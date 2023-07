Barbie: Η Margot Robbie αναβιώνει μία από τις iconic εκδοχές της διάσημης κούκλας και γίνεται (ξανά) viral

Τα βλέμματα όλων τον τελευταίο καιρό είναι στραμμένα στη Margot Robbie και όχι άδικα.

Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας "Barbie" που πραγματοποιήθηκε στο Shrine Auditorium στο Λος Άντζελες, η Margot Robbie μάγεψε με την παρουσία της και το Λονδίνο, όπου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (12/07) η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας σε σκηνοθεσία της Greta Gerwig.

Αυτή τη φορά η έμπνευση ήρθε από την "Enchanted Evening Barbie", με την ηθοποιό να φοράει μία δημιουργία του οίκου Vivienne Westwood, στην πιο extravagant εμφάνισή της μέχρι σήμερα.

Η Margot Robbie στην πρεμιέρα της ταινίας "Barbie" στο Λονδίνο SCOTT GARFITT/INVISION/AP

Η Margot Robbie και ο Ryan Gosling στην πρεμιέρα της ταινίας "Barbie" στο Λονδίνο SCOTT GARFITT/INVISION/AP

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ενθουσίασε για ακόμη μια φορά τους θαυμαστές τόσο της ηθοποιού όσο και της διάσημης κούκλας, με τη Robbie -και τον στυλίστα της- να περνούν με άριστα το method dressing, τη διαδικασία δηλαδή που πολλοί σταρ τελευταία ακολουθούν στο κόκκινο χαλί, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που θυμίζουν τους ρόλους που ενσαρκώνουν στη μεγάλη οθόνη.

Η Margot Robbie και ο Ryan Gosling στην πρεμιέρα της ταινίας "Barbie" στο Λονδίνο VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

Χαρακτηριστικά παραδείγματα η Zendaya ενώ προωθούσε το «Spiderman: No Way Home», οι γκόθικ εμφανίσεις της Jenna Ortega για το «Wednesday» και τη Halle Bailey για το "The Little Mermaid".

Άλλες εμφανίσεις εμπνευσμένες από τη διάσημη κούκλα:

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η Margot Robbie εμπνέεται από τις iconic εκδοχές της Barbie, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας, φέρνοντας στο σήμερα μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της διάσημης κούκλας.

