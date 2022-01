Ο αμφιβληστροειδής μπορεί να σώσει τη ζωή μας

Tα μάτια δεν είναι μόνο ο 'καθρέφτης' της ψυχής μας, αλλά και της βιολογικής μας ηλικίας. Ή αν προτιμάτε της υγείας μας. Ούτως ή άλλως οι οφθαλμίατροι διαστέλλουν τα μάτια μας, όταν μας εξετάζουν. Τώρα θα έχουν και επιπλέον λόγους, καθώς όπως φαίνεται ο αμφιβληστροειδής δείχνει πολλά περισσότερα, από όσα πίστευαν μέχρι σήμερα οι γιατροί. Για την ακρίβεια, μπορεί να προσδιορίσει τη βιολογική ηλικία του σώματος μας. Δηλαδή, σε τι κατάσταση είναι η υγεία μας και τα ζωτικά μας όργανα -όχι πόσα χρόνια 'έχουμε' κλείσει'.

Αυτό διευκρινίζει η πρώτη μελέτη του είδους που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 18/1 στην British Journal of Ophthalmology. Οι επιστήμονες ανέλυσαν περισσότερες από 130.000 εικόνες αμφιβληστροειδούς, που προσφέρθηκαν από μετέχοντες στην UK BioBank -μακροπρόθεσμη κυβερνητική μελέτη της Μεγάλης Βρετανίας, με περισσότερους από 500.000 μετέχοντες, ηλικίας από 40 έως 69 χρόνων. Με τη χρήση μοντέλου λογισμικού deep learning, υπολογίστηκε το “ηλικιακό χάσμα του αμφιβληστροειδούς”, μεταξύ της πραγματικής βιολογικής υγείας του ματιού και της ηλικίας του ατόμου -βάσει του πότε γεννηθήκαμε.

ADVERTISING

Με τη χρήση του αλγόριθμου deep learning, ο υπολογιστής είχε τη δυνατότητα να προσδιορίσει την ηλικία του ασθενούς, από μια έγχρωμη φωτογραφία του αμφιβληστροειδούς, σε αρκετά καλή ανάλυση. Δεν κατάφερε να προσδιορίσει μικρές διαφορές (αν οι άνθρωποι ήταν 50 ή 60), αλλά 'κατάλαβε' ποιος είναι παιδί και ποιος ενήλικας. Οι μελετητές χρησιμοποίησαν αυτήν την μοναδική πτυχή, για να προσδιορίσουν τη θνησιμότητα. Κάτι που η επιστημονική κοινότητα πίστευε πως δεν μπορεί να γίνει.

Τελικά, γίνεται. Με δυο εξαιρέσεις: τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τον καρκίνο. Το μοντέλο απέτυχε να προβλέψει σε αυτές τις κατηγορίες, τον αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Ενδέχεται αυτό να συνέβη, γιατί ήταν λίγες οι σχετικές περιπτώσεις στο δείγμα που μελετήθηκε “ή χάριν των βελτιώσεων σε θεραπείες αυτών των ασθενειών”.

Τι δείχνει ο αμφιβληστροειδής

Διαπιστώθηκε ότι η ξηροφθαλμία μπορεί να είναι σημάδι ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ενώ τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης μπορούν να προκαλέσουν σχηματισμό ενός λευκού, γκρι ή μπλε δακτυλίου γύρω από την ίριδα. Ένας χάλκινος χρυσός δακτύλιος που περιβάλλει την ίριδα είναι βασικό σημάδι της νόσου του Wilson -σπάνια γενετική διαταραχή που προκαλεί τη συσσώρευση χαλκού στον εγκέφαλο, το συκώτι και άλλα όργανα και σιγά αλλά σταθερά δηλητηριάζει το σώμα.

Οι μελετητές ενημέρωσαν και πως η βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία -στο πίσω μέρος του ματιού που λέγεται αμφιβληστροειδής-, μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι βλάβης των νεύρων, λόγω διαβήτη, υψηλής αρτηριακής πίεσης, στεφανιαίας νόσου, ακόμα και καρκίνου, γλαυκώματος και εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία.

Όπως είπε ο εκ των συγγραφέων της μελέτης, καθηγητής οφθαλμικής επιδημιολογίας στο University of Melbourne and Centre for Eye Research της Αυστραλίας “τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ηλικία του αμφιβληστροειδούς μπορεί να είναι ένας κλινικά σημαντικός βιοδείκτης της γήρανσης. Ο αμφιβληστροειδής προσφέρει ένα μοναδικό, προσβάσιμο 'παράθυρο' για την αξιολόγηση υποκείμενων παθολογικών διεργασιών, συστηματικών αγγειακών και νευρολογικών ασθενειών που σχετίζονται με αυξημένους κινδύνους θνησιμότητας”.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις