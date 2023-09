Άγγελος Μπράτης: Ποζάρει γυμνός και αναπολεί το παραδεισένιο καλοκαίρι του

Με την έλευση του Σεπτεμβρίου, υποδεχόμαστε σιγά σιγά το φθινόπωρο, αφήνοντας πίσω - οι περισσότεροι - τις ανέμελες στιγμές των διακοπών, που ζήσαμε το καλοκαίρι.

Πολλοί είναι εκείνοι που αναπολούν την ξεγνοιασιά του θέρους και την ομορφιά των τόπων που επισκέφθηκαν, ανάμεσά στους και ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, Άγγελος Μπράτης.

ADVERTISING

Ο πρώην κριτής του GNTM, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια καλοκαιρινή φωτογραφία, με την οποία δηλώνει ότι "θέλει να γυρίσει πίσω".

Στο καρέ, ποζάρει ολόγυμνος στην είσοδο μιας πόρτας, αγναντεύοντας το απέραντο μπλε του ουρανού και το πράσινο της φύσης, ενώ στα απόκρυφα σημεία πρόσθεσε ένα emoji με ήλιο.

"Take me back to paradise (Πάρε με πίσω στον παράδεισο)" έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι αναρτήσεις του στο Instagram

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις