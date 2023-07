Σάκης Ρουβάς: Κάνει windsurf και "χορεύει με τα κύματα" στη Λήμνο

Διακοπές στη Λήμνο απολαμβάνει ο Σάκης Ρουβάς και ο ίδιος δεν έχασε ευκαιρία για μερικές στιγμές δράσης.

Η σκηνική του παρουσία για πολλούς θεωρείται ασύγκριτη και γεμάτη ενέργεια, το ίδιο συμβαίνει όμως και όταν ο ίδιος βρίσκεται στα κύματα, αφού ως λάτρης των θαλάσσιων σπορ φροντίζει κάθε καλοκαίρι να επιδίδεται στις αγαπημένες του ασχολίες.

Από το νησί της Λήμνου που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες με τη σύζυγό του Κάτια Ζυγούλη και τα παιδιά τους, ο Έλληνας pop-star επισκέφθηκε την παραλία Κέρος, η οποία προσφέρεται για windsurfing και άλλα θαλάσσια σπορ και "μάγεψε" τους λουόμενους και τους διαδικτυακούς του φίλους με τις ικανότητές του.

"Let’s dance with the waves (Ας χορέψουμε με τα κύματα)", έγραψε συνοδεύοντας το εντυπωσιακό βίντεο, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει χιλιάδες like και αποθεωτικά σχόλια.

Δείτε το video:

