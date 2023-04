Eva Mendes: "Γιορτάζει" 10 χρόνια από την ταινία όπου γνώρισε τον Ryan Gosling και αποθεώνεται

Μια ανάρτηση, με την οποία θυμήθηκε την γνωριμία της με τον Ryan Gosling, ο οποίος έμελλε να γίνει ο σύζυγός της, έκανε η διάσημη ηθοποιός Eva Mendes.

Η 49χρονη ηθοποιός, που θεωρείται από τις πιο σέξι στον κόσμο, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, από τα γυρίσματα της ταινίας "The Place Beyond the Pines" (2012), στην οποία πρωταγωνιστούσε με τον 42χρονο ηθοποιό. Οι δυο τους υποδύονταν την Romina και τον Luke, οι οποίοι ήταν εραστές.

Λίγο καιρό μετά από τα γυρίσματα της ταινίας, τον Σεπτέμβριο του 2011, οι δύο ηθοποιοί ξεκίνησαν τη σχέση τους.

Η ανάρτηση της Eva Mendes

"Luke & Romina", έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία περιλαμβάνει εννέα εικόνες, ανάμεσά τους και μία στην οποία ποζάρουν αγκαλιά με ένα βρέφος, που έπαιζε στην ταινία. "Η Mi socia @scondito μόλις μου έστειλε αυτό λέγοντάς μου ότι έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που βγήκε αυτή η ταινία", πρόσθεσε η Mendes, κάνοντας tag μια φίλη της στη δημοσίευση. "Αισθάνομαι σαν να έχουν περάσει αιώνες", έγραψε.

Κάτω από την ανάρτησή της, σχολίασαν πολλοί θαυμαστές του ζευγαριού, αποθεώνοντάς τους, αλλά και celebrities όπως η Alyssa Milano.

Οι σπάνιες αναφορές

Το ζευγάρι δεν είχε επιβεβαιώσει μέχρι πρόσφατα ότι έχει παντρευτεί, με τους δύο ηθοποιούς να κρατούν σχεδόν μυστική την ιδιωτική τους ζωή. Η Mendes αναφέρθηκε στον Gosling ως τον "σύζυγό" της για πρώτη φορά δημόσια κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του τον Νοέμβριο του 2022.

Έχουν δύο κόρες, την Esmeralda Amada Gosling, που γεννήθηκε το 2014 και την Amada Lee Gosling που γεννήθηκε το 2016.

Σπάνια η Eva Mendes κάνει αναρτήσεις που να αφορούν τον Ryan Gosling και μία από αυτές ήταν η δημοσίευση μιας φωτογραφίας του ως Κεν, καθώς ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία της "Barbie".

