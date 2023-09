Κόσμος των Κλασσικών Opel

Μετά την κατασκευή του νέου εργοστασίου, μιας από τις πιο προηγμένες μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο, στη δυτική πλευρά της πόλης, απελευθερώθηκε χώρος σε μια πολύ σημαντική τοποθεσία.









Opel Forum







Το κονσόρτσιουμ αναλαμβάνει την αξιοποίηση μεγάλου τμήματος του εργοστασίου μεταξύ των σιδηροδρομικών γραμμών Marktstrabe και Weisenauer Strabe, αλλά και ένα συγκρότημα κτηρίων νότια των γραμμών.







Το «άρωμα» της αυτοκινητοβιομηχανίας θα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το κατασκευαστικό έργο με την επωνυμία “Opel Forum”.







Η Opel θα εκθέσει την εκτενή της συλλογή αυτοκινήτων στο τμήμα ‘Η Μάρκα Opel και ο Κόσμος των Κλασσικών Αυτοκινήτων’ – “Opel Brand and Classic Car World”, ενώ θα νοικιάσει και ένα σημαντικό χώρο γραφείων.









Όμιλος επενδυτών σχεδιάζει εμπορικό κέντρο, γραφεία και ένα ξενοδοχείο







Η Bauwert σχεδιάζει να χτίσει εμπορικό κέντρο, ξενοδοχείο, εστιατόρια και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας.







Επίσης, τμήματα του συγκροτήματος θα φιλοξενούν ιδιωτικές συλλογές ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ενώ θα υπάρχει και τμήμα εμπορίας κλασσικών αυτοκινήτων.







“Κατά την έρευνά μας για έναν επενδυτή, βασική μας προτεραιότητα ήταν να ανακαλύψουμε πιθανά concept και ιδέες που θα ισορροπούσαν ένα μεγάλο εύρος χρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το συμφέρον της πόλης. Η Opel συμμετείχε στην εξέλιξη του όλου concept και κατά τη γνώμη μου έκανε τα πάντα ώστε να εξασφαλίσει μια ισχυρή και μακροχρόνια αναβάθμιση του κέντρου της πόλης”, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Norbert Küpper, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Opel. “Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχής που θα έχουμε τελικά τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για τα ιστορικά μας οχήματα στα πλαίσια του Brand and Classic Car World,” συνέχισε.









Κλασικά μοντέλα







Η Opel έχει μια συλλογή με πάνω από 300 κλασσικά αυτοκίνητα, το παλαιότερο κατασκευής του 1899, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων παραγωγής, αγωνιστικών, σχεδιαστικών μελετών, πρωτοτύπων και μοτοσικλετών.







Το εκθέματα στο Brand and Classic Car World θα προέρχονται από οχήματα της συλλογής αυτής.







Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι του ομίλου Bauwert Property Group, ενός από τους κορυφαίους διαχειριστές κατασκευαστικών έργων στη Γερμανία, είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου. Ο Jones Lang LaSalle αποτέλεσε τον αποκλειστικό κτηματομεσιτικό σύμβουλο.









Από το 1911







Ο προγραμματισμός του Opel Forum ενσωματώνει πολλές από τις συστάσεις που περιελάμβανε η μελέτη “Rüsselsheim 2020” των αναγνωρισμένων καθηγητών Reinhard Hujer και Bert Rürup, το Φθινόπωρο του 2006.







Τόσο η Opel όσο και η πόλη Rüsselsheim ‘αγκάλιασαν’ τη μελέτη, της οποίας βασική σύσταση ήταν να χαρακτηριστεί η Rüsselsheim ως ‘πόλη του αυτοκινήτου’.







Η μελέτη ανέδειξε επίσης την ανάγκη να αναβαθμιστεί το κέντρο της πόλης ώστε να αντιστραφεί το ρεύμα απωλειών αγοραστικής δύναμης προς τις γειτονικές πόλεις.







Η μετατροπή του ιστορικού εργοστασίου, το παλαιότερο τμήμα του οποίο χρονολογείται το 1911, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.