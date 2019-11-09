Ρατσιστικό ποστάρισμα Αλεξανδρή: "Άκου λοιπόν μ@λ@κ@ εισβολέα τι ενοχλεί εμένα"
Ο διεθνής παλαίμαχος επιθετικός, Αλέξης Αλεξανδρής, με ανάρτησή του στο Facebook, επιτίθεται στους μετανάστες και χρησιμοποιεί βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Διαβάστε το ποστάρισμα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
Μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, ο Αλέξης Αλεξανδρής έκανε αναδημοσίευση στο Facebook μια ανάρτηση, η οποία επιτίθεται στους μετανάστες με βαρύτατους χαρακτηρισμούς.
Μπορεί το ποστάρισμα να μην είναι δικό του, αλλά το οικειοποιείται και προφανώς συμφωνεί με το περιεχόμενό του, για να το έχει ανεβάσει στην προσωπική του σελίδα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΣΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΤΡΩΩ ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΙΣΒΟΛΕΑ; ΑΜΑ ΣΟΥ ΠΩ ΣΤ' ΑΡΧ@@@ ΜΟΥ ΘΑ ΜΕ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ; ΟΧΙ; ΚΑΤΣΕ ΝΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΩ...
...ΑΚΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΛ@@ ΕΙΣΒΟΛΕΑ ΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΜΕΝΑ... ...
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΒΑΛΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΣ ΣΠΙΤΙ ΕΝΩ ΕΓΩ ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ 500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ, ΕΝΩ ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΦΕΥΓΕΙ Ο ΚΩΛ@@
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΓΩ
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 1000 ΕΝΣΗΜΑ, ΕΝΩ ΕΓΩ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΑΝ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΕΡΑΣΩ
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΦΗΣΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ (παράδοξο;)
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΤΡΩΣ ΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ, ΚΑΙ ΒΡΩΜ@@ ΣΑΝ ΚΟΥΝΑΒΙ
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕΣ ΤΗΝ ΜΥΡΤΩ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΤΗΝΩΔΙΑ ΣΟΥ
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙΣ 8ΧΡΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΑΜΑ ΣΕ ΚΕΡΑΤΩΣΕΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ (γιατί άραγε αφού λείπεις 5 χρόνια;) ΘΑ ΤΗΝ ΛΙΘΟΒΟΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΩΣ
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΡΕ ΒΡΩΜΙΑ@@ ΠΟΥ ΧΕΖΕ@@ ΟΠΟΥ ΒΡΕΙΣ
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΒΕΒΗΛΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΞΩ ...
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ, ΑΛΛΑ Η ΜΙΚΡΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΝΟΗΜΟΣΗΝΗ ΣΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΤΟ ΠΩ ΑΠΛΑ... ...ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΙΔΙΑ ΣΟΥ Η ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΟΥ... ...ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ ΜΑΛΑΚ@;;;;;; (ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ) Αγαμη- θείτε μας τα πρήξατε καριόλα...
Χristos Xristos"