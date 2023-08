Ελένη Φουρέιρα: Ψάχνει το... πάρτι, με το πιο σέξι summer outfit

Η Ελένη Φουρέιρα περνά μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της, τόσο σε προσωπικό, όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Η ευτυχία της αγαπημένης τραγουδίστριας αποτυπώνεται σε κάθε φωτογραφία, με το χαμόγελό της να είναι συνεχώς... πλατύ.

Πριν από λίγες ώρες, η pop star μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα με τους followers της στο Instagram, οι οποίοι "υποκλίθηκαν" στο εντυπωσιακό στυλ της.

Η ίδια φορά μια σέξι floral φούστα και top, ενώ μια ασημί τσάντα ολοκληρώνει την άψογη εμφάνισή της.

«I’m ready! Where is the party?», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα

