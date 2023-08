Αυτόνομες Μπαταρίες: Πρώτο βήμα για την αποθήκευση ενέργειας - Ποιες εταιρείες ανέλαβαν έργα

Το πρώτο "βήμα" προς την αποθήκευση ενέργειας, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την πλήρη αξιοποίηση των ΑΠΕ και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα επιχειρεί να κάνει το ενεργειακό "οικοσύστημα" της χώρας, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου διαγωνισμού για λειτουργικές ενισχύσεις, που οργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ααποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, για στήριξη αυτόνομων (standalone) μπαταριών.

Με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη 12 έργα επελέγησαν με τη μεσοσταθμική τιμή προσφορών να διαμορφώνεται στα 49.748 ευρώ ανά MW ανά έτος. Η διαγωνιστική διαδικασία, μάλιστα, πυροδότησε έντονο ενδιαφέρον και συνακόλουθα ανταγωνισμό (φυσικό επακόλουθο καθώς η όλη επένδυση και η λετιουργία επιδοτείται) με αποτέλεσμα να υπάρξει πτώση της τιμής ενίσχυσης κατά 57%, καθώς η τιμή εκκίνησης της διαδικασίας ήταν στα 115.000 ευρώ ανά MW ανά έτος.

Διευκρινίζεται ότι οι επενδυτές, μέσα από αυτή τη διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές για τα προσδοκώμενα ετήσια έσοδα των έργων τους (σε ευρώ ανά Μεγαβάτ αποθηκευτικής ισχύος), κι προκρίθηκαν όσοι ζήτησαν τη μικρότερη «ταρίφα». Η «ταρίφα» αυτή θα αποτελεί το εγγυημένο (και σταθερό) ετήσιο έσοδο των μονάδων, δηλαδή την τιμή με την οποία θα υπογράψουν με τον ΔΑΠΕΕΠ 10ετείς αμφίδρομες συμβάσεις επί της διαφοράς (two way contracts of difference, CfDs).

Βέβαια, όπως και με τις ΑΠΕ με συμβάσεις ΣΕΔΠ, αν μία μονάδα αποθήκευσης συγκεντρώσει κάποιον χρόνο μικρότερα έσοδα από την «ταρίφα» της (μέσω της συμμετοχής της στις αγορές), τότε ο ΔΑΠΕΕΠ θα αναπληρώσει το ποσό που υπολείτεται. Για αυτό τον σκοπό, θα χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από τον υπολογαριασμό Συστημάτων Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που δημιουργήθηκε με την αναμόρφωση του ΕΛΑΠΕ. Αντίθετα, τα έσοδά της υπερβαίνουν την «ταρίφα» της, τότε θα ενεργοποιείται μηχανισμός για την ανάκτηση των υπερεσόδων. Επίσης, οι εταιρείες που θα κατασκευάσουν τους σταθμούς αποθήκευσης θα λάβουν επενδυτική ενίσχυση 200.000 ευρώ ανά μεγαβάτ

Η λίστα

Με βάση τον οριστικό κατάλογο επιλεγέντων έργων από το μειοδοτικό διαγωνισμό της ΡΑΑΕΥ, ανάμεσα στις εταιρείες που κατέθεσαν ανταγωνιστικές προσφορές είναι η Helleniq Energy (για τρεις μονάδες), η Intrakat (επίσης για τρία έργα), η ΔΕΗ (για δύο μονάδες μπαταριών), η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η Mytilineos (από μία μονάδα έκαστη).

Η πλέον χαμηλή και άρα ανταγωνιστική προσφορά υποβλήθηκε από την Helleniq Energy, για μία μονάδα 50 MW, η οποία εξασφάλισε εγγυημένο έσοδο 33.948 ευρώ ανά MW ανά έτος. Από τα 12 έργα, το μεγαλύτερο εγγυημένο έσοδο εξασφάλισε ένα έργο της Intrakat, ισχύος 25 MW, στα 64.112 ευρώ ανά MW ανά έτος (για την ακρίβεια ανά MW).

Στην Helleniq Energy κατοχυρώθηκαν δύο ακόμη έργα, με ισχύ 25 MW το καθένα. Οι ταρίφες που διασφάλισαν είναι 39.956 ευρώ ανά MW ανά έτος (η 2η μικρότερη) και 49.885 ευρώ ανά MW ανά έτος. Επίσης, προκρίθηκαν δύο ακόμη standalone μπαταρίες της Intrakat, ισχύος 50 και 25 MW. Οι ταρίφες των έργων είναι 49.501,111 και 55.332 ευρώ ανά MW ανά έτος.

Επίσης, και δύο μονάδες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ισχύος 50 και 48 MW εξασφάλισαν την “πρόκριση” με ετήσιο εγγυημένο έσοδο στα 47.291 και 48.756 ευρώ ανά MW αντίστοιχα. Στη δημοπρασία μειοδότησε και η Mytilineos (μέσω της ΑΕΝΑΟΣ) με ένα έργο ισχύος 48 MW και ταρίφα 49.900 ευρώ ανά MW ανά έτος.

Επίσης, μονάδα ισχύος 49,99 MW «πέρασε» η εταιρεία Energy Bank I (με προσφορά 60.887 ευρώ ανά MW ανά έτος). Στξ λίστα με τα έργα που επελέγησαν απαντάται και μια Ενεργειακή Κοινότητα ("Ενεργειακή Κοινότητα με Αγάπη Ήλιος"), με μία standalone μπαταρία 8 MW που «κλείδωσε» ταρίφα 60.000 ευρώ ανά MW ανά έτος. Ο μικρότερος σταθμός αποθήκευσης που προκρίθηκε έχει ισχύ 7,8 MW και θα λειτουργεί με εγγυημένο έσοδο 58.640 ευρώ ανά MW ανά έτος. Ανήκει στην Ενεργειακή Τεχνική Αναπτυξιακή, εταιρεία τεχνικών συμβούλων με έδρα στην Κρήτη.

Να σημειωθεί ότι έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός, για συνολική ισχύ 300 MW, αναμένεται να διεξαχθεί από τη ΡΑΑΕΥ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Στο τέλος του έτους τοποθετείται η τρίτη και τελευταία δημοπρασία, για ένα χαρτοφυλάκιο standalone μπαταριών επίσης 300 MW, τα οποία ωστόσο σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στις πρώην λιγνιτικές περιοχές (Δυτική Μακεδονία και Δήμο Μεγαλόπολης). Οι μονάδες που θα προκριθούν και από τις τρεις δημοπρασίες θα πρέπει να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2025.

