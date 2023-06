Το μέγα θάψιμο στην δήλωση Πνευματικού και το Lord of the Rings του ΣΥΡΙΖΑ

Τι θάψιμο ήταν αυτό;

Το «θάψιμο» των δηλώσεων του υποψήφιου της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Πνευματικού πραγματικά προβληματίζει. Εκθέτοντας όχι μόνον το κόμμα του αλλά και το μιντιακό σύστημα.

Τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί κανείς να την δικαιολογήσει, μπορεί όμως να αντιληφθεί τους λόγους προεκλογικής σκοπιμότητας που οδήγησαν στο να «κάνει πως δεν άκουσε» τα όσα είπε ο υποψήφιός της στην Εύβοια. Προφανώς στην Πειραιώς κατάλαβαν πως αν τον διέγραφαν από τις λίστες θα ήταν κίνηση έμμεσης παραδοχής των όσων σχεδιάζονται για τα νοσοκομεία. Γι αυτό κατέληξαν στην …αποσιώπηση και στο να μην εκδώσουν ούτε κάν ανακοίνωση.

Τι να πει κανείς όμως για την πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης; Ένας υποψήφιος του κόμματος που προηγείται στις εκλογές να δηλώνει πως οι καρκινοπαθείς τελευταίου σταδίου πρέπει να «αξιολογούνται» με γνώμονα το κόστος της νοσηλείας τους, δεν είναι αντικειμενικά «πρώτη είδηση;». Ιδίως μάλιστα αν οι απόψεις του βρίσκονται σε διάσταση με την ηγεσία του κόμματος όπως διαρρέει (αλλά δεν δηλώνει επισήμως) η Ν.Δ.

Μιλάμε για τα ίδια ΜΜΕ (ηλεκτρονικά και ψηφιακά) που «έδωσαν ρέστα» για την περίφημη δήλωση Κατρούγκαλου σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών. Που αν συγκρίνουμε τις δύο δηλώσεις είναι προφανής η τεράστια διαφορά τόσο της πολιτικής όσο και της ειδησεογραφικής τους αξιολόγησης.

Η δυσφορία

Μάθαμε πάντως – μέσω των γνωστών διαρροών της Ν.Δ- ότι ο γραμματέας της Ν.Δ Παύλος Μαρινάκης επικοινώνησε με τον Σπύρο Πνευματικό. Στο τηλεφώνημα του «εξέφρασε την δυσφορία του».

Η δυσφορία όμως ποιο ακριβώς θέμα αφορούσε; Τις απόψεις του ή τον χρόνο που επέλεξε να τις δημοσιοποιήσει; Γιατί είναι άλλο πράγμα μια παρέμβαση του είδους «τι πράγματα είναι αυτά που λές;» και άλλο πράγμα το … «άσε πρώτα να βγούμε και τα λές αργότερα»…

Στην συγκεκριμένη περίπτωση τι από τα δύο άραγε ισχύει; Γιατί δεν εμφανίζεται δημόσια ο γραμματέας της Ν.Δ να μας τα εξηγήσει;

Κι άλλο περιστατικό με ασθενοφόρο

Πληθαίνουν – εντωμεταξύ- τα περιστατικά όπου τα, πολύ λίγα, ασθενοφόρα δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν σε εκκλήσεις ασθενών. Ιδίως σε νησιά.

Έτσι λοιπόν ένα «κρούσμα» ακόμη προστέθηκε και μάλιστα αφορά μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Χίου. Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο την Τετάρτη το βράδυ κατά την διάρκεια συνεδρίασης δημοτικός σύμβουλος ένιωσε αδιαθεσία κι έχασε τις αισθήσεις του. Το ασθενοφόρο όμως που κλήθηκε δεν μπορούσε να βοηθήσει γιατί βρίσκονταν σε άλλο μέρος του νησιού.

Ευτυχώς για τον άνθρωπο ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν γιατρός και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες ενώ μεταφέρθηκε με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο στο νοσοκομείο της Χίου.

Lord of the Rings

To … πάλεψε αρκετά χθες η Σία Κοσιώνη να βγάλει «εσωκομματικό θέμα» στον ΣΥΡΙΖΑ κατά την διάρκεια της συνέντευξής της με τον Αλέξη Τσίπρα. Τελικά όμως η συζήτηση κατέληξε να θυμίζει … το «Lord of the Rings» του Tolkien δίχως να προκύψει και τίποτε σπουδαίο. Άλλωστε ο Τσίπρας δεν είναι «χθεσινός» στην πολιτική και έχει και παράδοση «καλών εμφανίσεων» στον ΣΚΑΙ.

Ενδεικτικός ήταν ο διάλογος:

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ: Δαχτυλίδια υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ; (Μνημονεύοντας προφανώς την διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ το 2009)

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: Δαχτυλίδια και βραχιόλια φοράνε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συλλογικές διαδικασίες λίγο διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι εμείς τις συλλογικές αυτές διαδικασίες τις τηρούμε ευλαβικά και πολλές φορές αυτό βγάζει και μια εικόνα που δεν μας βοηθά, την εικόνα του πλουραλισμού των απόψεων. Εντούτοις, όμως, οφείλω να σας απαντήσω ότι στην Αριστερά δεν συνηθίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις εν θερμώ, αλλά να σχεδιάζουμε το μέλλον με νηφαλιότητα, ψυχραιμία και σχέδιο.

Δεν έφταναν οι πλειστηριασμοί

Σαν να μην έφταναν οι 700.000 πλειστηριασμοί που «περιμένουν στην γωνία» για τους οφειλέτες στεγαστικών δανείων, έχουν επιπλέον να αντιμετωπίσουν και τεχνικά προβλήματα. Αυτό τουλάχιστον καταγγέλλει ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος.

Μιλά για «περιστατικό έκδοσης διαταγής πληρωμής, τελευταίο βήμα πριν από την έξωση και τον πλειστηριασμό, σε δανειολήπτρια, η οποία είχε κερδίσει δικαστικά τη ρύθμιση του δανείου της και την προστασία της κύριας κατοικίας της. Η αιτιολογία ήταν ότι η δανειολήπτρια δεν εξυπηρετούσε την αποπληρωμή των δόσεων της, ενώ στην πραγματικότητα η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν της επέτρεπε, με άγνωστο σφάλμα, να προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών αποφάσε