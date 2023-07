Måneskin: Ο Νταμιάνο ποζάρει ολόγυμνος "απλώς για να είναι ενοχλητικός"

Αρέσκεται στις τολμηρές φωτογραφίσεις ο Νταμιάνο Νταβίντ, ο 24χρονος νικητής της Eurovision 2021 και frontman του συγκροτήματος των Måneskin, και το έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές.

Ο νεαρός Ιταλός τραγουδιστής, που πρόσφατα άλλαξε λουκ, ξυρίζοντας ο κεφάλι του και βάφοντας ξανθά τα μαλλιά του, δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητά του στα social media, προκαλώντας συχνά συζητήσεις για τις εκκεντρικές πόζες του.

ADVERTISING

Αυτή τη φορά, κατάφερε να στρέψει ξανά τα βλέμματα πάνω του, καθώς ανήρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασό στο Instagram, ποζάροντας ολόγυμνος και επιδεικνύοντας τα δεκάδες τατουάζ του, ενώ κρατά μόνο μία πετσέτα μπάνιου που καλύπτει τα απόκρυφα σημεία.

"Just to be annoying / Απλώς για να είμαι ενοχλητικός" έγραψε στη λεζάντα, ενώ τα σχόλια έπεσαν "βροχή" κάτω από την ανάρτησή του.

Η φωτογραφία του Νταμιάνο στο Instagram:

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις