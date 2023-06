Park Soo Ryun: Νεκρή η 29χρονη ηθοποιός της Disney+ μετά από πτώση από σκάλα

Μια Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στο Snowdrop της Disney+ πέθανε μετά από πτώση από σκάλα.

Η Park Soo Ryun, 29 ετών, έπεσε από σκάλα, ενώ επέστρεφε στο σπίτι της στη Νότια Κορέα το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή παρά τις προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή.

Η Park έκανε το ντεμπούτο της το 2018 με το μιούζικαλ Il Tenore,. Συμμετείχε επίσης σε μιούζικαλ και θεατρικά έργα όπως The Cellar, Othello και The Day Were Were in Love.

Μια άλλη ηθοποιός του Snowdrop πέθανε τον Ιανουάριο του 2022 σε ηλικία 29 ετών. Η Kim Mi-soo υποδυόταν μια φοιτήτρια ιστορίας στη σειρά και η αιτία του θανάτου της δεν αποκαλύφθηκε.

