Στο νοσοκομείο η Εβελίνα Νικόλιζα - Το χειρουργείο που έκανε

Μια χειρουργική επέμβαση χρειάστηκε να κάνει η γνωστή Youtuber, τραγουδίστρια και συνεργάτιδα της Ναταλίας Γερμανού, Εβελίνα Νικόλιζα.

Όπως έκανε η ίδια γνωστό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης χολής.

Η κόρη της Μπέσσυς Αργυράκη δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, ποζάροντας χαμογελαστή και κάνοντας το σήμα της νίκης, ενώ δήλωσε πως όλα πήγαν καλά και καθησύχασε όσους πρέπει να κάνουν το συγκεκριμένο χειρουργείο και φοβούνται.

"We did it παιδιά! Ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματα σας! Είστε οι καλύτεροι!! Ευχαριστώ πολύ και το γιατρό μου τον Χένι Ταουφίκ και την κυρία Βούλα. (Όσοι πρέπει να κάνετε το συγκεκριμένο χειρουργείο και φοβάστε να μη φοβάστε, δεν είναι κάτι)" έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Εβελίνα Νικόλιζα.

Η ανάρτηση της Εβελίνας Νικόλιζα:

