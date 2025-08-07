Βαριά ποινή στον Κουμεντάκη: Αποκλεισμός τεσσάρων ετών για χρήση απαγορευμένης ουσίας

Ο Ραφαήλ Κουμεντάκης τιμωρήθηκε με βαριά ποινή τεσσάρων ετών για χρήση απαγορευμένης ουσίας.

Σοκ για τον Ραφαήλ Κουμεντάκη, καθώς του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών από τις αθλητικές δραστηριότητες για χρήση απαγορευμένης ουσίας.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 32χρονος ακραίος του Ολυμπιακού είχε υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ στο πλαίσιο των περσινών τελικών της Volley League ανδρών με τον Παναθηναϊκό.