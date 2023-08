Lizzo: Νέος γύρος καταγγελιών από πρώην χορεύτριες - Την κατηγορούν για "σεξουαλικά φορτισμένο περιβάλλον"

Αντιμέτωπη με νέες κατηγορίες από τρεις ακόμη χορεύτριες βρίσκεται η Lizzo, λίγες ημέρες αφότου το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας, μετά τη μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος τρεις πρώην χορεύτριές της, κατηγορώντας τη για σεξουαλική, φυλετική, θρησκευτική παρενόχληση και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον.

Η ίδια απάντησε μέσω ανάρτησής της στα social media αφήνοντας αιχμές για τις καταγγέλλουσες και τονίζοντας μεταξύ άλλων πως τίποτα και κανείς δεν μπορεί να επισκιάσει αυτό που έχει καταφέρει να δημιουργήσει τόσα χρόνια, ωστόσο μάλλον δεν τα υπολόγισε καλά, αφού τρεις ακόμη πρώην χορεύτριες αποφάσισα να μιλήσουν προχωρώντας σε νέες καταγγελίες σε βάρος της.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν τρεις από τις πρώην χορεύτριες της Lizzo ισχυρίστηκαν την Τρίτη ότι εξετάζουν έξι νέες καταγγελίες κατά της pop star, η οποία έχει ήδη κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική παρενόχληση, body shaming και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, τα παράπονα προήλθαν από άτομα που συνόδευσαν τη Lizzo σε περιοδεία αλλά και από άτομα που εργάστηκαν στην εκπομπή της στο Amazon Prime Video, "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls".

Ο Ρον Ζαμπράνο, δικηγόρος εργατικού δικαίου δήλωσε στο NBC ότι αρκετές από τις καταγγελίες περιγράφουν λεπτομερώς ένα "σεξουαλικά φορτισμένο περιβάλλον", ενώ άλλες απλώς κατηγορούν την τραγουδίστρια ότι δεν τις πληρώνει.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η pop star, η οποία όπως τόνισε και στην ανάρτηση που έκανε μετά τον σάλο που ξέσπασε, γνωρίζει πώς είναι να βιώνει καθημερινά body shaming και σε καμία περίπτωση δεν θα σχολίαζε ή θα απέλυε έναν υπάλληλο της λόγω του βάρους του, επέπληξε μία χορεύτρια για το βάρος της στο South by Southwest κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μετά την παράσταση.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του NYPost, ο δικηγόρος των εναγόντων ισχυρίστηκε ότι η Lizzo είπε στη χορεύτριά της ότι ήταν "φυσιολογικό" για τους χορευτές να "απολυθούν όταν παχύνουν".

