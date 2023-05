Στέψη Καρόλου: "Τρομερά λευκό" το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ, λέει πρωταγωνίστρια του Bridgerton

Η Lady Danbury του πολυαγαπημένου σε όλον τον κόσμο (βάσει του ΤΟΡ10 του Netflix) Bridgerton, είναι μεταξύ των ρόλων που τίθενται στο επίκεντρο του τελευταίου spin off, με τίτλο “Queen Charlotte”.

Η Shonda Rhimes (το χέρι πίσω από το How to Get Away with Murder και το Grey’s Anatomy, μεταξύ πάρα πολλών άλλων) έγραψε για την Sophie Charlotte του Mecklenburg-Strelitz, της οποίας η φυλετική ταυτότητα αμφισβητείται εδώ και δεκαετίες και το “Μεγάλο Πείραμα”: την παράδοση τίτλων σε μη λευκούς, συμπεριλαμβανομένης της Lady Danbury.

ADVERTISING

Στην πραγματικότητα το “Μεγάλο Πείραμα” που θα δείτε, δεν έγινε ποτέ. Tην περίοδο στην οποία αναφέρεται η σειρά, η βρετανική κοινωνία χαρακτηριζόταν από ακραίες φυλετικές διακρίσεις.

H Adjoa Andoh, η οποία υποδύεται την καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σάρλοτ, λαίδη Ντάνμπερι, ήταν μεταξύ των σχολιαστών του ITV ανήμερα της ενθρόνισης του Καρόλου.

Μεταξύ όσων είπε ήταν πως το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ ήταν “τρομερά λευκό” στο χαιρετισμό.

Για την ακρίβεια, είπε πως “από την πλούσια ποικιλομορφία του Abbey οδηγηθήκαμε σε ένα τρομερά λευκό μπαλκόνι. Έχω εντυπωσιαστεί πολύ από αυτό.

Κοιτάω επίσης, αυτές τις νεότερες γενιές και σκέφτομαι ποιες θα είναι οι αποχρώσεις που θα ζήσουν, όταν μεγαλώσουν;”.

Οι φαν του Παλατιού και οι ακροδεξιοί έπεσαν να τη ‘φάνε’, με την 60χρονη να επανέρχεται την επομένη για να πει στο BBC Radio 4 πως δεν ήταν στις προθέσεις της να εκνευρίσει κανέναν. Δεν γλίτωσε τις περαιτέρω συγκινήσεις.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις