιλαμβάνομαι ότι ένα από τα συναισθήματα που δημιουργείται είναι ο φθόνος. Το δέχομαι όμως ακόμα και αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μου λένε ότι λίγο σοκάρω, επειδή μιλάω αρκετά ειλικρινά και αυτό δεν ακούγεται σε κάποιους εύκολα. Κάποιοι το εκτιμούν, κάποιοι όχι". Για το αν διασκεδάζει με τις αντιδράσεις των σόσιαλ μίντια στις αντιδράσεις του: "Μου τα στέλνουν όλα, αν και δεν έχω σόσιαλ μίντια. Ορισμένα είναι πετυχημένα και γελάω και εγώ. Υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν στοχευμένα. Διασκεδάζω όμως". Για τα… μπινελίκια και αν το είχε πάντα: "Είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Προφανώς δεν με κολακεύει καθόλου. Το να βλασφημώ κάνει σε εμένα κακό. Είναι μία αντίδραση πάνω στον θυμό. Κατάλαβα παλιά πως όταν δεν μιλούσα - όπως στην Ολύμπια Λάρισας - κατάλαβα ότι έκανε κακό στην υγεία μου και ανέβαζα πίεση. Κατάλαβα ότι είναι καλύτερο να το εξωτερικεύω. Όπως μου είπε ο γιατρός της ομάδας, για εμάς του βλάσφημους υπάρχει ο Άγιος Κυπριανός, που είναι ο άγιος των βλάσφημων". Για το ποιος παίκτης ακούει τα περισσότερα και αν είναι ο Λαρεντζάκης: "Δεν μου αρέσει αυτό και μπορεί να τον στεναχωρεί αυτό. Εγώ έχω εξαιρετική σχέση μαζί του. Είναι ένα λαϊκό παιδί από το Αιγάλεω και εγώ είχα πάντα καλά σχέση με τέτοια παιδιά, που δεν είναι δήθεν. Εγώ έχω φοβερή σχέση με τον Γιαννούλη και τις πιο κοντινές. Ο τρόπος που παίζει σε προκαλεί καμία φορά επειδή ακούει μόνο το έντστικτό του. Υπάρχουν παίκτες που είναι πολύ ευαίσθητοι που δεν τους έχω ακουμπήσει, όπως ο Κλαβέρ στην Λοκομοτίβ που δεν τον ακούμπησα. Υπάρχουν και παίκτες που το θέλουν ή που δεν σε ακούνε και κάνουν αυτό που θέλουν - που είναι και καλό. Γίνεται με επιλεκτικά λίγους, αλλά υπάρχει λόγος που γίνεται". Για το αν του αρέσει ο όρος σκακιστής: "Μικρός έπαιζα σκάκι. Έχω να παίξω πολλά χρόνια. Δεν πιστεύω ότι το μπάσκετ έχει σχέση με το σκάκι. Στο μπάσκετ υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Ο προπονητής δίνει απλώς κατευθύνσεις, αλλά οι παίκτες παίρνουν αποφάσεις. Το σκάκι δεν είναι αντιπροσωπευτικό για όσα γίνονται στο μπάσκετ". Για το αν ήταν πιο εύκολο να αναλάβει τον Ολυμπιακό του 2012 που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης ή ο Ολυμπιακός που με τον Μπλατ ήταν λίγο πεσμένος: "Ο Ολυμπιακός είναι δύσκολο εγχείρημα από μόνος του λόγω DNA, λόγω φανέλας ψυχοσύνθεσης, έντονων συναισθημάτων που δημιουργεί. Λόγω επειδή - όπως είπε κάποιος Άγγλος σπίκερ - εκπροσωπεί την εργατική τάξη. Αυτού του είδους οι ομάδες έχουν πολύ έντονα συναισθήματα, θετικά και αρνητικά. Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο. Αν μπορώ να διαλέξω, θα έλεγα ότι η πρώτη ήταν πιο δύσκολη. Εγώ προερχόμουν από μία καλή χρονιά με το Μαρούσι, δύο με την Ολύμπια, με τον Πανιώνιο και ανέλαβε τον Ολυμπιακό από τον Ίβκοβιτς και μπήκα σε μία διαδικασία μεγάλης αμφισβήτησης και κριτικής. Το να πάρουμε την Ευρωλίγκα ήταν σημαντικό και πιο δύσκολο εγχέιρημα. Ανεξάρτητα αν χρειαζόταν πλέον ένα νέο χτίσιμο, όπου μπήκαμε σε μία εποχή σιγά-σιγά, όπου αποσύρθηκαν οι δύο θρύλοι της ομάδας". Για το πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί τις αποχωρήσεις του Σπανούλη και του Πρίντεζη μέσα σε έναν χρόνο και αν υπάρχει σκιά τους στα αποδυτήρια: "Για το αν υπάρχει σκιά τους πρέπει να ρωτήσεις τους παίκτες. Στον σύλλογο υπάρχει σίγουρα και φαίνεται όποτε έρχονται στο ΣΕΦ. Υπάρχει η σκιά τους και έτσι πρέπει να είναι. Η ομάδα οφείλει να το κάνει. Θεωρώ σημαντικό το φιλικό για τον Σπανούλη στις 17 Σεπτεμβρίου. Τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει ρεαλιστική και συναισθηματική προσέγγιση στην δουλειά μου. Οφείλεις να είσαι ρεαλιστής. Η απόφαση των αποχωρήσεών τους είχε να κάνει με τον χρόνο. Και οι δύο τράβηξαν την καριέρα τους όσο μπορούσαν με τον καλύτερο τρόπο και την ρούφηξαν με το μεδούλι, Ήταν γεμάτοι από τον αθλητισμό Η ομάδα έπρεπε να προχωρήσει μπροστά. Ακόμα και για αυτούς τους δύο θρύλους πιστεύω ότι είναι οι ομάδες είναι πάνω από πρόσωπα. Μόνο οι ιδιοκτήτες και οι φίλαθλοι είναι από πάνω. Αφού αυτό πρεσβεύω, έπρεπε να το διαχειριστώ". Για το αν αισθάνθηκε ότι ήταν βάρος στην ομάδα στο τέλος οι Πρίντεζης και Σπανούλης: "Ξεκάθαρα και αυτό δεν έχει να κάνει με την κλάση τους. Το ίδιο πρόβλημα είχα και με τον Ναβάρο στην Μπαρτσελόνα. Όλοι οι προπονητές έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Οι θρυλικοί παίκτες, που στην κορύφωσή τους είναι πιο μεγάλοι από τον σύλλογο, είναι δύσκολο να τους διαχειριστείς. Έχουν μεγάλο εγώ και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούν. Αυτό ισχύει σε όλη την ζωή, σε πολιτικούς, σε όλους τους χώρους. Επιμένουν να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Ένας ηθοποιός 75 χρονών δεν μπορεί να κάνει τον ζεν πρεμιέ, θα γελάει ο κόσμος. Ο Βασίλης και ο Γιώργος ήταν αναντικατάστατοι, θρύλοι. Δυστυχώς έπρεπε να γίνει αυτό. Ο Πρίντεζης πάντα βάσιζε το παιχνίδι του στην έκρηξη και την αποτελεσματικότητα. Ήταν 36 χρονών, δεν γινόταν να παίζει τόσο πολύ. Αυτό γίνεται και με τους σπρίντερ. Με την Ευρωλίγκα να πάει στην ταχύτητα, τα χρόνια βαραίνουν διπλά". Για το αν παίζει ρόλο η εμπειρία στο παρκέ: "Πάντα παίζει ρόλο μέσα στο γήπεδο. Αν είμαστε στο μπόνους, μπορώ να δω πώς θα πάρω φάουλ. Σημαίνει χιλιάδες πράγματα. Ο Γιουλ ακόμα το κάνει. Ακόμα πιο σημαντικός ήταν ο Ροντρίγκεθ για εμάς. Αν δει όμως ο κόσμος πώς έπαιζαν όλη την χρονιά, έπαιζαν 14 λεπτά. Ο Γιουλ έκανε μόνο ένα σουτ, έβαλε δύο πόντους στον τελικό. Ούτε για αυτούς είναι τόσο εύκολο να παίζουν σε αυτό το επίπεδο". Για το αν είναι καλός προπονητής ο Σπανούλης: "Χωρίς αμφιβολία είναι καλός προπονητής. Δεν είναι εύκολο, αλλά ξεκινάει με πάρα πολλά αβαντάζ σε σχέση με άλλους. Καταρχάς λόγω ονόματος πήγε σε ομάδα με μεγάλο όνομα, διπλασίασε το μπάτζετ και βγήκε Ευρώπη ενώ δεν το δικαιούται. Κάποιος άλλος θα ξεκινούσε από πιο χαμηλά. Αυτομάτως ξεκινάει με μεγάλο αβαντάζ. Είναι ρίσκο. Αλλά ο Βασίλης δεν φοβήθηκε ποτέ να πάρει ρίσκα. Είχε μία πετυχημένη χρονιά και έχει μέλλον". Για το πώς μελέτησε ως προπονητή τον Σπανούλη: "Πιστεύω ότι πάει με τις αρχές του και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι μόνο αγωνιστικές, με τους ρόλους. Αρχές είναι και πώς βάζεις την ζωή σου. Ο Βασίλης έχει αρχές στην ζωή του και έκανε μία ομάδα με αρχές". Για το ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έθεσε το προηγούμενο καλοκαίρι ως στόχο: "Ο στόχος είναι ίδιος: Να κάνεις καλύτερη την υπάρχουσα ομάδα. Αυτό περιέχει πολλές συνιστώσες. Από το ποιος παίκτης είναι ελεύθερος, μέχρι την εμπιστοσύνη της διοίκησης και τις συγκυρίες. Ήμασταν λίγο τυχεροί - και ικανοί - επειδή επιλέξαμε παίκτες που ταίριαζαν στο παιχνίδι μας και βάλαμε κομμάτια δίπλα μας. Οι μεταγραφές του Γουόκαπ και του Φαλ άλλαξαν το επίπεδο της ομάδας. Βλέπαμε κάτι, αλλά και οι ίδιοι μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Όταν τελειώνει η Ευρωλίγκα, το επίπεδο συγκέντρωσης παικτών πέφτει σημαντικά, γιατί όλοι αυτό κοιτάνε και με την Ελλάδα - ή οποιοδήποτε πρωτάθλημα - δεν ασχολείται κανέις. Ο Γουόκαπ όμως ήταν MVP στο λιθουανικό πρωτάθλημα όταν ήταν, ενώ ο Φαλ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και συγκεντρωμένος. Ο ΜακΚίσικ είναι επίσης αυτής της λογικής". Για τον Γουόκαπ, το πώς δούλεψε, εξελίχθηκε και αν λύγισε ποτέ: "Το αντίθετο. Δεν έχω κάνει ποτέ συζήτηση έξω από το καλό της ομάδας. Είναι ο μόνος παίκτης που με έχει ρωτήσει πώς να ανεβάσουμε τον τάδε συμπαίκτη, όπως μία φορά με τον Παπανικολάου. Μόνο για άλλους συμπαίκτες έρχεται. Υπάρχουν έξυπνοι και εξυπνάκηδες. Αυτός είναι έξυπνος. Ο Γουόκαπ εξυπηρέτησε και το δικό μου στυλ και του Γιασικεβίτσιους. Ο Γουόκαπ ξέρει το σύστημά μας. Όταν παίζει άμυνα, μπορεί αν θέλει να κλέψει την μπάλα. Ακολουθεί όμως το σύστημα και κάνει αυτό που πρέπει, αν και θα μπορούσε να το κάνει αυτό". Για το αν ο Χασάν Μάρτιν αντικαταστάθηκε από τους Μπόλομοϊ και Μπλακ, ο Ντόρσεϊ από τον Κάναν και ο Πρίντεζης από τον Πίτερς: "Οι δημοσιογράφοι κάνουν συνήθως τέτοιες συγκρίσεις, ειδικά στις ΗΠΑ, ή όπως όταν συγκρίνουν παίκτες άλλων εποχών. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες συγκρίσεις. Δεν πήραμε τον Πίτερς για αντι-Πρίντεζη ή τον Κάναν για αντί-Ντόρσεϊ. Ο καθένας έχει μία επίδραση στο παιχνίδι και κοιτάς τι κάνει η ομάδα Ήμασταν πρώτοι όλη την σεζόν. Προφανώς όλοι έκαναν κάτι καλό ή κακό. Όλα παίζουν ρόλο. Από το πόσο χαλαρός είναι στα μη σημαντικά ματς, πώς παίζει στα μεγάλα παιχνιδια, πόσο αγαπητός είναι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις παίκτες Για τον Μάρτιν ας πούμε είχα πολύ καλή γνώμη. Ο Μπόλομποϊ έκανε καλά παιχνίδια. Οταν ο Μπλακ έκανε καλά παιχνίδια, έγινε ένας από τους τρεις ψηλούς. Όταν χτύπησε ο Μπλακ, ο Μπολομπόι έκανε καλά παιχνίδια. Είναι δύσκολο για ένα παίκτη που είναι 2η και 3η επιλογή να παίξει καλά. Πρέπει να πάρεις παίκτη που έχει συνηθίσει να παίζει πίσω από κάποιον και να παίρνει λίγες προσπάθειες". Για τον τραυματισμό του Μπλακ: "Ο Μπλακ είχε τραυματιστεί στην σειρά με την Φενέρ, έκανε θεραπείες, αλλά δεν επανήλθε ποτέ σε κατάσταση αθλητική για να παίξει τελικούς". Για το αν περιμενε την σεζόν του Βεζένκοβ και τον Πίτερς: "Ο Πίτερς είναι καλός παίκτης και έχει κάνει φοβερά παιχνίδια. Ο Πίτερς είχε ένα βουνό μπροστά του, ο Βεζένκοβ ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη φέτος. Η λύση ήταν να κατέβει στο 3. Το έκανα ελάχιστα αυτό γιατί ο Παπανικολάου έκανε φοβερή χρονιά στο 3, ενώ πολλές φορές παίζαμε με τρεις γκαρντ. Πολλές φορές έχεις πράγματα στο μυαλό σου, αλλά οι παίκτες σου αποδεικνύουν πράγματα. Ο Λαρεντζάκης ήταν εξαιρετικός και κέρδισε χρόνο συμμετοχής, περισσότερο από ότι ίσως περίμενε και ο ίδιος". Για το αν θα μείνει ο Πίτερς: "Σήμερα το απόγευμα και τις επόμενες μέρες θα τα συζητήσουμε όλα. Αν μπορούσα τώρα, θα τους κρατούσα όλους. Βέβαια στις πολύ πετυχημένες ομάδες όλοι μπορεί να έχουν προτάσεις από αλλού. Κάποιοι ίσως να μην είναι ευχαριστημένοι με τον ρόλο τους και να θέλουν. Το τρίτο πράγμα είναι ο Βεζένκοβ. Αν δεν μείνει, τότε μοιραία πρέπει να πάμε σε άλλη κατεύθυνση αγωνιστικά". Για το τι σημαίνει να φεύγει ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και η θέση του προπονητή: "Για το πόσο πιστεύω στον Βεζένκοβ δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Είναι γνωστή η ιστορία. Είχε μία εξέλιξη που κανείς δεν περίμενε. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ουδείς αναντικατάστατος. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω από πρόσωπα. Είτε φυγω εγώ, είτε ο Βεζένκοβ είτε ο Σπανούλης, ο Ολυμπιακός είναι πάνω από πρόσωπα. Η ζωή προχωράει και ο σύλλογος θα βρει έναν παίκτη έναν προπονητή όταν χρειαστεί. Έχω εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ο προπονητής., Η διοίκηση αγκαλιάζει τους παίκτες, τους προπονεί, έχει ιατρικί περίθαλψη. Η EuroLeague μας έστειλε report ότι είχαμε τους λιγότερους μυικούς τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός είναι ένα περιβάλλον που οι παίκτες παίζουν καλύτερα. Προφανώς με δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό όχι εγώ. Ο Ολυμπιακός έιναι μία δεξαμενή παραγωγής παικτών Δεν θέλω να φύγει ο Σάσα, θέλω σαν τρελός να μείνει. Δεν του έχω πει και δεν μου έχει πει τίποτα. Δεν θέλω να είμαι αυτός που εκμεταλλεύεται την θέση του. Έχει να πάρει μία απόφαση για την ζωή του. Όπως εγώ ακούω την οικογένειά μου και τον εαυτό μου, αυτό θα κάνει κι αυτός. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να παίζει καλά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί και η ομάδα θα βρει τον δρόμο της. Για το τι έκανε με τον Ντόρσεϊ και έπαιξε καλό μπάσκετ μαζί του: "Κάθε παίκτης θέλει να παίζει. Δεν υπάρχει παίκτης που δεν μουτρώνει. Όλοι θέλουν να παίζουν περισσότερο. Και αν παίζουν πολλοί γκρινιάζουν γιατί θέλουν ξεκούραση. Κανείς δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Ούτε εγώ ήμουν με αυτόν, όπως και με κανέναν παίκτη. Ο Ντόρσεϊ έχει ένα μεγάλο επιθετικό ταλέντο, που παίζει στα δύσκολα. Είχε την πεποίθηση ότι θέλει να παίξει στο NBA και καλά έκανε. Δεν είπα ποτέ ότι μου έλειψε μέσα στην σεζόν. Για κανέναν παίκτη δεν πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό". Για τον Κάναν: "Είναι αγαπητό παιδί. Εννοείται πως είχα προστριβές μαζί του. Ήθελε να κλείνει τα παιχνίδια, εγώ ήθελα έναν δεύτερο χειριστή. Και αυτός πήρε ένα μεγάλο διάστημα για να δει πώς χειριζόμαστε τα πράγματα. Ο Κάναν έχει παίξει στο ΝΒΑ, αλλά στην Ευρώπη είχε παίξει Ούνικς και Γαλατά. Ο Ολυμπιακός είναι άλλο επίπεδο και ο χρόνος σου πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Αν νομίζεις ότι θα παίξεις 30-35 λεπτά είσαι γελασμένος. Αν δεν το αποδεχθείς θα έχεις πρόβλημα με εσένα. Αν το αποδεχθείς θα είναι διαφορετικά". Για το αν θα μπορούσαν να συνυπάρξουν ο Ντόρσεϊ με τον Κάναν: "Κάθε καλός παίκτης μπορεί να παίξει με άλλον. Αν εξαιρέσεις το 1 με το 5. Αν εγώ βρω έναν παίκτη που μου αρέσει, θα τον πάρω και μετά θα προσπαθήσω να το ταιριάξω. Για τον Μιλουτίνοβ και αν ταιριάζει με τον Φαλ: Είναι ελεύθερος. Κάθα ελεύθερος παίκτης με διαδρομή στην ομάδα μας που έχει αφήσει θετικά συναισθήματα, δεν γίνεται να μην μας απασχολήσει. Δεν υπάρχει συμφωνία. Θέλαμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική για την στρατηγική μας. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να μιλήσω με την διοίκηση πριν δω αν ταιριάζουν. Είχαμε πει να μην πάρουμε αποφάσεις εκτός από την ανανέωση του Γουόκαπ ή των Ελλήνων παικτών που πρέπει να συνεχίσουμε μαζί". Για τον Σλούκα και αν έχει θέμα με τον χρόνο συμμετοχής: "Ειναι αλήθεια. Έχουμε μιλήσει στα πλαίσια της καθημερινότητας. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει περισσότερο. Όλοι αξίζουν. Ο προπονητής πρέπει να διαχειριστεί μία κατάσταση. Εμείς με τον τρόπο που το διαχειριστήκαμε, αν κρίνουμε με βάση το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κάναμε καλά. Το γεγονός ότι είχαμε λιγότερους τραυματισμούς, σημαίνει ότι αν έναν παίκτη τον χρησιμοποιείς και με βάση την ηλικία, την καταπόνηση, την σωματοδομή, το ιστορικό. Εγώ έχω μία γραφική παράσταση που λέει ότι τους περισσότερους τραυματισμούς τους είχαν οι γκαρντ. Ο Σλούκας όταν παίζει παίρνει όλες τις αποφάσεις. Το κατευθύνει αυτός, άρα δεν έχει την ίδια καταπόνηση. Θα πάρει κάθε Πικ εν Ρολ. Επίσης, τον χτυπάνε όλες οι ομάδες αμυντικά. Ο προπονητης πρέπει να φροντίσει οι παίκτες να μείνουν υγιείς Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι εκπληκτικός παίκτης και για αυτό έχει τα κλειδιά της ομάδας όταν παίζει. Έχει τον ίδιο ρόλο που είχε στην Φενέρ και τώρα είναι 33 ετών ενώ εκεί ήταν 27. Ο παπανικολάου έπαιξε 40 λεπτά με Παναθηναϊκό και έπαθε θλάση. Ο Παπανικολάου έπαιξε 90 παιχνίδια φέτος. Ξέρουν όλοι ότι στην Εθνικη είχε τραυματισμό στο γόνατο λόγω υπέρχρησης. Η δουλειά μου είναι να κάτσω με τους συνεργάτες μου ώστε να μην έχω απώλειες". Για το αν η εποχή έχει διαλύσει τους αθλητές: "100%. Παίζουν συνέχεια. Θα πρότεινα μείωση αγώνων. Παρότι αυτό είναι το ελκυστικό προϊόν. Δεν είμαι ειδικός. Πιθανά με δύο ομίλους στην Ευρωλίγκα. Οι προπονητές, οι γιατροί, παραπονιούνται. Υπάρχει ένα βουνό που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Το σέρβις των αθλητών είναι τρομερά σημαντικό. Το τι αποκατάσταση κάνουν. Πόσο πρέπει να παίζουν. Δεν είναι εύκολο ούτε για τον κόσμο, ούτε για τους παίκτες. Στην Ευρώπη παίζουν πλέον όσο στο NBA, αλλά οι παροχές και η πίεση δεν είναι ίδια. Στο ΝΒΑ τρως 35 πόντους και δεν συμβαίνει κάτι. Στην Ευρωλίγκα παίζεις τελικό στις 5 Οκτωβρίου και μία ήττα καθορίζει την πορεία σου". Για την σχέση του με τους αδελφούς Αγγελόπουλους: "Τους είπα όταν έφυγα την πρώτη φορά ότι δεν θα καθόμουν. Το γεγονός ότι με ξαναφώναξαν δείχνει ότι έχουν μία εμπιστοσύνη στο ποιος είμαι. Δεν έχω να πω κάτι. Θα φανεί ότι γλύφω, ότι κολακεύω. Θέλω να έχω καλή σχέση μαζί τους. Να είμαστε στην ίδια σελίδα και είναι σημαντικό να ακούω την γνώμη τους. Είναι δύο άνθρωποι που έχουν δώσει δεκάδες εκατομμύρια. Δρουν σαν οπαδοί. Εϊναι όμως τεχνοκράτες, εμπιστεύονται τους ανθρώπους, όχι πολλούς, που έχουν συνεργαστεί. Έχουν ένα ήθος σαν άνθρωποι. Δεν έχουν μιλήσει ποτέ άσχημα για κάποιους ανθρώπους, ακόμα και για αυτούς που αδικουσαν τον Ολυμπιακό. Έχω να κάνω με ανθρώπους που έχουν επίπεδο και αισθητική, που ταιριάζει μαζί μου. Υπάρχει μία απροσδιόριστη χημεία, που είναι σημαντικό". Για το “Μέχρι τέλους”: "Το “Μέχρι τέλους” ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που πήραν, οι ίδιοι το έχουν πει. Είναι δικαίωση για αυτούς που η ομάδα επέστρεψε. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι - προπονητές - που έχασαν την δουλειά τους και είδαν την καριέρα τους να χαλάει. Εγώ κατάλαβα την απόφαση που πήραν τότε. Αφού είμαι Ολυμπιακός θα είμαι μη αντικειμενικός, οπότε μην ρωτήσεις την γνώμη μου. Δεν έχει τόση βαρύτητα. Πρέπει να ρωτήσει κάποιος τους τότε προπονητές, την κοινή γνώμη και τον κόσμο που στήριξε αυτή την απόφαση". Για την πιο δύσκολη δουλειά του: "Μακράν η Μπαρτσελόνα. Δεν είμαι αδικημένος. Ήταν μία σειρά συγκυριών. Και μόνο που η Μπαρτσελόνα μου το ζήτησε ηταν τιμή. Η Μπαρτσελόνα έδωσε μεγάλο buy out στην Λοκομοτίβ και έβαλα λεφτά από την θέση μου. ¨ηταν και οικογενειακοί οι λόγοι, δεν υπήρχε σχολείο, είχα χάσει τον πατέρα μου. Η τότε κατάσταση στην Μπαρτσελόνα δεν ήταν ιδανική. Ήθελαν και τότε τον Γιασικεβίτσιους. Δεν ήξερα εγώ την κατάσταση ή ότι θα χάναμε Σατοράνσκι και Αμπρίνες. Είχα μία ομάδα με βετεράνους. Ο Ναβάρο δεν γκρίνιαζε μπροστά μου. Ήταν εκπληκτικός παίκτης και χαρά μου να τον κοουτσάρω. Όταν ήταν υγιής, έβλεπες απίστευτα πράγματα μαζί με τον Τόμιτς. Είχε όμως συνέχεια τραυματισμούς. Είχαμε ατυχίες". Στην σύγκριση Ναβάρο, Σπανούλη και Σβεντ: "Ο καθένας είναι διαφορετικός. Ο Βασίλης μίλαγε πολύ. Ο Ναβάρο δεν μίλαγε στους συμπαίκτες του. Ο Σβεντ ήταν άλλη περίπτωση. Το τι κατέκτησαν στην καριέρα τους, με βάση τους τίτλους, ο Σπανούλης ήταν πιο μπροστά. Με βάση το αθλητικό potential, ο Σβεντ ήταν μακράν. Με βάση την διαδρομή στο Παγκόσμιο μπάσκετ με εθνικές, ο Ναβάρο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις, είναι θρύλοι". Για το αν αισθάνεται ότι η λατρεία του κόσμου τον κάνει να νιώθει ότι πήρε εκδίκηση για τον τρόπο που έφυγε στην πρώτη του θητεία: "Το να συμβαίνει αυτό στον Ολυμπιακό να έχει ο προπονητής αποδοχή, είναι πολύ σημαντικό. Γενικά ξέρω πώς είναι οι Έλληνες φίλαθλοι και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Η λατρεία έχει σχέση και με τα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ξέρω πλέον ότι όλα έχουν σχέση με τα αποτελέσματα. Έχω γνωρίσει και τις δύο πλευρές. Δεν το βλέπω σαν εκδίκηση. Ο κόσμος συχνά παρασύρεται και γίνεται όχλος. Δεν έχω ευχάριστα συναισθήματα για αυτούς που με έβριζαν και έλεγαν ότι “μας έχει ξεφτιλίσει”. Πολλοί από την Θύρα 7 μου έχουν ζητήσει συγγνώμη. Δεν θεωρώ τρελό να αντιδρούν οι φίλαθλοι. Το βλέπω σε όλο τον κόσμο. Για το πότε πίστεψε ότι ο Ολυμπιακός θα πήγαινε καλά φέτος: ¨"Όσο περισσότερες απαιτήσεις υπάρχουν για την ομάδα, τόσο αυξάνει και η ανασφάλεια του προπονητή. Εγώ πρέπει να ανησυχώ σε κάθε παιχνίδι, όπου και να παίζουμε. Την ομάδα την μετράς στην προπόνηση. Βάζεις σενάρια παιχνιδιου και βλέπεις πως αντιδρούν οι παίκτες, πώς αφομοιώνουν την πληροφορία, πώς εκτελούν το πλάνο, γρήγορα. Τότε πιστεύεις περισσότερο. Βέβαια οι νίκες στην Ισπανία κόντρα σε Ρεάλ, Βαρκελώνη, όπου κερδίσαμε στα ίσα χωρίς να σουτάρουμε τρελά καλά, πίστεψα ότι είναι μια ομάδα που θα βελτιώνεται και είχε σταθερές". Για το ποιο ήταν το πιο κομβικό ματς στην θητεία του: "Υπάρχουν πολλά. Πολλοί λένε το περσινό, που πήραμε το Κύπελλο. Αν μπορούσα να ξεχωρίσω, θα πω το περσινό κύπελλο. Ο Παναθηναϊκός έιχε παίξει καλά για 3 δεκάλεπτα και πήγαμε σε ανορθόδοξες ομάδες για να κερδίσουμε. Το να χτίσεις μία νοοτροπία νικητή στην ομάδα είναι κάτι που χτίζεται σιγα-σιγά. Παίζουν ρόλο και οι συγκυρίες. Θέλαμε μία κουλτούρα ότι παίζουμε για την νίκη. Βοήθησαν σε αυτό τα πρόσωπα, οι παίκτες που πήραμε. Χτίστηκε σιγά-σιγά ,από τον τρόπο που πιέζω εγώ την ομάδα, αλλά και ο κόσμος, τα ΜΜΕ, ο αντίπαλος - και επικοινωνιακά ο αντιπαλος". Για το ποιος παίκτης είναι ο άνθρωπός του: "Δεν υπάρχει ένας. Πιστεύω πάρα πολύ στην επιρροή του Παπανικολάου στην ομάδα. Όταν είναι καλά πνευματικά, ψυχικά, σωματικά, είναι και ο Ολυμπιακός καλά. Θα έλεγα ότι και ο Γουόκαπ, γιατί ό,τι του μετέφερα όσο για το πώς πρέπει να παίξουμε, το έκανε κατά γράμμα". Για τον Παπανικολάου που είναι το… αμυντικά χαφ του: "Ο Παπανικολάου είναι φοβερά έξυπνος. Θα γίνει καλός προπονητής. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει στο γήπεδο όταν συμβαίνει. Ακόμα και τα τσάλεντζ που πήρα, όποτε το ζήτησε ο ίδιος, το κερδίσαμε. Ο Παπανικολάου έχει μεγάλη αντίληψη στο να προβλέπει πώς θα εξελιχθεί η φάση". Για το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, που όλοι μοιάζουν ήρεμοι: "Προφανώς επειδή είμαι εγώ εκρηκτικός για αυτό είναι ήρεμοι. Αν ήμουν ήρεμος θα ήταν αλλιώς. Έχουμε ένα ομοιογενές σταφ. Αν ένας μιλάει πολύ, κάποιος μιλάει λιγότερο. Έτσι γίνεται σε μία οικογένεια, γιατί αυτό είμαστε έπειτα από τόσα χρόνια που δουλεύουμε μαζί". Για τις τεχνικές ποινές που δέχεται ανά διαστήματα και αν υπάρχει λόγος: "Είμαι άνθρωπος με αδυναμιες και ελαττώματα. Συχνά μία τεχνική ποινή είναι λάθος μου. Άλλες φορές είναι επίτηδες. Επειδή είμαι ψηλός και έχω μεγάλα άκρα, οι αντιδράσεις μου φαίνονται περισσότερο. Μέσα στην χρονιά το χειρίστηκα και πήγε όλο και καλύτερα". Για το αν έπαιξε με το ρολόι στον χρόνο συμμετοχής στο ξεκίνημα της χρονιάς: "Με βάση μία επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση που έχουμε κάνει, κάποιες ειδικές μετρήσεις για τους παίκτες, έχοντας σένσορες στην προπόνηση, ξέρουμε ποιος παίκτης είναι φορτωμένος, πώς να πάει στο ξεκίνημα της χρονιάς και να είμαστε όπως πρέπει στο τέλος. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει συγχαρητήρια από την Ευρωλίγκα κάτι δείχνει. Για τους συνεργάτες του: Όταν μου λέει ο γυμναστής ότι η προπόνηση πρέπει να πάει έτσι, εφόσον τον εμπιστεύομαι, τον ακολουθώ συχνά. Αν μου πει ότι πρέπει να μείνει εκτός. Υπάρχει προπονητής για την άμυνα, την επίθεση. Αν μου πει κάποιος τι να κάνουμε, θα πάρω την τελική ευθύνη, αλλά τους ακούω όλους". Για το σουτ του Γιουλ στο τέλος με την Ρεάλ και αν χρήζει ανάλυσης και αν θα ήταν η τελειότερη χρονιά για τον Ολυμπιακό αν έπαιρνε τέσσερις τίτλους: "Νομίζω ότι θα ήταν η τελειότερη χρονιά στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πάντα φαντάζεσαι τι θα μπορούσες να κάνεις. Στην Μπαρτσελόνα είχαμε σε ένα ματς τον Όλεσον πάνω στον Γιουλ. Ο Γιουλ θέλει να πάει δεξιά. Τότε έκανε μία σταυρωτή και σκόραρε. Εμείς βάλαμε τον Παπανικολάου πάνω του. Παίζαμε με αλλαγές, βάλαμε τον Φαλ πάνω του. Είναι ένα σουτ δύσκολο, μπροστά στον 2.21 Μουσταφά, που τον εμπιστευόμαστε στις αλλαγές. Τεντώθηκε να τον κόψει. Δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι άλλο. Μετά το ματς σκέφτηκα να πω - επειδή δεν το ήξερα κιόλας ότι θα πάρει το σουτ το Γιουλ, αφού όλα τα σουτ πριν τα είχε πάρει ο Ροντρίγκεθ - να έλεγα στους να μην τον αφήσουν να κάνει δεξιά ντρίμπλα. Πολλές φορές είναι η μεγάλη κλάση κάποιων παικτών. Είναι και το πεπρωμένο. Ότι δεν μπορείς να έχει αυτό που θέλεις". Για το αν περίμενε ότι θα ήταν τρένο ο Ολυμπιακός: "Δεν περίμενα ότι θα ήμασταν τρένο. Είχαμε το μεγαλύτερο +/- μακράν του δεύτερου. Δεν λέω ότι ήμασταν τρένο. Ήμασταν πολύ καλή ομάδα που μεγάλωσε μέσα στην χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Έπαιξε με πίεση στο Final Four, κάτι που φάνηκε με την Μονανό στο πρώτο ημίχρονο, Η Ρεάλ πήγε σε κλεφτοπόλεμο, έπαιξε ζώνη. Ήμασταν έτοιμοι, βγάλαμε σουτ. Βιαστηκαμε όμως στο τέλος σε 3 προπονητικές επιλογές. Θελήσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι πιο νωρίς με μη ενδεδειγμένο τρόπο. Το συναίσθημα είναι πιο δυνατό από την λογική. Στους 200 σφυγμούς σημαίνει αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι στην ομάδα όμως. Εκτελέσαμε καλά, παλέψαμε". Για την σειρά με την Φενέρ: "Ήταν δύσκολη σειρά και ήταν λογικό. Επικοινωνιακά η Φενέρ πέρασε ένα σενάριο ότι έπαιζε με την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και ότι δεν ήταν στο επίπεδό μας. Αρκούσε μία ήττα εντός έδρας - που πάντα γίνεται σε αυτές τις σειρές, για να μπει πίεση σε εμάς. Όποτε έχω πάει Final Four πάντως, έχω προκριθεί με 3-2 νίκες, ίσως αυτό είναι το πεπρωμένο μου". Για το τι είπε στο buzzer-beater του Σλούκα με Φενέρ: "Τι να πω. Είναι από τις ωραίες στιγμές που συμβαίνουν στο μπάσκετ και από την καλή και την ανάποδη". Για το τι θα έκανε αν ο Ιτούδης τον ρωτούσε να διαλέξει ανάμεσα σε Γουόκαπ και Ντόρσεϊ: Δηλαδή μία καυτή πατάτα να την πάρω εγώ; Αυτός πληρώνεται (γέλια). Δεν θα του έλεγα ποτέ. Ο καθένας έχει διαφορετική φιλοσοφία. Δεν θα κάνω τον ξερόλα. Δεν είμαι σε αυτή την θέση και ευτυχώς. Πρέπει να σκεφτεί πώς θέλει να παίξει. Όλοι οι καλοί παίκτες ταιριάζουν μεταξύ τους. Με τον Αντετοκούνμπο ταιριάζουν όλοι". Για το αν μπορεί ο Γουόκαπ να σπάσει την κατάρα των προημιτελικών της Εθνικής και αν θα μπορούσε να σταματήσει με τον Ομπστ με την Γερμανια στο περσινό EuroBasket: "Ποτέ δεν ξέρεις. Θα το γυρίσουμε στο καφενείο. Ήταν μέσα με την Ρεάλ και χάσαμε από τον Γιουλ. Είναι δύσκολη απόφαση, αλλά και ευχάριστη. Για σκέψου να μην έχεις κανέναν εκ των δύο; Οι προπονητές είμαστε εδώ για τις δύσκολες αποφάσεις και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για την κριτική". Για το ποια ήταν η εντολή στην τελευταία επίθεση με την Ρεάλ: "Εμείς παίξαμε ένα play. Δεν λέμε “πάρε την μπάλα” σε έναν παίκτη. Αν τον εμποδίσουν τι κάνεις. Εσύ διαλέγεις ένα σύστημα και βλέπεις τι θα σου δώσει η αντίπαλη ομάδα. Την επίθεση θέλαμε να πάρει ο Σλούκας ή ο Βεζένκοβ. Συχνά πάει στον παίκτη που το θέλει περισσότερο. Σε μία κανονική επίθεση - όπως του Γιουλ - που έχεις χρόνο, κάνεις άλλα πράγματα. Το δικό μου δίλημμα αφορά την άμυνα στο σουτ του Γιουλ, όχι στην τελευταία επίθεση". Για το πώς μοίρασε τον χρόνο του Γουόκαπ με τον Σλούκα: Ήταν οι δύο πόιντ γκαρντ που είχαμε. Είναι παίκτες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στο μυαλό μου ήταν να παίζει ή ο ένας ή ο άλλος και στο τέλος να παίζουν μαζί αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ο ένας να σχεδιάζει και ο άλλος να εκτελεί. Όλες τις μεγάλες αποφάσεις τις πήρε ο Σλούκας. Για το αν σκέφτηκε καθόλου τους τελικούς του 2013, όπου χάθηκε ο τίτλος από τον Παναθηναϊκό πριν από τους φετινούς τελικούς: Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Το 2013, είχαμε μόλις κατακτήσει την ευρωλίγκα και όλοι είχαμε δεχθεί προτάσεις με τρελά χρήματα. Ο Χάινς είχε πρόταση με 1.2 εκατομμύρια και σε εμάς έπαιρνε 200.000. Όλοι οι παίκτες ειχαν τεράστιες προτάσεις και το ελληνικό πρωτάθλημα δεν σήμαινει τίποτα, ειδικά για τους ξένους. Αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες. Όταν είσαι άδειος από συναισθήματα και κίνητρο. Φέτος είχαμε κάποιες σταθερές, ξέροντας ότι θα πηγαίναμε στους τελικούς έτοιμοι. Για τα λέιζερ: Για να σε ενοχλήσει πρέπει να κοιτάς κατευθείαν πάνω του. Το κάνουν τσάμπα. Αυτό είναι υπέρ των αντιπάλων Για τους τελικούς και πώς τους βίωσε: Αναμενόμενοι. Με την πίεση σε εμάς. Ο παναθηναϊκός επιστράτευσε καλά παιχνίδια και κίνητρο εναντίον μας. Το δεύτερο παιχνίδι το χάσαμε λόγω ειδικών συγκυριών. Δεν ειχαμε τον Σλούκα, χάσαμε τον Γουόκαπ όπως τον χάσαμε και τον Βεζένκοβ. Χάσαμε στο σουτ. Δεν υπάρχει η αμφιβολία ότι κατακτήσαμε δίκαια το πρωτάθλημα. Για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να περιμένει άμεσα αποτελέσματα λόγω Αταμάν: Με βάση τα λεγόμενα του ΠαναθηναΪκού δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Θα πάει πολύ καλύτερα. Αν ισχύουν τα ποσά που ακούω, θα δαπανήσει τεράστια ποσά για να ανέβει επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός με εμάς θα βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού δεν το δέχεται αυτό. Ο ανταγωνισμός θα κάνει καλό και σε εμάς, θα μας τραβήξει. Εγώ πρεσβεύω ότι άμεσα δεν γίνεται τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είμαι ανίκανος. Ο Έργκιν πιθανόν να είναι καλύτερος από μένα σε αυτό. Το άμεσα και οι προσδοκίες που δημιουργεί φέρνει και κλυδωνισμούς. Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει θα δουλέψει μόνο για το καλό του αθλήματος. Για το αν θα προσπαθήσει να ματσάρει τις κινήσεις του Παναθηναϊκού: Αυτό που φτιάξαμε φέτος θέλει μερεμέτια. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε λίγες αλλαγές. Εμείς θέλουμε να παίξουμε ένα συγκεκριμενο στυλ μπάσκετ, να πάρουμε συγκεκριμένους παίκτες και να βελτιωθούμε. Άρα στην Ευρωλίγκα θα βλέπαμε 18 ομάδες; Παίζουν πολλά ρόλο, όπως το πορτοφόλι σου, ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Για τις ατάκες προπονητών ότι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα πρέπει να διδάσκεται: Βλέπω πολύ ΝΒΑ. Ξενυχτάω όσο μπορώ. 22:30 παιχνίδι το βλέπω και μπορεί να δω και αυτό που ξεκινάει 1:00. Βλέπω πολλές ομάδες, έχουν εξελιγμένη τακτική, η εξειδίκευση είναι τρομερή. Διάβαζα ότι είναι 11 προπονητές. Υπάρχει μεγάλη βοήθεια. Για αυτό λέω ότι έχουμε γίνει ΝΒΑ χωρίς τα ίδια μέσα Το Μαϊάμι έπαιξε πολύ καλά, δυστυχώς για αυτούς δεν πήρε τον τίτλο. Εγώ υποστήριζα πιο πολύ τους Νάγκετς. Για τον Γιόκιτς και πώς τον κρίνει: Είναι εκπληκτικός ο τρόπος του. Ξέρεις τι θα δεις. Η κλάση του, το I.Q του, το πώς βλέπει το γήπεδο, το πώς πάει στα ριμπάουντ, πώς προβλέπει τι θα γίνει στο γήπεδο. Είναι τρομερό παράδειγμα στο τι μπορεί να του δώσει το μπάσκετ

Για τους ατζέντηδες: Με ενοχλούν αρκετά. Ακόμα και στους τελικούς. Το μοιράζω στους συνεργάτες μου, κάνουμε meeting και αποφασίσουμε. Για το αν υπάρχουν Έλληνες παίκτες και αν θα πάρει Έλληνα παίκτη: Εξαρτάται από το αν κάνει για εμάς, αν θα χάσουμε παίκτη. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο η απουσία γηγενών παικτών. Οι Ισπανοί που προοδεύουν και κερδίζουν τίτλους δεν μπορούν να παίξουν στο τοπ επίπεδο της Ευρωλίγκας. Εμείς για να πάρουμε τον Βίβες κάποτε στην Μπαρτσελόνα από την Βαλένθια έπρεπε να δώσουμε 2.5 εκατομμύρια. Δεν ήταν δυνατό αυτό. Επειδή δεν υπάρχουν παίκτες σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να τους ανακαλύψεις, να τους εφεύβρεις. Ο Τζορτζ Πάπας και αν θα μείνει: 100%. Πέρα από τον χαβαλέ, το παιδί βελτιώνεται, δουλεύει φοβερά. Έχει μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Μας είχαν προτείνει τον Πάπας, μας πρότειναν να τον δοκιμάσουμε. Τον ήξερα, είχα μιλήσει με προπονητές και σκάουτ. Ήρθε για προπονήσεις. Παίξαμε δύο φιλικά με Φενέρ όπου είχαμε σημαντικές απουσίες, έπαιξε κοντά στα 20-25 λεπτά και ήταν διψήφιος σε πόντους, ήταν καταπληκτικός. Έδειξε ότι έχει το επίπεδο,. Πιστεύω ότι αδικήθηκε από την κλάση των άλλων παικτών. Έπρεπε να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Έχουμε ένα πλάνο για αυτόν και θα παίξει περισσότερο του χρόνου. Για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό: Τα πράγματα είναι συγκυριακά. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτοί που δουλεύουν κάνουν πάντα και λάθη. Η ομάδα θα επανέλθει γρήγορα. Μέχρι πέρυσι το έπαιρνε από τον Δεκέμβρη. Και οι άλλοι έχουν τεχνογνωσία. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι έχεις τους ανθρώπους που ξέρουν πως η ομάδα θα γίνει πολύ καλή. Πηγαίνω σε κάποια φιλικά το καλοκαίρι. Πήγα σε μερικά ευρωπαϊκά, σε κάποια πρωταθλήματους. Παλιά είχα διαρκείας στο ποδόσφαιρο. Είναι ιδανικό το Καραϊσκάκης για να δεις παιχνίδι. Θα ήθελα να βλέπω πολύ περισσότερο και προσπαθώ να μην γίνομαι ο κλασικός οπαδός. Πάντα να στηρίζουμε όποιον είναι προπονητή της ομάδας. Για το νέο ΣΕΦ: Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Να αφήσουμε αυτους που εμπλέκονται. Ξέρω ότι πρέπει να ζεις μόνο με το αύριο. Μακάρι ο Ολυμπιακός να πάρει το ΣΕΦ και να γίνει όπως πρέπει. Θα χαρώ πολύ να είμαι προπονητής της ομάδας όταν είναι ανακαινισμένο. Και αν δεν είμαι, θα είμαι σαν φίλαθλος. Για το αν θα πάει διακοπές: Τώρα πρέπει να κάνουμε τον σχεδιασμό της ομάδας. Είναι σημαντική περίοδος το καλοκαίρι. Είπα στον Βεζένκοβ να πάρει γρήγορα απόφαση, αλλά δεν εξαρτάται από αυτόν, αλλά από το ΝΒΑ.