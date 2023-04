Σακίρα: Σε νέες περιπέτειες - Της έκανε έξωση ο πατέρας του Πικέ

Η Σακίρα άφησε πίσω της πια τη Βαρκελώνη, την πόλη όπου έμαθε πως "η φιλία είναι αναμφίβολα μεγαλύτερη από την αγάπη", όπως έγραψε η ίδια σε σχετική ανάρτησή της και πλέον εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην αναζήτηση της ευτυχίας.

Όπως φαίνεται ωστόσο η απόφαση της Σακίρα να φύγει από τη Βαρκελώνη δεν ήταν μία εύκολη υπόθεση και μάλλον δεν ήταν καθαρά δική της επιλογή.

ADVERTISING

Πέρυσι, είχε γίνει γνωστό πως η μετακόμιση της Σακίρα στις ΗΠΑ ήταν προγραμματισμένη να γίνει τις πρώτες εβδομάδες του 2023, όμως καθυστέρησε λόγω της υγείας του πατέρα της αλλά και των σχολικών υποχρεώσεων των παιδιών της. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πως οι λόγοι δεν ήταν μόνοι αυτοί, αφού ο πατέρας του πρώην συζύγου της Ζεράρ Πικέ, Ζοάν, έστειλε στην Κολομβιανή σταρ ειδοποιητήριο έξωσης, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να εγκαταλείψει το σπίτι της πριν από τις 30 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia αναφέρει ότι η Σακίρα έλαβε μια επιστολή υπογεγραμμένη από τον πατέρα του Πικέ ως διαχειριστή του Inversiones BCN Two & Two SL. Σύμφωνα με το μητρώο ιδιοκτησίας του σπιτιού, το σπίτι, το οποίο ανήκε στην Shakira και στον Piqué, παραδόθηκε στην Inversiones BCN Two & Two SL τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Αυτό έγινε αφού το ζευγάρι είχε επιβεβαιώσει τον χωρισμό του και είχε να διαχειριστεί και επιμέρους ζητήματα, όπως με ποιον από τους δύο θα ζούσαν τα δύο τους παιδιά.

Η επιστολή έξωσης ενημέρωνε τη Σακίρα ότι έπρεπε να φύγει από την κατοικία αυτή μέχρι τις 30 Απριλίου, με το δημοσίευμα της εφημερίδας να αναφέρει ότι η τραγουδίστρια έπρεπε να επισπεύσει τη μετακόμιση λόγω του ειδοποιητηρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σακίρα στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram αποχαιρετώντας τη Βαρκελώνη δεν αναφέρθηκε στην επιστολή έξωσης που έλαβε από την οικογένεια του πρώην συζύγου της.

Η ανάρτηση της Σακίρα και το "αντίο" στη Βαρκελώνη:

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις