Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Πότε κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία της "The Woman in Me"

Μπρίτνεϊ Σπίαρς JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η ποπ σταρ περιγράφει την απίστευτη διαδρομή της στα απομνημονεύματά της με τίτλο "The Woman in Me". Είναι "μια γενναία και συγκινητική ιστορία για την ελευθερία, τη φήμη, την ελπίδα".

Η διάσημη τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) είναι έτοιμη να πει την ιστορία της. Σύμφωνα με το PEOPLE, στις 24 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει η πολυαναμενόμενη αυτοβιογραφία της με τον τίτλο "The Woman in Me" από τη Gallery Books. Το βιβλίο αποκαλύπτει «για πρώτη φορά την απίστευτη διαδρομή της και τη δύναμη στον πυρήνα μίας από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες στην ιστορία της ποπ μουσικής», υπογραμμίζοντας τη «διαρκή δύναμη της μουσικής, της αγάπης και της σπουδαιότητας να λέει μία γυναίκα την ιστορία της, με τους δικούς της όρους». ADVERTISING «Η σπαρακτική κατάθεση της Μπρίτνεϊ στο δικαστήριο συγκλόνισε τον κόσμο, άλλαξε τους νόμους και έδειξε τη δύναμη και γενναιότητά της», δήλωσε στο PEOPLE η αντιπρόεδρος της Gallery Books, Τζένιφερ Μπέργκστρομ (Jennifer Bergstrom). «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα απομνημονεύματά της θα έχουν παρόμοιο αντίκτυπο και θα αποτελέσουν το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που τη βοηθήσαμε να μοιραστεί επιτέλους την ιστορία της», ανέφερε. Τα απομνημονεύματα της τραγουδίστριας περιγράφονται από την Gallery ως «μια γενναία και εκπληκτικά συγκινητική ιστορία για την ελευθερία, τη φήμη, τη μητρότητα, την επιβίωση, την πίστη και την ελπίδα», όπως λέει το Deadline. «Θέλω απλώς τη ζωή μου πίσω. Έχουν περάσει 13 χρόνια», είχε δηλώσει η ποπ σταρ μέσω τηλεφώνου το 2021 ζητώντας από το δικαστήριο του Λος Άντζελες να τερματίσει το καθεστώς επιτροπείας στο οποίο βρισκόταν με την πρόεδρο Μπρέντα Πένι (Brenda Penny) να την ευχαριστεί για τις «θαρραλέες λέξεις» της. Σημειώνεται ότι το καθεστώς εποπτείας από τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς (Jamie Spears), έληξε τον Νοέμβριο του 2021.